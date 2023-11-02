Война зашла в тупик — Залужный

За пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. Своей оценкой с изданием The Economist поделился главнокомандующий Украины генерал Валерий Залужный.



«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — говорит он.



Генерал заключает, что для того, чтобы выйти из тупика, потребуется огромный технологический скачок. Он также ошибся, посчитав, что огромные потери остановят Россию.



«Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», — отмечает главнокомандующий.



Он убедился, что такой подход не работает в России, где жизнь стоит дешево и где ориентиром для Путина являются первая и вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов людей.



Помочь продвинуться на фронте вооруженным силам Украины и стать решающим фактором в победе должно не одно новое изобретение, а совокупность всех уже существующих технических решений.



По словам Залужного, оружия поставляемого Западом, было достаточно для поддержки Украины в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить и сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и в Херсоне в конце 2022 года.



Ранее Залужный в своей статье написал, что война против РФ переходит на этап «позиционной», Украине необходимо превосходство в воздухе и на суше, поскольку затяжная война даст российским войскам возможность наращивать свой военный потенциал.