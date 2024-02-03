Що відбувається між Зеленським та Залужним? Чи звільнять головнокомандувача ЗСУ? Хронологія відносин

Валерій Залужний та Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба президента України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний після початку повномасштабної війни став символом незламності та протидії російській агресії. Американське видання Politico у квітні 2022 року після розгрому російських окупантів у Київській області назвало Залужного «залізним генералом». Однак цього тижня в медіа почала поширюватися інформація про нібито його звільнення та погіршення відносин з Володимиром Зеленським. Чи справді ЗСУ керуватиме інша людина і хто може обійняти цю посаду — у матеріалі «Новин Донбасу».



Новина про можливе звільнення Залужного мала ефект вибуху бомби і стала головною темою тижня. Інсайдери вказують на розбіжності у поглядах між президентом та генералом на тлі важкої ситуації на фронті. Незважаючи на те, що в Офісі президента заперечували наявність указу про звільнення.



Популярний генерал

Валерій Залужний влітку 2021 року очолив Генеральний штаб ЗСУ, до початку великої війни він неодноразово зазначав, що російська армія готує повномасштабний наступ. Після 24 лютого 2022 року генерал став одним із ключових військових діячів світу. Такого рівня поваги та довіри до головнокомандувача в українців ще не було. У своїх нечисленних інтерв'ю наголошував, що його мета — реформування ЗСУ відповідно до принципів та стандартів НАТО.

Валерій Залужний. Фото: CinC_AFU/X

Конфлікт між Зеленським та Залужним: чи існує він?

Вперше про погіршення відносин між генералом та президентом заговорили ще 2022 року, після початку російського наступу. Більше того, тоді стверджувалося, що Залужний мав обійняти посаду міністра оборони, проте радник Офісу президента Михайло Подоляк спростував цю заяву. Деякий час у стрічці новин не з'являлася подібна інформація, але в листопаді минулого року медіа знову підхопили новини про відставку генерала…



У впливовому виданні The Economist восени 2023 року вийшла стаття Залужного, в якій він зазначив, що війна в Україні перетворюється на позиційну, а це протистояння на виснаження, що грає на руку росіянам. За його словами, ситуація на фронті зараз зайшла в глухий кут, адже через п'ять місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.



У свою чергу Володимир Зеленський визнав, що ситуація на передовій залишається складною, проте зазначив, що війна не дійшла до «патової ситуації».



«Це — не патова ситуація, ще раз наголошую. Росія контролює небо. А ми бережемо наших військових. І коли вона контролює небо, просто кидати, як Росія кидає, як м'ясо, своїх людей, ніхто не хоче», — сказав Зеленський 4 листопада.



Тоді The Washington Post писало, що напруженість серед вищого керівництва України несподівано вилилася у публічний простір. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що коментарі Залужного для ЗМІ «полегшують роботу» Росії.



«Після 20 місяців війни у раніше непохитній національній єдності України починають з'являтися суспільні тріщини. Питання тупикової ситуації особливо чутливе, бо українські чиновники побоюються, що це змусить їх до переговорів із Росією та територіальних поступок. Переважна більшість українців виступають проти цього», — наголошувало видання.



На Банковій зазначали, що відносини між Зеленським та Залужним мають робочий характер, ніби жодних змін у їхньому спілкуванні не було. Зокрема і президент, і генерал продовжують обговорювати стратегію війни.



Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року, відповідаючи на запитання журналіста, заявив, що має робочі відносини із Залужним. Проте чіткої відповіді на запитання, чи планує президент змінити головнокомандувача ЗСУ, не пролунало.



«Навіщо комусь допомагати та розпускати всякі чутки? Робочі в мене стосунки із Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою, як головком ЗСУ. Разом із Генштабом», — наголосив глава держави.

Після невеликого затишшя знову з'явилися чутки про можливу заміну головнокомандувача ЗСУ. За інформацією ЗМІ, Валерія Залужного викликали на зустріч до Офісу президента у понеділок, 29 січня, та повідомили, що його звільняють. До кінця тижня буде відповідний указ, повідомило одне із джерел CNN.



Американські журналісти вважають, що «конфлікт» між президентом та головнокомандувачем виник після літнього контрнаступу. Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію для журналу The Economist.



Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності.



Сам Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні у понеділок взагалі не згадував про Залужного.



Крім того, BILD стверджує , що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська з Авдіївки, проте Зеленський відмовив йому в цьому і 30 грудня особисто вирушив до міста на лінію фронту, щоб підтримати військових ЗСУ.



Військовий експерт Ніко Ланґе вважає, що після цього скандалу Зеленський та Залужний мають з'явитися разом і «покласти край дебатам».

Володимир Зелений в Авдіївці. Фото: Прес-служба президента України

Звільнення на паузі?

«Звільнення» Залужного стоїть на паузі через тиск з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів, стверджують ЗМІ.



«Залужний повернувся до кабінету та повідомив заступників, що його звільнили. Тоді колишній міністр та колишній депутат злили цю новину у соціальні мережі. "Я пакую речі", — сказав Залужний одному з офіцерів, які запитали його про чутки та його відставку», — пише The Times з посиланням на українських вищих офіцерів, які поспілкувалися на умовах анонімності.



Джерела зазначають, що Залужному запропонували посаду секретаря Ради національної безпеки, але він відмовився.



Тим часом військове командування та міжнародні партнери, включаючи США та Великобританію, висловили Офісу президента своє занепокоєння.

Хто може стати головкомом ЗСУ?

За чутками, місце Залужного нібито запропонували голові ГУР МОУ Кирилу Буданову та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Сирському. Обидва цю пропозицію, за інформацією ЗМІ, відхилили.