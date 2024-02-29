«Избирательные участки» в оккупации назвали именами боевиков «ДНР»

В оккупированном Иловайске Донецкой области так называемый избирательный участок назвали в честь погибшего боевика «ДНР».



Михаил Толстых (позывной «Гиви»), который родом из Иловайска, погиб в результате теракта в 2017 году. Теперь его именем назовут участок, на котором местные жители будут голосовать на «выборах» президента РФ 15-17 марта.



В группировке «ДНР» заявили, что «из народа» пришла инициатива назвать именами «героев» — погибших боевиков избирательные участки в оккупации.



Толстых воевал против ВСУ в составе российской армии на Донбассе. На его доме в Иловайске и школе, где он учился, установлены мемориальные таблички, также ему установлен бюст в одном из парков оккупированного Донецка.



Украинские эксперты подчеркивают, что выборы президента РФ нельзя считать законными и легитимными, так как Россия планирует проводить голосование на оккупированных территориях.