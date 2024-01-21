«ДНР»: 28 человек погибли и 30 ранены в результате обстрелов за день

Двадцать восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате обстрелов оккупированной РФ территории Донецкой области за день. Такие данные привел глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Он уточнил, что в результате огня по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.



Также в Куйбышевском районе вследствие сброса боеприпаса с беспилотника ранен водитель ремонтной бригады — мужчина 1990 г. р. В этом же районе в результате обстрела погиб мужчина 1979 г. р., ранен мужчина 1957 г. р. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя.



По словам Пушилина, повреждены 11 жилых домов в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Центрально-Городском и Кировском районах Макеевки, а также девять объектов гражданской инфраструктуры в Петровском (школа), Кировском (рынок, ТЦ, магазин) районах Донецка, Никитовском (школа, две ЛЭП), Калининском (котельная, газопровод) районах Горловки.