Как будут проходить «выборы» президента РФ на оккупированных территориях

Российские «выборы» в оккупации. Фото: «ДАН»

Ресурсы группировки «ДНР» заявили: на захваченной части Донецкой области все готово к проведению так называемых выборов. Кремлевские прокси как можно быстрее хотят отчитаться перед руководством. Кого привлекают к псевдовыборам в оккупации, понесут ли местные жители ответственность после освобождения территорий и почему процесс так называемых выборов не имеет ничего общего с законом — читайте в статье «Новостей Донбасса».



«Оккупированные территории дадут стопроцентную явку»

Выборы в России назначены на 15-17 марта, но для оккупированных территорий решили сделать исключение. Как и осенью 2023 года, жители «новых регионов» смогут отдать свой голос досрочно. К примеру, на захваченной части Донецкой области этот процесс начнется 10 марта. Чтобы привлечь больше людей, РФ разрешила голосовать дома и использовать не только российские документы, но и украинские паспорта.



«Мы понимаем масштабы фальсификаций, которые будут. 17 февраля начинается подомовой обход по установлению и формированию мнения населения о выборах. Понятно, что будут агитировать за одного кандидата. Есть полное понимание, что оккупированные территории наверняка дадут стопроцентную явку», — комментирует глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



Разные документы для голосования еще не все. Оккупанты уже сейчас организуют выездные группы для голосования людей с инвалидностью.



«Это очень интересная ситуация, наверное, с распределением средств. Две программы действуют. Первая: на участках устанавливают средства для возможности голосования людей с инвалидностью. И при этом оккупанты декларируют, что этим людям не надо никуда идти, мы придем к вам, в квартиру. Мы понимаем, что они делают это ради фальсификаций», — добавляет Артем Лысогор.



По информации правозащитников, Кремль дал задание представителям оккупационных администраций, чтобы общая явка была не менее 80%. Владимир Путин должен получить примерно такой же процент голосов в каждом захваченном регионе. Подготовка к выборам российского президента на оккупированных территориях уже выходит за рамки адекватности. К примеру, в школах дети должны сделать рисунок на эту тему. А группировка «ДНР» решила присвоить ряду участков имена погибших боевиков. К примеру, участок в иловайской школе посвятят убитому командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых-Гиви.







«Оккупированные территории снова используют для легализации российского присутствия»

В то же время политологи и эксперты по избирательному праву в очередной раз подчеркивают: так называемые выборы не только в оккупации, но и в России вообще не имеют ничего общего с законностью, прозрачностью и демократией.



«Несменяемость власти. Путин, начиная с 2000 года, фактически уже 24 года, находится у власти. Отсутствие политической конкуренции в государстве, где не гарантируются демократические права и свободы, то есть невозможно обеспечить свободное волеизъявление», — приводит аргументы, почему этот процесс не является выборами советник по правовым вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк.



Относительно голосования на оккупированных территориях, то ни одна цивилизованная страна не признала их аннексию, а это значит, что выборов там быть вообще не может.



«Оккупанты пытаются использовать незаконные выборы как еще один инструмент псевдо легализации незаконного присоединения украинских территорий. Безусловно, это нарушает нормы международного права, признанные в том числе Российской Федерацией. Это Устав Организации Объединенных Наций. Это нарушает ключевой принцип территориальной целостности, неприкосновенности государственных границ. И об этом неоднократно, начиная с 2014 года, заявляла Генеральная Ассамблея ООН», — добавляет Павел Романюк.



По поводу мартовских выборов на захваченных украинских территориях еще в декабре высказался председатель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он уже осудил их проведение.



К псевдовыборам привлекают даже студентов

Представители оккупационных администраций подчеркивают: для прозрачности псевдовыборов будут привлекать наблюдателей. Здесь речь идет о двух категориях: обычных гражданах, живущих на захваченных территориях, и тех, кто приедет из-за границы. Начнем с первых. Только на оккупированной части Донецкой области к так называемому наблюдению планируют привлечь около двух тысяч человек.



«Идет процесс формирования, круг наблюдателей из разных структур. Наблюдатели представлены абсолютно всеми слоями общества, что обеспечит максимально прозрачные условия избирательного процесса», — заявил глава «штаба по наблюдению за выборами» группировки «ДНР» Александр Кофман.



