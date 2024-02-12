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Российский натиск на Авдеевку: Интервью с главой администрации города

Каролина Гайдук
12 февраля 2024, 08:00

Российский натиск на Авдеевку: Интервью с главой администрации города

Виталий Барабаш. Кадр из видео Виталий Барабаш. Кадр из видео

Город Авдеевка в Донецкой области стал одной из ключевых точек в войне между Украиной и Россией. Этот населенный пункт находится около линии фронта с 2014 года. Тогда Авдеевка на 4 месяца попала под контроль пророссийских боевиков, однако город смогли освободить Вооруженные силы Украины и оборудовать вокруг него мощный укрепрайон. С тех пор Авдеевка находится под обстрелами российских сил, которые  не раз пытались ее захватить. Бои за город стали еще более ожесточенными после начала широкомасштабного вторжения России.

С октября 2023 года войска РФ штурмуют Авдеевку, тратя большое количество людей и техники. Весь мир наблюдает, как ВСУ сдерживают и дают отпор агрессору.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщает о ежедневных обстрелах города. Несмотря на угрозу гибели, в Авдеевке остается более 900 жителей. В городе проводится эвакуация, однако многие не решаются на выезд из-за атак. Виталий Барабаш в интервью «Новостям Донбасса» рассказал, что происходит в Авдеевке.

— Виталий Степанович, недавно военные аналитики сообщили, что россияне совершают штурмовые действия на севере Авдеевки, также утверждают, что уже оккупировано 18% территории города. Как вы можете это прокомментировать?

— Относительно процентов занятой территории россиянами — даже комментировать не буду. Есть ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.), они заходят в город, украинские военные их ликвидируют и обезвреживают, эти группы очень многочисленные. Оккупанты могут где-то в городе находиться, в окрестностях, в старой части города, но о захвате такой обширной территории города речь не идет. Очень многие аналитики, к сожалению, используют данные со стороны РФ, меня это лично волнует. Идут бои в Садовом обществе, возле Авдеевского коксохимического завода.

Авдеевка. Фото: Национальная полиция

— Почему россиянам так важно захватить Авдеевку?

— Это политическое решение, оно было принято, однозначно, в Кремле. Мы видим эти дедлайны по захвату города, сколько раз они (российские оккупанты — ред.) их меняли. Сначала планировалось захватить город накануне дня рождения президента РФ Владимира Путина (7 октября — ред.). Затем речь шла о 14 декабря, но не сложилось, потом Новый год, а теперь — отложили захват до президентских выборов в РФ, которые состоятся в марте 2024 года. Военные будут пытаться сделать все возможное именно до этой даты, потому что других вариантов у них нет. В РФ не существует ни одного человека, который бы сейчас отдал приказ остановить эти наступления, кроме Путина.

— Происходит ли эвакуация в городе? Сколько жителей погибло с начала полномасштабного вторжения?

— Эвакуация продолжается. С 24 февраля 2022 года погибли 174 жителя Авдеевской территориальной громады, в том числе один ребенок, ранены — 392, из них — трое детей.

— Вы раньше рассказывали, что в городе нет ни одного уцелевшего здания. У вас есть понимание, как в будущем будет происходить процесс восстановления города?

— Это будут два разных восстановления города, если Авдеевский коксохимический завод будут восстанавливать, то город будет такого же масштаба, как и до полномасштабной войны. Однако если будет принято решение не восстанавливать завод, то будет другая стратегия, и город будет другим.

— Международные организации помогают в восстановлении украинских городов. Возможно, к вам обращались руководители фондов, которые обещали после победы помочь отстроить город?

— Пока нет.

Лично с вами пытались связаться россияне, чтобы вы перешли на сторону РФ и «сдали» город?

— Нет, такого не было.

— У вас активная проукраинская позиция, получали ли вы угрозы от оккупантов?

— Да, неоднократно, также были перехваты. В свое время работали ДРГ по всей нашей команде. Это нормально, это война.

Авдеевка. Фото: Национальная полиция

В городе проживает много людей, почему не решаются на эвакуацию?

— Все по-разному отвечают: одни боятся эвакуироваться, потому что «во всех городах опасно», другим сложно принять это решение. Большинство оставшихся людей — пожилые люди. «Мой дом, моя крепость» — этот девиз уже не работает, ведь в городе все разбито до основания. Самое главное – страх дороги. Также есть «ждуны», некоторые ждут, но их меньшее количество, но это их выбор.

Ваше мнение, когда Вооруженным силам Украины удастся деоккупировать ныне захваченные территории Донецкой области?

— Пока прогнозов делать не буду.

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