Украинцы в Швеции: Как переселенцы адаптируются в скандинавской стране

Элиас Коскинен (слева) работает с украинскими переселенцами в Швеции уже почти два года. Фото из архива Элиаса Коскинена

Элиас Коскинен — шведский волонтер, который уже почти два года работает с украинскими переселенцами в городе Умео на севере Швеции, в 400 километрах от полярного круга. Он уроженец Стокгольма, владеет шестью языками, что очень пригодилось ему для работы тем, чем он сейчас занимается.



«В 120-тысячном Умеo сейчас проживают около двухсот украинских переселенцев, которые приехали сюда после февраля 2022 года», — рассказал Элиас корреспонденту «Новостей Донбасса».



Все они сейчас живут в одном здании — это бывший дом престарелых. В каждой комнате по две двухъярусные кровати, есть душ, туалет. Также там имеются холодильник, небольшая кухня, электроплита.



«Первое время находиться там вполне приемлемо, однако после полутора-двух лет пребывания в таких спартанских условиях люди, особенно те, у кого есть семьи, устают от такого «общежития» и стремятся найти отдельное жилье», — отметил шведский волонтер.



Между тем найти работу и подходящее жилье в Швеции сейчас непросто, и далеко не всем это удается — не только переселенцам. Местные жители сталкиваются с такой же проблемой.



«Я веду переговоры с членами громады Умео о том, как можно улучшить условия проживания для украинских переселенцев, как получить для них временные персональные номера, потому что самим им сделать это довольно трудно без знания языка и местных законов», — сказал Элиас.

Так выглядит одна из улиц Умео вечером. Фото: Элиас Коскинен

Волонтер рассказал, что украинские переселенцы получают 250 евро в месяц, а это крайне мало для проживания в таком городе как Умео, не говоря уже о более крупных шведских городах.



«Этого может хватить разве что на питание 2-3 недели. К счастью, для переселенцев здесь есть бесплатные столовые. Именно там мы собираемся каждое утро в будние дни с 8:00 до 11:00 — планируем различные мероприятия, ведём дискуссии, приглашаем на наши встречи представителей местной громады, работодателей, представителей общественных организаций, юристов», — рассказал волонтер.

В этой столовой украинские переселенцы в Умео бесплатно завтракают. Здесь же проходят занятия по изучению шведского языка. Фото: Элиас Коскинен

Кроме того, в социальной сети Facebook специально для украинцев в Умео создали несколько групп, где делятся новостями, сообщают о проведении культурных мероприятий, отвечают на вопросы.

Как местный житель, Элиас Коскинен откровенно рассказал, что Швеция — очень бюрократическая страна. Все, что связано с административными делами, организационными и юридическими вопросами, здесь продвигается довольно медленно, разного рода обращения рассматриваются долго.

Умео вечером. Фото: Элиас Коскинен

Кроме того, по данным издания Svenska Dagbladet, Швеция является одной из худших принимающих украинских переселенцев стран в Европе — треть из них либо вернулась обратно в Украину, либо переехала в третью страну, потому что не получили здесь работу или достойного уровня жизни. В этом отношении Умео выгодно отличается на фоне остальных мест в Швеции, куда прибывают украинцы, пишет издание. И в первую очередь благодаря помощи многих волонтеров и общественных организаций.



«Да, местные жители, конечно, очень хорошо помогают переселенцам, и на начальном этапе проживания в Швеции вполне хорошие условия. А вот когда люди уже привыкли к этому и хотят двигаться дальше, то тут уже возникает сложности, прежде всего — административные», — отметил Элиас.

Шведский волонтёр Элиас Коскинен на вечерней прогулке в Умео. Фото их архива Элиаса Коскинена

Между тем, в Умео из Украины продолжают приезжать все новые переселенцы. Например, в конце осени прошлого года приехало еще 50 человек.

По меркам Швеции Умео — средний город, но с очень богатыми культурными традициями. Первое упоминание о нем относится к XIV веку. В настоящее время здесь проживают около 120 тысяч человек.

Зимы на севере Швеции очень снежные. Сугробы здесь бывают выше человеческого роста. Фото; Элиас Коскинен

Элиас рассказал, что за прием и размещение украинских переселенцев в городе отвечает местная организация Красного Креста. Среди переселенцев есть немало людей из Донецкой области, как женщин, так и мужчин, которые добирались сюда различными путями — кто-то приехал прямо из Украины вскоре после начала войны, а кто-то позже переехал из других стран.



Важное условие для адаптации в Швеции, как, впрочем, и в других странах, — знание языка. Без него не устроишься на работу, да и любые бытовые вопросы решать непросто.

Волонтёры помогают собирать гуманитарную помощь для украинских переселенцев в Швеции. Фото: Элиас Коскинен

По свидетельству шведского волонтера, приезжие украинцы изучают язык по-разному. Кому-то он дается легче, кому-то тяжелее, и это не зависит от возраста — есть пожилые люди, которые гораздо быстрее осваивают язык, чем молодые.



