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Разминирование Донецкой области может затянуться на годы. Проблему помогает решить фонд из Швейцарии

Виктор Проскурников
09 июня 2024, 08:00

Разминирование Донецкой области может затянуться на годы. Проблему помогает решить фонд из Швейцарии

Деминеры FSD обследуют территории Донецкой области, загрязнённые минами и снарядами. Фото: FSD Деминеры FSD обследуют территории Донецкой области, загрязнённые минами и снарядами. Фото: FSD

В марте 2024 года начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что специалисты FSD Ukraine Швейцарского фонда противоминной деятельности приступили к нетехническому обследованию территорий региона, загрязненных взрывоопасными предметами. Он отметил, что, прежде всего, речь идет об обследовании сельскохозяйственных земель, которые необходимо очистить от мин и снарядов, чтобы их можно было снова возделывать.

«Местные жители постепенно возвращаются домой на деоккупированные территории, но остаются без возможности возделывать землю. Нетехническое обследование территорий позволит позже приступить к очистке участков от взрывоопасных остатков войны», — заявил тогда руководитель Донецкой ОВА.

С тех пор прошло уже два месяца. Корреспондент «Новостей Донбасса» попросил операционного менеджера FSD Джона Алана Монтгомери рассказать, что вообще такое нетехническое обследование территории и как эта работа продвигается в Донецкой области.

Операционный менеджер FSD Ukraine Джон Алан Монтгомери. Фото: Новости Донбасса

Что такое нетехническое разминирование

«FSD или Fondation Suisse de déminage — это основанная в Швейцарии в 1997 году неправительственная организация по противоминной деятельности. Вообще, организация начала работать в Украине с 2014 года. До полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года она базировалась в Славянске Донецкой области. После этого мы переехали в Черниговскую область и продолжили работу там», — рассказал «НД» Джон Монтгомери.

Он отметил, что лишь недавно специалисты FSD вернулись в Донецкую область.

Специалисты FSD недавно вернулись в Донецкую область и приступили к работе по нетехническому обследованию территорий. Фото: FSD

«В настоящее время у нас здесь работают двадцать человек. Однако мы собираемся увеличивать персонал и в настоящее время находимся в процессе найма новых сотрудников среди местных жителей», — подчеркнул операционный менеджер FSD.

Донецкая область обильно загрязнена взрывоопасными предметами. Фото: FSD

Джон Монтгомери объяснил, что под нетехническим обследованием территории подразумевается опрос местных жителей о том, что находилось и что происходило на данных участках территории. Это делается для того, чтобы прояснить общую картину и понимать, чем загрязнена эта территория и какие возможные опасности могут здесь подстерегать специалистов по выявлению взрывоопасных предметов. Таких людей называют деминерами.

Деминеры выявляют взрывоопасные предметы с помощью современных технических средств. Фото: FSD

Как работает FSD

На вопрос корреспондента «НД» о том, сотрудничают ли деминеры с военными, Джон Монтгомери ответил, что «FSD является неправительственной организацией, поэтому с военными напрямую не сотрудничает. Но мы тесно взаимодействуем с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также с Государственной службой транспорта».

Что касается квалификации сотрудников, которые занимаются непосредственно нетехническим обследованием территории, то они обязательно проходят обучение по разминированию.

Сотрудники FSD проходят обязательное обучение по разминированию. Фото: FSD

«Кроме того, мы хотим научить наших сотрудников умению производить подрывы взрывоопасных предметов», — добавил операционный менеджер FSD.

В своей работе деминеры используют детекторы, дроны и другое специальное оборудование для обследования территорий, поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.

Обследование загрязненных минами территорий проводится, в частности, с помощью дронов. Фото: FSD

В частности, роботизированный комплекс MV-4 хорватского производства DOK-ING помогает подготовить почву для дальнейшей очистки территории от взрывоопасных предметов.

Команда механического разминирования FSD вместе с машиной MV-4 первой выходит на загрязненную территорию перед тем, как деминеры приступят к работе по ручному разминированию. 

Роботизированный комплекс MV-4 значительно повышает эффективность работы по очистке территорий от взрывоопасных предметов. Фото: FSD

Роботизированный комплекс с помощью специальных молоточков углубляется в грунт на глубину до 30 сантиметров и при проходе может обезвреживать растяжки, противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы. Это также позволяет удалить растительность, которая мешает в дальнейшем работать с детекторами.

Важным этапом работы деминеров является подготовка почвы к разминированию. Фото: FSD

Подготовка почвы к разминированию значительно ускоряет работу по очистке земель, загрязненных минами, снарядами и другими взрывоопасными предметами. После того, как на участке отработала специализированная техника, деминеры приступают к очистке вручную, с помощью детекторов тщательно проверяют каждый сантиметр загрязненной земли.

Работу организации оценил Блинкен

О важности работы специалистов FSD в Украине свидетельствует внимание со стороны официальных лиц самого высокого ранга. 

Так, в сентябре 2023 года FSD Ukraine — Швейцарский фонд противоминной деятельности в Черниговской области посетил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он побывал на одном из полигонов, где производит очистку команда деминеров FSD Ukraine, и встретился со специалистами, выполняющими опасную работу по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа) и операционный менеджер FSD Джон Монтгомери на месте работы деминеров в Черниговской области. Фото: FSD

«Что касается сотрудничества, или, скорее, взаимодействия с Донецкой областной военной администрацией, то оно прежде всего заключается в том, что мы заранее сообщаем, где именно хотели бы проводить работы по разминировании. Также мы спрашиваем у представителей ОВА, где это можно делать и будет ли это безопасно для наших сотрудников», — сказал Джон Монтгомери.

Деминер за работой. Фото: FSD

Кроме того, FSD запрашивает у областной военной администрации разрешения на использование своих машин для разминирования, а также получает информацию о местах, где уже можно производить обследование, а где нельзя.

«Важно, чтобы там не было частых атак, обстрелов. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем сотрудников», — подчеркнул операционный менеджер FSD Ukraine.

Дистанционные средства обследования загрязнённых территорий повышают степень безопасности деминеров. Фото: FSD

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Джон Монтгомери рассказал корреспонденту «Новостей Донбасса», что финансирование деятельности организации FSD Ukraine в Донецкой области осуществляют Бюро PM/WRA (Political-Military/Weapons Removal and Abatement) Государственного департамента США, правительство Швейцарии и Всемирная продовольственная программа ООН.

На очистку территории Донецкой области от огромного количества взрывоопасных предметов могут уйти десятки лет. Фото: FSD

Что касается сроков работы FSD Ukraine в Донецкой области, то, по словам Джона Монтгомери, «сегодня трудно говорить о конкретных датах, каких-то сроках, потому что, пока идут военные действия, нетехническое обследование территорий будет жизненно необходимо. А в связи с тем, что за время военного противостояния постоянно происходит изменение площади оккупированных и освобожденных территорий, то работа специалистов организация зависит от этих обстоятельств».

За время войны Донецкая область стала одной из самых загрязнённых взрывоопасными предметами территорий в мире. И, следовательно, работы по разминированию, вероятно, будут здесь продолжаться долгие годы.

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