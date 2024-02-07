Волонтер із Запоріжжя постраждав в Авдіївці: російський дрон атакував машину

Знищена евакуаційна машина волонтера. Фото: Дмитро Матюхін

Внаслідок російської атаки в Авдіївці 6 лютого постраждав волонтер із Запоріжжя Владислав Маховський, який приїхав до міста для евакуації місцевого населення. Про це повідомив сам Маховський.



Чоловік отримав поранення ноги. Його мікроавтобус згорів унаслідок атаки.



За словами Маховського, російський дрон атакував його машину, коли він був у самому місті поряд з багатоповерховим будинком, з якого мав вивезти людей.



На мікроавтобусі волонтера було зображено червоний хрест та написано «Евакуація». Тобто російський оператор дрону повинен був бачити, що це не військова машина.





Владислав Маховський служить пастором у Церкві Спасіння, він їздив до прифронтової Авдіївки з 2015 року. З початку повномасштабного вторгнення чоловік майже щотижня їздив у рейси, евакуював людей та привозив мешканцям міста гуманітарну допомогу.



Нагадаємо, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні розповів, що 6 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одного жителя Авдіївки та Острого.