Что происходит между Зеленским и Залужным? Уволят ли главкома ВСУ? Хронология отношений

Валерий Залужный и Владимир Зеленский. Фото: Пресс-служба президента Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный после начала полномасштабной войны стал символом несокрушимости и противодействия российской агрессии. Американское издание Politico в апреле 2022 года после разгрома российских оккупантов в Киевской области назвало Залужного «железным генералом». Однако на этой неделе в медиа начала распространяться информация о якобы его увольнении и об ухудшении отношений с Владимиром Зеленским. Действительно ли ВСУ будет руководить другой человек и кто может занять эту должность — в материале «Новостей Донбасса».



Новость о возможном увольнении Залужного имела эффект «взорвавшейся бомбы» и стала главной темой недели. Инсайдеры указывают на разногласия во взглядах между президентом и генералом на фоне тяжелой ситуации на фронте. Несмотря на то, что в Офисе президента отрицали наличие указа об увольнении.



Популярный генерал

Валерий Залужный летом 2021 года возглавил Генеральный штаб ВСУ, к началу большой войны он не раз отмечал, что российская армия готовит полномасштабное наступление. После 24 февраля 2022 года генерал стал одним из ключевых военных деятелей мира. Такого уровня уважения и доверия к главнокомандующему у украинцев еще не было. В своих немногочисленных интервью отмечал, что его цель — реформирование ВСУ в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Валерий Залужный. Фото: CinC_AFU / X

Конфликт между Зеленским и Залужным: существует ли он?

Впервые об ухудшении отношений между генералом и президентом заговорили еще в 2022 году, после начала российского наступления. Более того, тогда утверждалось, что Залужный должен был занять должность министра обороны, однако советник Офиса президента Михаил Подоляк опроверг это заявление. Некоторое время в новостной ленте не появлялась подобная информация, но в ноябре прошлого года медиа снова подхватили новости об отставке генерала…



Во влиятельном издании The Economist осенью 2023 года вышла статья Залужного, в которой он отметил, что война в Украине превращается в позиционную, а это противостояние на истощение, что играет на руку россиянам. По его словам, ситуация на фронте сейчас зашла в тупик, ведь через пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров, «скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва» против сил РФ.



В свою очередь Владимир Зеленский признал, что ситуация на передовой остается сложной, однако отметил, что война не зашла в «патовую ситуацию».



«Это — не патовая ситуация, еще раз подчеркиваю. Россия контролирует небо. А мы бережем наших военных. И, когда она контролирует небо, просто бросать, как Россия бросает, как мясо, своих людей, никто не хочет», — сказал Зеленский 4 ноября.

Тогда The Washington Post писало, что напряженность среди высшего руководства Украины неожиданно вылилась в публичное пространство. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что комментарии Залужного для СМИ «облегчают работу» России.



«После 20 месяцев войны в ранее непреклонном национальном единстве Украины начинают появляться общественные трещины. Вопрос тупиковой ситуации особенно чувствителен, потому что украинские чиновники опасаются, что это заставит их к переговорам с Россией и территориальным уступкам. Подавляющее большинство украинцев выступают против этого», — подчеркивало издание.



На Банковой отмечали, что отношения между Зеленским и Залужным носят рабочий характер, будто никаких изменений в их общении не было. В частности, и президент, и генерал продолжают обсуждать стратегию войны.



Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года, отвечая на вопросы журналиста, заявил, что у него рабочие отношения с Залужным. Однако четкого ответа на вопрос, планирует ли президент сменить главнокомандующего ВСУ, не прозвучало.



«Зачем кому-то помогать и распускать всякие слухи? Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком ВСУ. Вместе с Генштабом», — подчеркнул глава государства.

После небольшого затишья, снова появились слухи о возможной замене главнокомандующего ВСУ. По информации СМИ, Валерия Залужного вызвали на встречу в Офис президента в понедельник, 29 января, и сообщили, что его увольняют. До конца недели будет соответствующий указ, сообщил один из источников CNN.



Американские журналисты считают, что «конфликт» между президентом и главнокомандующим возник после летнего контрнаступления. Говорят, что напряжение особенно выросло, когда Залужный описал войну с Россией как «тупиковую ситуацию» для журнала The Economist.



Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что слухи об увольнении главнокомандующего армии не соответствуют действительности.



Сам Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в понедельник вообще не упоминал о Залужном.



Кроме того, BILD утверждает, что Залужный еще несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, однако Зеленский отказал ему в этом и 30 декабря лично отправился в город на линию фронта, чтобы поддержать военных ВСУ.



Военный эксперт Нико Ланге считает, что после этого скандала Зеленский и Залужный должны появиться вместе и «положить конец дебатам».

Владимир Зеленсикй в Авдеевке. Фото: Пресс-служба президента Украины

Увольнение на паузе?

«Увольнение» Залужного стоит на паузе из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров, подчеркивают СМИ.



«Залужный вернулся в кабинет и сообщил заместителям, что его уволили. Тогда бывший министр и бывший депутат слили эту новость в социальные сети. "Я пакую вещи", — сказал Залужный одному из офицеров, которые спросили его о слухах и его отставке», — пишет The Times со ссылкой на украинских высших офицеров, которые пообщались на условиях анонимности.



Источники отмечают, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался.



Между тем, военное командование и международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили Офису президента свою обеспокоенность.

Кто может стать главкомом ВСУ?

По слухам, место Залужного якобы предложили главе ГУР МОУ Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому. Оба это предложение, по информации СМИ, отклонили.