«Я думаю, это зависит от заинтересованности каждого человека, от того, насколько он хочет адаптироваться к здешней жизни. Например, я знаю одну 67-летнюю женщину из Украины, которая с нуля начала изучать шведский язык, не зная до этого вообще никакого иностранного языка. И вот спустя всего один год она уже вполне неплохо общается на нем. Говорит она пока еще, конечно, с заметным акцентом, с ошибками, но зато без стеснения разговаривает со всеми, постоянно практикуется. Молодец!» — рассказал Элиас.



В качестве примера он привел Елену Мордовскую из Украины, которой на начальном этапе помогал в изучении шведского языка. Четыре раза в неделю она проезжала более 60 километров из Сторумана в Умео, чтобы выучить шведский язык. Сейчас Елена с дочерью и матерью живет в Умео, работает медсестрой в клинике Neo-iva. Местный телеканал SVT сделал о Елене специальный репортаж.

Елена Мордовская из Украины выучила шведский язык на курсах для переселенцев и нашла работу по специальности. Она работает медсестрой в Умео. Скриншот видеосюжета канала SVT

«Понимаете, есть люди которые приходят на языковые курсы каждый день, а есть такие, которые посещают занятия только два раза в неделю, потому что работают. Возможно, это как раз одна из причин, почему пожилые люди быстрее изучают язык — просто у них больше времени на его освоение, чем у молодых, которые из-за занятости на работе посещают занятия реже», — сказал Элиас Коскинен.

Элиас помогает организовать сбор гуманитарной помощи для Украины. Фото: Элиас Коскинен

На вопрос о том, как же работают люди, не владеющие языком, Элиас ответил, что в это время года работу здесь найти очень легко даже без знания шведского: для уборки снега язык особенно-то и не нужен. Город находится на севере Швеции, близко к Полярному кругу, поэтому зимы здесь очень снежные, а высота сугробов достигает иногда человеческого роста. Также можно найти работу по уходу за маленькими детьми, например.

Местные музыканты часто выступают перед украинцами в Умео. Фото: Элиас Коскинен

Долгое пребывание в другой стране, да еще без твердого знания языка, сказывается на моральном состоянии украинских переселенцев. По свидетельству шведского волонтера, больше всего по дому тоскуют люди, которые не очень хорошо знают язык или вообще им не владеют. Они остро ощущают языковый барьер и, конечно, испытывают трудности с поиском работы. Именно эти переселенцы чаще всего вскоре возвращаются на родину, либо переезжают в страну с хотя бы немного похожим языком — например, в Польшу или Словакию.

Вид на вечерний Умео со стороны озера. Фото: Элиас Коскинен

«Из бесед с украинцами я понял, что они замечают разницу в менталитете шведов и славян, не обязательно украинцев. Те из них, кто побывал, например, в Польше или Чехии, говорят, что там с людьми им общаться привычнее, легче заводить знакомства», — сказал шведский волонтер.



Обязанности Элиаса как волонтера сводятся, в основном, к переводу и преподаванию шведского языка. Также он консультирует переселенцев при заполнении многочисленных форм и документов. «Как я уже говорил, Швеция — очень бюрократическая страна», — смеется он.



Занятия шведским языком проходят каждое утро с 8:00 до 11:00 в помещении столовой, где приезжие украинцы бесплатно завтракают.

Помощь коллег всегда важна. Фото: Элиас Коскинен

«При необходимости я сопровождаю украинцев, например, в банк, где им нужно открыть счет, или в магазин, или помогаю общаться с работодателями. Кроме меня помощь в изучении языка или коммуникации оказывают и другие местные жители, владеющие шведским и украинским или русским языками — это, прежде всего, выходцы из прибалтийских и восточноевропейских стран, которые уже давно живут в Швеции и хорошо знают язык. Но у них, в основном, есть постоянная работа, поэтому они не могут много времени уделять помощи приезжим.

Для украинских переселенцев в Умео часто устраивают благотворительные мероприятия. Фото: Элиас Коскинен

В заключение корреспондент «Новостей Донбасса» поинтересовался у местного волонтера: многие ли из украинских переселенцев в скором времени планируют вернуться домой и есть ли среди них те, кто хочет остаться в Швеции навсегда?



«Из личных бесед с украинцами здесь я понял, что очень многие хотят вернуться когда закончится война. Но, конечно, есть и те, кто уже привык к здешней жизни, выучил язык, нашел работу, поэтому они не скрывают, что хотели бы остаться жить в нашей стране. Особенно те, кто встретил здесь свою половинку. И это касается не только молодых украинцев. Здесь, в Умео, на наших глазах связали свои судьбы 64-летняя украинка и 40-летний швед. И, должен признаться, их счастливому союзу можно только позавидовать», — сказал Элиас Коскинен.