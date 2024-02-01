Зеленський звільнить Залужного до кінця поточного тижня — CNN

Президент України Володимир Зеленський до кінця поточного тижня звільнить головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела.



За інформацією журналістів, у понеділок, 29 січня, Залужного викликали на зустріч в Офісі президента та повідомили, що його звільняють.



Одне з джерел уточнює, що офіційного оголошення про звільнення головнокомандувача ЗСУ не було зроблено, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи, проте указ президента «очікується до кінця тижня».



«Це стане найбільшим військовим потрясінням Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому», — йдеться в повідомленні.



Журналісти додають, що чутки про зустріч та звільнення Залужного поширилися у Києві в понеділок увечері, нібито через розбіжності, які виникли між президентом та головнокомандувачем після провалу українського контрнаступу 2023 року.



«Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв'ю та есе для журналу The Economist у листопаді», — зазначили у виданні.



Також, запевняють джерела CNN, Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, проте другий відхилив пропозицію.



Джерела видання додали, що в офісі глави держави вже обговорюються два імені потенційних наступників головнокомандувача. Перший ймовірний кандидат на посаду Залужного, за версією співрозмовників CNN, — начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.



Іншим можливим наступником Залужного, як запевнили джерела, є командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський.



Нагадаємо, раніше британське ділове видання Financial Тimes повідомило, що президент України Володимир Зеленський не звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і тепер не зможе зробити це протягом деякого часу після публікацій у ЗМІ.