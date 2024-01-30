Милитаризация охватывает все. Как РФ превращает оккупированные территории в военную базу

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Россия строит на оккупированных территориях железные дороги и новые трассы, но главная цель этого — не улучшение жизни, а решение военных задач. РФ все больше милитаризует так называемые «новые регионы» и рассматривает их исключительно как буфер между собственно Россией и частью Украины вне оккупации. Какие планы у Москвы на 2024 год и что уже использует путинская армия в военных целях — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Военные части на всей захваченной территории

После того как РФ, так сказать, «присоединила» оккупированные украинские территории в свой состав, началась активная интеграция всех процессов, в том числе вооруженных формирований группировок «Л-ДНР» в российскую армию. Параллельно РФ начала создавать новые военные объекты в оккупации. По информации Восточной правозащитной группы, российское Минобороны основало четыре комиссариата и три воинские части. Последние были зарегистрированы в Донецке, Луганске и Бердянске в августе 2022 года. Но начальников там назначили весной прошлого года, причем все они — выходцы из РФ. Аналитики говорят: Россия и дальше планирует создавать подобные воинские части в «новых регионах».



«Это не новые подразделения, которые сейчас участвуют в военной агрессии. Это военные части созданные и которые будут размещаться на территории Украины. Из всей РФ туда будут направлять срочников для прохождения службы. Если сейчас они мобилизуют людей и есть время, чтобы их подвозить на оккупированные территории, этого уже не будет», — комментирует правозащитник, глава Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.



Война в Украине. Фото: Минобороны РФ

Комиссариаты уже действуют в Луганске, Донецке, Мелитополе и Геническе. Кроме того, по информации Восточной правозащитной группы, на оккупированных территориях сформированы подразделения Главного управления военной полиции Минобороны РФ. Их задача — осмотр и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров на блокпостах, а также патрулирование населенных пунктов.



Обучение будущих военных

Параллельно РФ создает в оккупации инфраструктуру для обучения и подготовки будущих солдат, а именно военизированные вузы. Пока они действуют в Луганской области. Это, например, «Алчевский казачий кадетский корпус имени генерала Платова», а также «Старобельский казачий кадетский корпус имени Маргелова». Последний был открыт 1 сентября 2023 года. Тогда, по данным ресурсов группировки «ЛНР», туда было зачислено 60 воспитанников. В планах оккупантов набрать около 500 детей не только из Старобельска, но и из Новойадарского и Новопсковского районов Луганщины. Директор этого корпуса Владимир Грищенко — россиянин, который имеет отношение к силовикам.



Строительство филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе. Фото: Минобороны РФ

Апогеем в теме открытия учебных заведений для будущих солдат на захваченных территориях должен стать филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе. Оккупанты планируют открыть его 1 сентября этого года. Там собираются учить до 560 детей.



Тренировать военных будут на полигонах. Россия выстроила в оккупации, по данным украинских аналитиков, уже два из пяти таких объектов. Хотя медиа РФ пишут о планах построить семь полигонов. В октябре в Луганской области сдали в эксплуатацию первый полигон с, как пишут российские СМИ, крупнейшим в Вооруженных силах РФ военным стрельбищем. В конце осени 2023 года открыли первый штатный полигон и в Донецкой области. Где именно он находится, не уточняется, но СМИ РФ пишут, что «территория включает в себя локации для подготовки артиллеристов, танкистов, снайперов, штурмовиков, гранатометчиков, пулеметчиков и других военных специалистов».



Полигон в Донецкой области. Фото: Минобороны РФ

Железная дорога для нужд армии

Создание военизированных структур на захваченных территориях — лишь одна сторона того, как РФ милитаризует «новые регионы». Много внимания уделяется логистике, которая в российско-украинской войне играет основную роль. Без своевременного подвоза боеприпасов, живой силы и техники невозможно ни обороняться, ни тем более наступать.



«Российские оккупационные войска тотально зависят от логистики. Автомобильных дорог. Дорог полевых, рокадного сообщения, рокадного уровня дорог. Но больше всего они зависят от железных дорог. Практически вся логистика военного типа ориентирована в России на железнодорожное сообщение. И именно через железнодорожное сообщение осуществляется основная часть обеспечения передовых подразделений материально-техническим обеспечением», — комментирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.



