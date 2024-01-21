ВСУ опровергли причастность к удару по рынку в Донецке

В Вооруженных силах Украины опровергают, что нанесли удар по рынку в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-центр Сил обороны Таврического направления ВСУ.



«Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели», — сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье вечером.

Утром 21 января в Куйбышевском районе Донецка под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик. По информации оккупационных властей, в результате обстрела погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения. Российская сторона обвинила в обстреле ВСУ.