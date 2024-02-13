На военные рельсы. Что Россия делает с заводами в оккупации

Комбинат имени Ильича в оккупированном Мариуполе. Фото: ТАСС

В масштабную программу милитаризации захваченных Россией территорий, о чем уже писали «Новости Донбасса», входит и переориентация промышленных предприятий. Те, которые оккупационные администрации не закрывают, они используют в первую очередь для ремонта военной техники или ее сборки. Некоторые объекты стали даже площадкой для запуска ударных беспилотников по мирным украинским городам. Какие предприятия использует РФ, а какие закрывает — читайте в статье «Новости Донбасса».

«Российские инвесторы не будут вкладывать деньги в угольную промышленность»

«Новости Донбасса» уже неоднократно рассказывали, что оккупированные украинские территории существуют за счет дотаций. Россия тратит на захваченные регионы огромные средства, но пропаганда представляет все таким образом, будто они вот-вот начнут успешно развиваться и сами себя обеспечивать. Представители группировок «Л-ДНР» постоянно говорят о создании новых предприятий.



«В данный момент в госреестр включено 190 предприятий, ста из них мы обеспечили бесперебойную работу, причем даже запустили те, которые до этого простаивали и не работали, были разворованы или бежавшие собственники вывезли половину техники и документацию, остальные планируем запустить к 2025 году. Разработан план развития предприятий легкой промышленности области», — говорит в одном из последних интервью глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.



Ему и другим кремлевским ставленникам, которые транслируют подобную информацию, подыгрывает Владимир Путин.



«Постепенно восстанавливается экономика. В том числе, промышленность. Возобновили работу более полутора сотен предприятий машиностроения, металлургии, горной добычи, других важнейших отраслей всех этих регионов», — заявил лидер Кремля во время недавнего совещания с Денисом Пушилиным, Леонидом Пасичником, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.



Шахта имени Засядько в Донецке. Фото: Новости Донбасса

На самом деле еще в сентябре 2014 года ООН подсчитала: в результате боевых действий уже на тот момент только в Донецке прекратило работу более 70% предприятий. Лишь шахт на Донбассе до войны было больше ста. В 2023 году в России заявили о плане ликвидации почти всех угольных предприятий. Как сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, оставить планировали пятнадцать. Аналитики Восточной правозащитной группы отмечают, что консервация шахт означает закрытие и других предприятий, которые входят в один производственный цикл. Это ремонтные заводы и комбинаты. Эксперты говорят: угольная отрасль в оккупации точно возрождаться не будет. Россия не станет инвестировать деньги в шахты на захваченных территориях.



«Инвестиции, например, в добывающую промышленность начинают окупаться через 3-5-7, а то и 10 лет после начала вложений. Неужели на территории Российской Федерации есть инвесторы, которые верят в то, что они смогут через 5-7-10 лет получить доходы от этих же вложений? Мне в это не верится. Будут вкладывать определенные средства в поддержку добычи хотя бы на нынешнем, скудном по сравнению с довоенным уровнем. Однако любые проекты по модернизации и строительству новых шахт по повышению безопасности труда вряд ли будут. Серьезный бизнес никогда не будет вкладывать в то, что может потерять в любой момент», — комментирует эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.



Поэтому, как минимум, когда оккупанты говорят о возрождении угольной промышленности, они явно преувеличивают.



Какие предприятия уже выполняют военные задачи

Что касается других отраслей, то и здесь, сколько бы позитивных заявлений ни делали оккупанты, России вряд ли удастся сделать из аннексированных регионов новый Сингапур, да и цели такой у Москвы нет.



В общем за 10 лет в оккупации практически ничего нового не открылось, а новости о восстановлении — только обещания. К примеру, представители оккупационной администрации Донецкой области почти ежегодно говорят об открытии завода «Стирол» в Горловке, но он так и не работает. В мае прошлого года группировка «ЛНР» сообщила, что в 2023 году будет запущен завод «Азот» в Северодонецке. Но в ноябре появилась информация, что оккупационные власти только создают условия для его быстрого запуска в будущем. Когда именно, неизвестно. В общем, по информации Восточной правозащитной группы, на территории оккупированной части Луганской области на 2023 год было 59 металлургических предприятий, 84 — машиностроительных. Остальные — легкая промышленность, сфера строительства и нерудных материалов, химическая и фармацевтическая отрасли. В топе металлургические предприятия и на захваченной Донбассе. Эксперты подчеркивают: если РФ все же поддерживает или восстанавливает некоторые промышленные предприятия на захваченных территориях, то речь только о тех, которые могут помочь в войне.