В 2023 году правительство РФ создало федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии». Затем стало известно, что Россия планирует построить новую железнодорожную ветку вдоль побережья Азовского моря, которая должна соединить Крым и Ростовскую область через так называемый «сухопутный коридор»: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой. Эксперты связывают это с тем, что дорога через Крымский мост стала ненадежной. Мост периодически закрыт. Поэтому Москва стала искать альтернативный способ пополнения своих войск. Также новые пути нужны, чтобы вывозить грузы из Украины. По словам Павла Лисянского, ежесуточно из «новых регионов» в РФ отправляют сотни вагонов с металлом, углем, а летом — с зерном. По информации Восточной правозащитной группы, вывозимые из оккупированной части Донецкой области грузы проходят через железнодорожную станцию «Иловайск». Из Луганской области — через станцию «Довжанская». Павел Лисянский утверждает, что Москва хочет увеличить этот трафик, поэтому строит дополнительные сети. Но аналитики в успех этого проекта не верят.



«В какой-то момент это сообщение окажется под огневым контролем не только дальнобойного ракетного вооружения, а даже банально реактивной артиллерии. Целесообразность этого проекта заключается только в одном — это возможность распиливания бюджета. Выделяются колоссальные средства на строительство того, что не будет работать. Так же, как с Керченским мостом», — говорит Александр Коваленко.



Россия уделяет много внимания железной дороге в оккупации. Фото: Минобороны РФ

Параллельно Россия строит еще одну железнодорожную ветку из Таганрога в Мариуполь через Донецк и Волноваху. Цель этого — обойти рискованный участок фронта возле Марьинки и Угледара, обеспечив транспортировку грузов из тыловых районов Донецкой области. Начинается эта ветка в поселке Бурное и соединяется с существующей веткой в Маловодном.



«Но им в этом вопросе мешает размещение сил обороны Украины в районе Угледара, в районе Михайловки, где основная железнодорожная ветка, в том числе через Волноваху, находится под постоянным огневым контролем. Восстанавливать эту логистику нет возможности. Если ее начать восстанавливать, она сразу оказывается под ударом», — считает Александр Коваленко.



И это действительно так. 7 января советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ нанесли удар по мосту в поселке Гранитное через реку Кальмиус. Россия специально построила его, чтобы проложить там колею. Никаких фото или видеоподтверждений Андрющенко не предоставил, но если удар действительно был, этот проект РФ станет на паузу.



«Мост находится на стадии разрушения и очень быстро его не удастся восстановить, потому что на это очень нужно много времени и очень много денег. Также нужно очень профессионально подходить к этому вопросу, а сегодня профессиональных специалистов у них нет, чтобы это делать побыстрее», — считает депутат Мариупольского городского совета Александр Халявинский.



Тем не менее, по данным Восточной правозащитной группы, Россия все же возлагает большие надежды на железную дорогу на захваченных территориях. В этой связи в 2024 году увеличено финансирование ОАО «Российские железные дороги» на 3,6 млрд рублей.



«Финансирование из госбюджета РФ будет направлено на развитие железнодорожной инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — в направлении морских портов Азово-Черноморского бассейна. Финансирование будет направлено на обновление подвижного состава в размере 230 млрд. рублей, что позволит приобрести более 500 локомотивов, более 280 вагонов электропоездов “Ласточка” и другого моторвагонного подвижного состава», — говорится в отчете правозащитников.



Азовское море присоединили к Черноморскому флоту

В военных целях РФ планирует использовать и море. Эксперты говорят, что идет не только модернизация портов в Азовском море, но и строительство новых в самой РФ.



«Оккупанты уже присоединили Азовское море к, скажем так, Черноморскому флоту в военном плане. Они назвали его Азовско-Черноморский район. Они пытаются создать логистический хаб по всем направлениям, чтобы туда могли заходить носители “Калибров”», — говорит Павел Лысянский.



Порт Мариуполя. Фото: «ДАН»

Разработкой проекта Азовского моря, по информации аналитиков, занимается автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив». В будущем Минобороны РФ, говорится в отчете Восточной правозащитной группы, планирует создать «Азовский военно-морской» район. Его цель — безопасность российских военно-морских сил в Крыму.



«Такие намерения оккупантов подтверждают желание к эскалации военной агрессии против Украины, потому что, по планам оккупантов, для обеспечения безопасности военной группировки в Азовском море, им нужно отодвинуть линию фронта минимум на 250 км», — говорится в отчете.



Все это дает понять: милитаризация так называемых «новых регионов», которую проводит РФ, охватывает все сферы жизни — от создания воинских частей до строительства новых путей для обеспечения армии. Таким образом, Кремль пытается превратить захваченные регионы в большую военную базу «под ключ», где будут готовить солдат, обучать их и удобными путями отправлять на фронт.