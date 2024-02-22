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Эвакуировал людей до последнего: Интервью с волонтером, который пострадал при атаке дрона в Авдеевке

Каролина Гайдук
22 февраля 2024, 10:00

Эвакуировал людей до последнего: Интервью с волонтером, который пострадал при атаке дрона в Авдеевке

Владислав Маховский эвакуировал людей из Авдеевки. Фото: Владислав Маховский Владислав Маховский эвакуировал людей из Авдеевки. Фото: Владислав Маховский

Запорожский волонтер Владислав Маховский был ранен в начале февраля во время очередной поездки в Авдеевку. Выйдя из своего микроавтобуса, на которой была надпись «Эвакуация», на него неожиданно налетел дрон российских оккупантов. От машины ничего не осталось, а сам Владислав нашел спасение у украинских военных.

Волонтер рассказал «Новостям Донбасса» о последствиях ранения, жителях Авдеевки и о том, как вообще начал спасать людей у линии фронта.

— Влад, недавно ваш автомобиль атаковал российский дрон, вы получили ранения. Расскажите об этом поподробнее?

— Это произошло 6 февраля, когда меня атаковал дрон. Я приехал в Авдеевку из Запорожья для эвакуации местных жителей, где меня ждали около десяти человек на нескольких локациях. Когда приехал на первую локацию, это была баптистская церковь, услышал соответствующий звук и увидел над собой дрон. Так как я волонтер и моя машина узнаваема, был уверен, что он сменит курс. Однако, только выйдя из авто, дрон резко на меня налетел. В результате получил ранение ноги, к счастью, друг из Авдеевки оказал мне первую медицинскую помощь. Потом украинский военный помог добраться до их точки, чтобы я мог связаться с родными и полицией.

Эвакуационный автомобиль волонтера сгорел в результате атаки российского дрона в Авдеевке. Фото: Владислав Маховский

— Как прошла операция?

— Сначала приехал в Мирноград, направили на рентген и медикам пришлось вытаскивать с ноги обломки, а операцию уже сделали в родном Запорожье. Около недели находился в больнице, сейчас чувствую себя хорошо.

— Авдеевка с октября 2023 года страдала от российских штурмов. В конце концов, Россия смогла оккупировать город после отхода ВСУ. Что вы почувствовали, когда узнали эту новость?

— Жаль, но я понимаю, что есть определенные военные действия. Верю, что Авдеевка будет освобождена, как и остальные территории Украины. Это вопрос времени.

— Какие настроения были у местных жителей? Некоторые не хотели уезжать. На ваш взгляд, почему так?

— Большая часть местных жителей — пожилые люди, им было трудно решиться на эвакуацию, ведь они прожили в этом городе всю жизнь. Люди думали, что скоро все закончится. Некоторые, так называемые «ждуны», были в ожидании российской армии, однако это небольшая часть. Могу сказать, в последнее время гораздо больше людей решались на эвакуацию.

Какая была Авдеевка до 24 февраля 2022 года?

— С 2014 года Авдеевка была прифронтовым городом, помню прилет в многоэтажку. Чуть позже ситуация стабилизировалась, и до полномасштабного вторжения в городе была спокойная жизнь, функционировал Авдеевский коксохимический завод. В частности, люди, выехавшие из города в 2014 году, охотно возвращались.

— Знаете ли вы какую-либо информацию о таких поселках, как: Ласточкино, Орловка, Семеновка, Тоненькое. Оставались ли там местные жители? Какая там вообще ситуация была по состоянию на февраль?

— Я часто проезжал эти населенные пункты, в основном они безлюдные. Лишь изредка мне удавалось встретить на улицах местных жителей, в основном — это пожилые люди. К слову, из поселка Ласточкино приходилось помогать эвакуировать людей. 

Как началась ваша волонтерская деятельность?

— Моя волонтерская деятельность началась летом 2014 года, когда вывозил жителей Славянска и Краматорска в безопасные регионы Украины. Дальше они выбирали свой путь: кто-то отправлялся в Киев, кто-то во Львов, тогда были тяжелые времена.

Когда помогал людям из Луганской области, произошел неприятный инцидент. Меня захватили донские казаки и посадили в местное отделение полиции. Шесть дней избивали, пытали, считая, что я привозил на оккупационные территории диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Затем отвезли в Брянку (город во временно оккупированном Алчевском районе Луганской области – ред.), где меня допрашивал так называемый генерал Николай Козицин, который был главой «донских казаков». Впоследствии отпустили, оставив без машины и со сломанным ребром.

Было время, когда в эвакуации никто не нуждался. В Запорожье стал функционировать благотворительный фонд «Городской центр помощи», поэтому я уже активно помогал переселенцам в Запорожье, а также время от времени ездил на Донбасс (Марьянка, Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Лисичанск, Северодонецк).

На чем, по-вашему мнению, стоит сконцентрироваться сегодня каждому украинцу?

— На нашей победе.

Несмотря на ранение и сгоревший автомобиль, Владислав не собирается бросать помогать жителям прифронтовых территорий. Сейчас он собирает деньги на новый эвакуационный транспорт.

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