«Они декларируют, что собираются восстанавливать некоторые промышленные предприятия, они действительно не восстанавливают, а скорее ремонтируют некоторые предприятия, чтобы они могли там производить металл или что-то еще. Поэтому часть заводов они действительно модернизируют, но они переориентируют их на военные нужды», — говорит правозащитник, глава Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.



По словам аналитика, предприятия, ранее выпускавшие гражданскую технику, сейчас ремонтируют военную, занимаются производством самолетов и беспилотников.



Комбинат имени Ильича в оккупированном Мариуполе, 2023 год. Кадр из видео

В Мариуполе в военных целях используют крупнейшие заводы

Еще 9 декабря 2022 года правительство РФ приняло постановление, согласно которому часть предприятий на оккупированных территориях передали в федеральную собственность. В первую очередь речь идет именно об объектах, имеющих отношение к обороне.



«Это имущество предприятий, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства; имущество предприятий, производящих системы и элементы вооружения, взрывчатые и ядовитые вещества, радиоактивные материалы и расщепляющиеся материалы, летательные аппараты, военное снаряжение; имущество предприятий, производящих лекарственные средства и медицинские изделия», — говорится в отчете Восточной правозащитной группы.



Ответственным за реализацию этого постановления Кремль назначил Фонд развития территорий и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ. В список предприятий, которыми заинтересовалась Москва, вошли «Завод крупных электрических машин» в Новой Каховке, «Каховский завод электросварочного оборудования», «Каховский экспериментальный механический завод». То есть предприятия, где потенциально можно собирать или ремонтировать военную технику. Некоторые заводы с этой целью оккупанты уже используют в Мариуполе.



«Промышленная зона с большими заборами является едва ли не лучшим местом для хранения военной техники на территории оккупированного Мариуполя. Ночью местные жители регулярно слышат гул тяжелой техники, которая направляется в сторону заводов Ильича и "Азовсталь", а также через улицу Карпинского. Это на выезде из Мариуполя в направлении сел Никольское и Мангуш. На комбинате Ильича по меньшей мере одна ремонтная база военной техники находится у оккупантов», — рассказывает депутат Мариупольского городского совета Александр Халявинский.



Руины комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Фото: соцсети

Некоторые предприятия в Мариуполе российские оккупанты уже используют как площадку, откуда ведут обстрелы подконтрольных Киеву территорий.



«На территории комбината "Азовсталь" более полугода уже существует площадка для вертолетов. Также местные часто слышат запуск "Шахедов" с консервного завода, который расположен в Приморском районе оккупированного города на территории поселка Слободка», — говорит Александр Халявинский.



Кстати, милитаризацию предприятий оккупанты особо не скрывают. Недавно проект «Мирные» российской пропагандистки Регины Ореховой показал, как на заводе им. Ильича в Мариуполе располагается чеченский батальон «Ахмат». Только в кремлевской версии присутствие военных на объекте — это не мародерство и захват, а якобы забота для сохранения предприятия.



Сколько Россия вкладывает в милитаризацию предприятий

Кроме милитаризации объектов, Москва продолжает вводить на украинские предприятия выходцев из РФ. Этот процесс начался задолго до аннексии территорий. Тогда российский десант направили на Стахановский вагоностроительный и Стахановский ферросплавный заводы, Алчевский металлургический комбинат, Макеевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, коксохимический завод «Макеевкокс», Ясиновский коксохимический завод, Енакиевский коксохимпром, Докучаевский флюсодоломитный комбинат и Комсомольское рудоуправление. В 2023 году этот процесс продолжился. Только в Луганской области так называемое внешнее управление решили ввести на 88 предприятиях.



Весной 2023 года российские СМИ сообщали: на восстановление промышленных предприятий на оккупированных территориях РФ направит более трех миллиардов рублей. «Фонд развития промышленности» захваченной Донетчины должен был стать крупнейшим по объему финансирования в России. Туда планировали направить не менее 5 млрд рублей за три года. Но, по данным Восточной правозащитной группы, в июне 2023 года правительство РФ предоставило региональным фондам развития промышленности на оккупированных территориях всего 2,9 млрд рублей из запланированных 3,7 млрд. Количество предприятий, которые были отобраны для финансирования при этом сократили почти вдвое — с 87 до 45. Аналитики не указывают, с чем это связано. Возможно, часть объектов просто оказались не так привлекательны для того, чтобы использовать их в военных целях.