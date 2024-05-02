Перспектива компенсації. Що робити, якщо документи на житло залишились в окупації

Зруйнований обстрілами військ РФ будинок у Маріуполі, вересень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В Україні власники зруйнованого житла можуть отримати компенсацію за державною програмою «єВідновлення». Поки що компенсація доступна власникам нерухомості на підконтрольній уряду України території і там, де не ведуться активні бойові дії. У Кабміні обіцяють, що згодом компенсація стане доступною для всіх.



Тому важливо мати документи, які б підтверджували право власності. Однак бувають випадки, коли документи на житло залишилися на окупованій території або були втрачені внаслідок бойових дій. «Новини Донбасу» дізналися, що робити у такій ситуації.

Програма «єВідновлення»

10 травня 2023 року у додатку «Дія» з'явилася послуга «єВідновлення» — через неї можна подати електронне інформаційне повідомлення про пошкодження або руйнування квартири чи будинку. Після подання такого повідомлення українці через «Дію» отримали можливість подати заявку на компенсацію за пошкодження житла.



Заяву на відшкодування втраченого житла можна подати як у центрі надання адміністративних послуг, так і у додатку «Дія».



Отримати компенсацію можна двома способами:

сертифікат на купівлю квартири чи приватного будинку; зарахування грошей на спеціальний рахунок. За ці гроші можна буде збудувати своє житло.

Сертифікат заборонено передавати третім особам.



Сума компенсації розраховується індивідуально залежно від вартості зруйнованого житла. Житло по компенсації можна буде отримати лише на підконтрольній Україні території, і його вартість має приблизно дорівнювати вартості зруйнованого житла. Різницю власник доплачує сам.



Діятиме сертифікат 5 років.

В Україні можна отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло. Фото: Новини Донбасу

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Які документи підтверджують право власності на нерухоме майно

Перелік документів на нерухомість (будинок, квартиру) складається з:

технічного паспорту;

свідоцтва про право власності (на приватизоване майно);

договори дарування чи купівлі-продажу;

свідоцтва про право на спадщину.

Однак слід враховувати, що наявність лише технічного паспорта на нерухомість не є доказом права власності на це майно. Тому найбільш важливими є саме правоустановчі документи: свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування.



Якщо людина втратила свідоцтво про спадщину, договір купівлі-продажу, свідоцтво про приватизацію і не має документа, що підтверджує право власності на житло, йому потрібно отримати роздрукований витяг із держреєстру зі спеціальним QR-кодом. Це витяг і буде підтвердженням його права власності; його можна отримати у нотаріуса або у державного реєстратора.

Зруйнований обстрілами військ РФ будинок у Сєвєродонецьку, вересень 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Що робити, коли документи на житло залишились в окупації

Є випадки, коли документи на житло залишились на окупованій території. Юристи радять шукати можливості вивести ці документи звідти чи знайти людей, які б могли надіслати фотокопії правоустановчих документів на житло. Якщо це зробити не вдається, є ще кілька способів підтвердження права на житло.



«У разі, якщо право на нерухоме майно оформлене до 2003 року, то для того, щоб отримати дублікат документа, потрібно звернутися до нотаріуса, який видав цей документ, посадової особи органу місцевого самоврядування або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Якщо після 2003 року, то таку інформацію людина може отримати з Державного реєстру прав на нерухоме майно самостійно через нотаріуса чи ЦНАП», — пояснив у коментарі «Новинам Донбасу» юрист Олексій Гребенар.



Однак бувають випадки, коли заявник не оформив право власності на нерухоме майно або немає можливості отримати дублікати правовстановлюючих документів. У такому разі необхідно звернутись до суду для встановлення права власності, додав юрист.



Механізм обстеження зруйнованого житла на окупованих територіях

Уряд України працює над тим, щоб фіксувати зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутникових знімків.



У рамках цього підходу в листопаді 2023 року Мелітополь став пілотним містом на окупованій території у проекті «єВідновлення». Упродовж трьох місяців мелітопольці могли подавати заявки на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло. Загалом до Реєстру було внесено 279 таких об'єктів.



Разом з тим, поки що програма «єВідновлення» за замовченням доступна лише власникам житла на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. У Кабміні обіцяють, що згодом компенсація стане доступною для всіх.



Компенсація в рамках програми «єВідновлення» поки що доступна не всім. Фото Новини Донбасу

Журналістам «Новин Донбасу» вдалося поспілкуватися з жителями, які виїхали з територій Донецької та Луганської областей, де ведуться активні бої або які були окуповані.



«У мене житло знаходиться у Вугледарі, враховуючи, що це територія активних бойових дій, то там немає жодної вцілілої будівлі. У липні 2023 року я зверталася до Донецької ОДА із проханням провести акт огляду знищеного житла. Мені відповіли, що це неможливо, бо там ведуться бойові дії», — зазначає одна із співрозмовниць «НД», яка попросила не називати її імені.



«Поки що механізм відшкодування працює лише щодо безпечних міст. А що робити іншим, зокрема тим, чиї міста знаходяться в окупації майже з початку повномасштабного вторгнення? На прикладі Донецька ми знаємо, що окупація може тривати досить довго. І поки немає жодної альтернативи від уряду, яка б дозволяла юридично визнати, що ні міста, ні житло в них не придатні до проживання, зокрема це стосується Мар'їнки, Вугледара, Бахмута, Маріуполя та інших», — каже «Новинам Донбасу» мешканка Мар'їнки Оксана.



Минулого літа міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури винесло на громадське обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів, який визначає механізм обстеження нерухомості, що знаходиться в районі проведення бойових дій або у тимчасовій окупації.



«Пройшов майже рік. Коли цей проєкт запрацює на практиці? Коли люди з громад, де ведуться активні бойові дії, та окупованих територій почнуть отримувати компенсацію за знищене житло? За період повномасштабного вторгнення склалася думка, що мешканці цих територій взагалі можуть не отримати компенсацію», — нарікає переселенка з Вугледару.



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