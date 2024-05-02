Перспектива компенсации. Что делать, если документы на жилье остались в оккупации

Разрушенный обстрелами войск РФ дом в Мариуполе, сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Украине владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию по государственной программе «єВідновлення». Пока что компенсация доступна собственникам недвижимости на подконтрольной правительству Украины территории и там, где не ведутся активные боевые действия. В Кабмине обещают, что со временем компенсация станет доступной для всех.



Поэтому важно иметь документы, подтверждающие право собственности. Однако бывают случаи, когда документы на жилье остались на оккупированной территории или были потеряны в результате боевых действий. «Новости Донбасса» узнали, что делать в такой ситуации.

Программа «єВідновлення»

10 мая 2023 года в приложении «Дія» появилась услуга «єВідновлення» — через нее можно подать электронное информационное сообщение о повреждении или разрушении квартиры или дома. После подачи такого сообщения украинцы через «Дію» получили возможность подать заявку на компенсацию за повреждение жилья.



Заявление на возмещение утраченного жилья можно подать, как в центре предоставления административных услуг, так и в приложении «Дія».



Получить компенсацию можно двумя способами:

сертификат на покупку квартиры или частного дома; зачисление денег на специальный счет. За эти деньги можно будет построить свое жилье.

Сертификат запрещено передавать третьим лицам.



Сумма компенсации рассчитывается индивидуально, в зависимости от стоимости разрушенного жилья. Жилье по компенсации можно будет получить только на подконтрольной Украине территории, и его стоимость должна быть примерно равна стоимости разрушенного жилья. Разницу владелец доплачивает сам.



Действовать сертификат будет 5 лет.

В Украине можно получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье. Фото: Новости Донбасса

Какие документы подтверждают право собственности на недвижимое имущество

Перечень документов на недвижимость (дом, квартиру) состоит из:

технического паспорта;

свидетельства о праве собственности (на приватизированное имущество);

договора дарения или купли-продажи;

свидетельства о праве на наследство.

Однако нужно учитывать, что наличие только технического паспорта на недвижимость не является доказательством права собственности на это имущество. Поэтому наиболее важны именно правоучредительные документы: свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор дарения.



Если человек потерял свидетельство о наследстве, договор купли-продажи, свидетельство о приватизации и у него нет документа, подтверждающего право собственности на жилье, ему нужно получить распечатанное извлечение из госреестра со специальным QR-кодом. Это извлечение и будет подтверждением его права собственности; его можно получить у нотариуса или у государственного регистратора.

Разрушенный обстрелами войск РФ дом в Северодонецке, сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Что делать, когда документы на жилье остались в оккупации

Есть случаи, когда документы на жилье остались на оккупированной территории. Юристы советуют искать возможности вывести эти документы оттуда или найти людей, которые могли бы прислать фотокопии правоучредительных документов на жилье. Если это сделать не удается, существует еще несколько способов подтверждения права на жилье.



«В случае, если право на недвижимое имущество оформлено до 2003 года, то для того, чтобы получить дубликат документа нужно обратиться к нотариусу, который выдал этот документ, должностному лицу органа местного самоуправления или Центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Если после 2003 года, то такую информацию человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или ЦНАП», — объяснил в комментарии «Новостям Донбасса» юрист Алексей Гребенар.



Однако бывают случаи, когда заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты правоустанавливающих документов. В таком случае необходимо обратиться в суд для установления права собственности, добавил юрист.



Механизм обследования разрушенного жилья на оккупированных территориях

Правительство Украины работает над тем, чтобы фиксировать разрушенное жилье на временно оккупированных территориях с помощью спутниковых снимков.



В рамках этого подхода в ноябре 2023 года Мелитополь стал пилотным городом на оккупированной территории в проекте «єВідновлення». На протяжении трех месяцев мелитопольцы могли подавать заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье. Всего в реестр внесено 279 таких объектов.



Вместе с тем пока что программа «єВідновлення» по умолчанию доступна только владельцам жилья на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия. В Кабмине обещают, что со временем компенсация станет доступной для всех.



Компенсация в рамках программы «єВідновлення» пока что доступна не всем. Фото Новости Донбасса

Журналистам «Новостей Донбасса» удалось пообщаться с жителями, уехавшими с территорий Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы или где ведутся активные бои.



«У меня жилье находится в Угледаре, учитывая что это территория активных боевых действий, то там нет ни одного уцелевшего здания. В июле 2023 года я обращалась в Донецкую ОГА с просьбой провести акт осмотра уничтоженного жилья. Мне ответили, что это невозможно, потому что там ведутся боевые действия», — отмечает одна из собеседниц «НД», которая попросила не называть ее имени.



«Пока что механизм возмещения работает только для относительно безопасных городов. А что делать другим, в том числе тем, чьи города находятся в оккупации почти с начала полномасштабного вторжения? На примере Донецка мы знаем, что оккупация может длиться довольно долго. И пока нет никакой альтернативы от правительства, которая позволяла бы юридически признать, что ни города, ни жилье в них не пригодны к проживанию, в частности это касается Марьинки, Угледара, Бахмута, Мариуполя и других», — говорит «Новостям Донбасса» жительница Марьинки Оксана.



Прошлым летом министерством развития громад, территорий и инфраструктуры вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров, определяющий механизм обследования недвижимости, которая находится в районе проведения боевых действий или во временной оккупации.



«Прошел почти год. Когда этот проект заработает на практике? Когда люди с громад, где ведутся активные боевые действия, и оккупированных территорий начнут получать компенсацию за уничтоженное жилье? За период полномасштабного вторжение сложилось мнение, что жители этих территорий вообще могут не получить компенсацию», — сетует переселенка из Угледара.



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