О том, что избирательный процесс в оккупации и в России в том числе ничего общего с прозрачностью и легитимностью не имеет, уже говорилось выше. Но Кремль пытается создать иллюзию выборов, поэтому для наблюдения в так называемых «новых регионах» привлекают около пяти тысяч человек. По данным Центра национального сопротивления ССО Украины, это будут даже студенты: оккупанты поставили университетам план по количеству людей для «работы на выборах». Эксперты подчеркивают: основная причина, почему украинцы соглашаются участвовать в этом процессе — это принуждение.



«Нам поступала информация о принудительном привлечении, скажем, представителей бюджетной сферы. Использование, мобилизация детей или другого местного населения, взрослого, для организации незаконных выборов — военное преступление. Ведь россияне сознательно подставляют людей на оккупированных территориях в опасные условия. Идет активная фаза боевых действий. Это нарушение международного гуманитарного права. Нарушается Женевская конвенция о защите гражданского населения», — комментирует Павел Романюк.



Он напоминает: все, кто участвует в организации и проведении незаконных выборов без принуждения, то есть добровольно несут уголовную ответственность по украинскому законодательству по статье 111.1 Уголовного кодекса за коллаборационную деятельность. В ней определено, что добровольное участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на оккупированной территории или публичные призывы к их проведению наказывается заключением на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. В то же время правозащитники подчеркивают: сейчас в Украине процесс привлечения к ответственности за коллаборационизм немного хаотичен.



«Украинская судебная система пытается преследовать тех, кто был хоть на каких-то должностях во время непродолжительного оккупационного режима. Необходимо выравнивать эту ситуацию. Есть, скажем, позорные случаи, когда преследуют личность, просто раздававшую гуманитарную помощь, которую ей передали российские оккупанты. Это, по-моему, неправильная практика», — говорит исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.



Уголовное преследование и ограничение прав, по мнению Александра Павличенко, должны прежде всего касаться тех, кто сейчас на ключевых должностях в оккупационных администрациях.



«Я считаю, 98% населения, которые находятся на этих территориях, не должны испытывать никаких негативных последствий от освобождения. Напротив, они должны получить положительные последствия», — считает Павличенко.



Но у переходного правосудия есть свои недостатки, поэтому лучше всего — просто не участвовать в так называемых выборах. В то же время эксперты подчеркивают: если человека заставляют быть «наблюдателем» или выполнять другую роль в этом фейковом процессе, а тем более угрожают оружием, конечно, жизнь и здоровье — самое главное.



«Иностранных наблюдателей используют в пропаганде»

Кроме так называемых общественных наблюдателей, контролировать псевдоголосование будут и иностранцы. Российская ЦИК сообщает: количество международных наблюдателей может достигнуть тысячи человек. Это якобы будут профессионалы из ста стран. В то же время ни одна профильная и достаточно известная организация на прошлых псевдоголосованиях в оккупации в 2022 или 2023 годах не была замечена. Хотя кремлевские прокси тоже делали множество заявлений об основательном иностранном наблюдении.



«Известных организаций там не было. По крайней мере, у нас нет такой информации. Если кто-то из иностранцев участвует в незаконном наблюдении за незаконными выборами на временно оккупированных территориях, то они используются исключительно для российской пропаганды. Для формирования некоей иллюзии демократических процессов», — комментирует Павел Романюк.



Он подчеркивает: сейчас нужно общаться с международным сообществом и объяснять, что выборы в РФ, а в оккупации — тем более, не имеют ничего общего с демократией и законом.



«Мы призвали международное сообщество, мониторинговые структуры, иностранные государства не делегировать наблюдателей на так называемые российские псевдовыборы и игнорировать возможные обращения Российской Федерации по привлечению таких наблюдателей. Это очень важно, ведь участие в том числе международных наблюдателей в так называемых выборах на временно оккупированных территориях подпадает под уголовную ответственность по украинскому законодательству. Мы об этом говорим открыто», — говорит Павел Романюк.



Политологи отмечают: что касается самой России, то прямыми правовыми и политическими последствиями проведения выборов на оккупированных территориях должны быть очередные санкции.