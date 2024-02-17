Украинские военные вышли из Авдеевки, окружение оккупантами не допущено — командование

Украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.



По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.



«Принимаем меры по стабилизации обстановки и удерживанию занимаемых позиций. Авдеевку мы все равно вернем», — написал Сырский в Facebook.



Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.



«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах», — подчеркнул он.



По его словам, в ситуации, когда враг «наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками это единственно правильное решение».



Украинские военнослужащие отходят на подготовленные позиции из оставленной Авдеевки, чтобы вернуться и нанести врагу более сильный удар, сообщил командир третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий.



Ранее сообщалось, что из разрушенных позиций украинские военные выходили маневром и закреплялись на новых рубежах обороны. Тарнавский сообщил, что во время одного из таких выходов несколько украинских бойцов попали в плен.