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Разделены рекой. Как разрушенные мосты мешают восстановлению на севере Донетчины

Дмитрий Глушко
12 апреля 2024, 17:00

Разделены рекой. Как разрушенные мосты мешают восстановлению на севере Донетчины

Из Богородичного в Святогорск раньше было всего 5 км езды, а теперь только в объезд. Фото: Новости Донбасса Из Богородичного в Святогорск раньше было всего 5 км езды, а теперь только в объезд. Фото: Новости Донбасса

Во время оборонной операции в 2022 году все мосты через реку Северский Донец были разрушены. И вот после освобождения Святогорска и Лимана от российских захватчиков Офис президента объявляет о решении восстановить мост у Святогорской лавры.

Тут же военная администрация Донецкой области заказывает проект сооружения на сумму почти в 3 миллиона гривен. А позже объявляет тендер на его строительство, а это более 141 миллиона гривен, который выигрывает фирма, фигурирующая в уголовном производстве по растрате бюджетных средств.

Ремонтные работы планировали завершить в марте–апреле 2024 года, что из этого вышло, разбирались «Новости Донбасса».

Местные власти не спешат восстанавливать мост

«Они говорили в апреле, потом в мае, а сейчас уже в сентябре говорят. Хотя бы чистили грейдером. А то почистили грейдером — нормальная дорога, как по трассе, в принципе. Дождь прошел — все, ямы. Машина разбивается», — рассказывает житель Святогорска Игорь.

Обочина «нормальной дороги». Фото: Новости Донбасса

Другая жительница Святогорска жалуется, что люди продолжают ездить в объезд по бездорожью, натыкаясь на ямы, что особенно тяжело для больных. 

Помимо того, что мост до сих пор закрыт, так еще и обещанные две полосы на нем пока различить сложно. Местные жители сомневаются в качестве моста и не уверены, что его скоро откроют. А это значит, что за продуктами и остальными нуждами придется ездить в объезд.

Открытие моста в Святогорске после реконструкции затягивается. Фото: Донецкая ОВА

Вот только почему нельзя было изначально восстановить мост выше по течению — у села Богородичное, люди не понимают. Ведь через него ближе добираться до Изюма и Славянска, а также на этой дороге асфальт был гораздо лучшего качества.

«На Богородичном самый лучший мост, потому что там дорога нормальная. Так сейчас восстановили этот, а тот закрыт. А мы сейчас ездим туда по бездорожью. Машина разбивается. Я сегодня заплатил 2500 за втулочки несчастные», — сетует Игорь.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отказало «Новостям Донбасса» в интервью и съемках по этой теме. А на наш запрос на получение информации они ответили, что в военное время любая съемка на таких объектах может нести угрозу.

Разрушенный мост. Фото: Новости Донбасса

При этом фото и видео съемки моста в Святогорске в открытом доступе, Донецкая военная администрация выкладывала материалы с отчетами о ходе строительства на своих страницах.

Почему власть восстанавливает второстепенный мост который на 5 км ближе к фронту, а основной у Богородичного не ремонтирует якобы из соображений безопасности, местные жители недоумевают.

«Мост разрушен, нам негде ходить. В Святогорске все есть, магазины открылись, можно что-то купить, приобрести. А мы не можем», — говорит жительница Богородичного Галина.

Как местные добираются до Святогорска

Никакой инфраструктуры или магазинов в Богородичном нет. Чтобы добраться до Святогорска или же забрать горячие обеды, которые волонтеры раньше возили каждый день, местным жителям приходится перебираться на другой берег реки.

«По пояс воды. У нас сейчас даже возят обеды через день, подъезда нет. Это хорошо, что парень согласился хоть возить обеды», — рассказывает жительница Богородичного.

В этом году из-за повышения уровня воды, переправу в реке, которую сами же местные жители соорудили, просто смыло. И теперь волонтеры вынуждены ездить в объезд.

Вид на Богородичное. Фото: Новости Донбасса

«Мы сами там делали мост и переход. Собрались все, кто есть и потихоньку сделали. Староста очень помогал», — рассказал Анатолий, еще один житель Богородичного.

От Богородичного до соседнего Святогорска раньше было всего 5 км езды. А теперь приходится объезжать около 30 км и все через ту же Святогорскую лавру. Но это если ехать автомобилем, чего себе так часто не могут позволить жители Богородичного. Поэтому они вынуждены рисковать жизнью и перебираться по бревнам, которые лежат в воде.

«Кто постарше, тот старается не ходить, поскольку можно в воду упасть. В 60 лет еще можно пройти, старше — уже нет. Поручней нет, человек идет, а оно шатается», — продолжил рассказывать Анатолий.

Если раньше этот мост был воротами в Святогорск и два населенных пункта жили, как одно целое, то сейчас они разделены рекой и у каждого из них своя жизнь, которая кардинально отличается. Это вызывает у жителей Богородичного все большее непонимание.

В Богородичном также отсутствует электричество

«Как я вижу, мост не собираются строить. Но это уже такие геополитические проблемы, я не готов комментировать их. Потому, что линия фронта недалеко и я понимаю это. Но нужно думать, чтобы свет тут был. Есть в Татьяновке, которая ближе к фронту. Есть в Святогорске, в Лимане есть свет. Но почему-то решили, что Богородичное будет без света. Это большой вопрос», — заключил житель этого поселка Анатолий.

Местные жители готовы ремонтировать все сами, но для этого им необходим свет. Отсутствие электроэнергии также негативно сказывается на жизни Богородичного и на темпах его восстановления, так как ни волонтеры, ни местные жители не могут использовать электроинструменты.

А в холодное время года, когда темнеет рано, жители села попросту не успевают выполнить работу по дому. Почему до сих пор в селе нет электроэнергии, в ДТЭК и в Минэнерго нам не ответили.

«Хорошо было бы, чтобы нам сделали мост какой-нибудь. Подвесной мост сделали бы или понтонный. Пожалуйста. Не для машин, для людей просто. И свет. Свет нам обязательно нужно. Все-таки в Святогорске есть свет, а у нас почему-то его нет. У нас 24 человека», — добавила жительница Богородичного Галина. 

Разрушенный мост. Фото: Новости Донбасса

Услышат ли власти жителей Святогорска и, в первую очередь, Богородичного? Назовут ли причину, по которой переносится открытие моста, и почему его запрещают снимать журналистам? А пока отсутствие восстановления этих основных артерий затрудняет восстановление населенных пунктов и значительно снижает качество жизни людей.

Мы создали этот материал как участник Сети «Вікно Відновлення України». Все о восстановлении пострадавших регионов Украины узнайте на едином платформе recovery.win

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