Гуманитарное разминирование и «черные саперы». Как украинским фермерам очистить свои поля от мин

Разминирование. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

С наступлением весны начинается активный фермерский сезон, но украинская земля буквально усеяна минами, что значительно ухудшает жизнь аграриев. Очищают территории операторы противоминной деятельности, которые проводят гуманитарное разминирование. Но их не хватает, поэтому часто фермеры вынуждены пользоваться услугами «черных саперов». Конечно, безопасность они не гарантируют. Как проводится гуманитарное разминирование, сколько это стоит и кто должен платить — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Фермеры подрываются ежемесячно

По информации министерства обороны, больше всего несчастных случаев, связанных с минами, зафиксировано в Харьковской области. На втором месте — Херсонская, затем Николаевская. Также в пятерке — Донецкая и Киевская области. Вероятно, такой топ-3 связан с тем, что части Харьковщины и Херсонщины были освобождены, а при отступлении российская армия щедро минировала украинские территории. Расследователи проекта «Схемы» определили имена военных РФ, чьей задачей было именно минирование. Под руководством одного из них вокруг Балаклеи Харьковской области установили 55 минных полей. Среди использованного оружия ПМН-2. Это запрещенные противопехотные фугасные мины.



«У нас очень большое количество типов, разновидностей вооружения, очень большая интенсивность использования этого вооружения и этих видов боеприпасов. Именно по этим причинам мы можем считаться одной из самых загрязненных минами стран в мире», — говорит заместитель министра экономики Игорь Бескаравайный.



По типу деятельности больше всего пострадавших от мин из-за ненадлежащего обращения. Но уже на втором месте — сельское хозяйство. То есть подрываются фермеры, которые обрабатывают свои поля. Новости о раненых аграриях появляются с периодичностью примерно раз в месяц. Буквально несколько дней назад механизатор ехал по полю на тракторе в поселке Федорцы Харьковской области и взорвался. Мужчина получил ранения. Чуть раньше подобный случай произошел в Херсонской области. Многие взрывоопасные «подарки» российские войска оставили и в Донецкой области. Сейчас на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, разминировать нужно более миллиона гектаров. Из них более 60 тысяч гектаров — земли сельскохозяйственного назначения. По состоянию на 1 марта 2024 года подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовано на наличие взрывоопасных предметов и очищено чуть более пяти тысяч гектаров. То есть, очень мало.



«В связи с ограниченным количеством подразделений ГСЧС Украины, из-за активных боевых действий на территории области, деятельность этих подразделений сконцентрирована на разминировании объектов инфраструктуры и оперативном реагировании на обращение граждан об обнаружении взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении ГСЧС.



Фермеры могут обратиться на телефонную линию 101 и попросить провести гуманитарное разминирование полей, но есть определенные проблемы и нюансы.



Что такое гуманитарное разминирование?

Существует три вида разминирования. Это оперативное, военное и гуманитарное. Первое выполняется, если есть неотложная необходимость работниками ГСЧС, саперами полиции и специалистами Госспецслужбы транспорта. Военное разминирование производят обычно собственно сами военные. Основная цель — расчистка логистических путей и продвижение на поле боя. Гуманитарное разминирование касается в первую очередь именно гражданских, потому что главной целью здесь является плановое очищение земли, чтобы люди могли вернуться домой и заниматься в том числе сельским хозяйством.



«Гуманитарное разминирование — это одна из составляющих большой системы противоминной деятельности. Это широкий спектр задач, начиная от информирования населения об опасности обращения с взрывоопасными предметами. Что делать, что не делать. Куда звонить, если вы что-нибудь опасное увидели. Заканчивая уничтожением остатков боеприпасов на складах, не подпадающих под конвенцию. Это все противоминная деятельность. И где-то посредине один из элементов, который называется "гуманитарное разминирование". Если говорить согласно международным стандартам, гуманитарное разминирование — это жестко регламентированный процесс, который проходит, когда война закончится», — говорит Игорь Бескаравайный.



Но, учитывая объем заминированных площадей, ждать окончания войны Украина не может. Поэтому гуманитарное разминирование проводится постепенно и постоянно. Занимаются этим исключительно гуманитарные миссии или операторы противоминной деятельности, имеющие соответствующее разрешение.



Разминирование. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

«Основной результат гуманитарного разминирования — передача земли конечному пользователю с соответствующими гарантиями качества и безопасности. Иными словами, возврат земель к использованию по назначению. Сам этот процесс влечет за собой очень много различных мер, отдельных процессов, что и определяет сложность гуманитарного разминирования. Если очень грубо разделить его на отдельные процессы, гуманитарное разминирование начинается с нетехнического обследования территории. После этого идут такие мероприятия, как техническое обследование, очистка района боевых действий, либо очистка вручную, либо может быть механическое разминирование или другой процесс. За этим уже следует выполнение мер обезвреживания», — комментирует глава правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга.



После комплекса мер землю готовят к передаче. На место прибывает государственная инспекция. Она проводит внешний контроль качества, проверяет оператора противоминной деятельности на то, качественно ли выполнена задача.



«Во время этой инспекции приезжают саперы, которые относятся к государственному инспекционному органу и осуществляют внешний контроль, другими словами делают пробы на том поле, которое планируется к передаче с соответствующими техническими средствами, в частности металлодетекторами. Только после этого происходит передача земли. Эта вся информация, как и каждый шаг оператора, параллельно вносится в специальную информационную систему IMSMA», — говорит Тимур Пистрюга.



На сайте ГСЧС можно увидеть результаты гуманитарного разминирования по годам. К примеру, в 2023 году площадь очищенной территории составила более 36 тысяч гектаров.



Кто такие операторы противоминной деятельности?

В Украине сертифицирован 31 оператор противоминной деятельности. Что это значит? Что эти организации работают законно и если именно они будут проводить гуманитарное разминирование, тот же фермер получит специальный сертификат. На сайте министерства обороны можно найти весь список операторов. Кроме украинских, есть и иностранные, например, HALO Trust — крупнейшая международная организация, которая занимается обезвреживанием мин и боеприпасов. Зарегистрированы эти организации по всей Украине, но, например, в Донецкой области их нет. Так что если аграрию нужно очистить свое поле, ему придется ждать, пока группа приедет из других областей. Ближайшие операторы разминирования находятся в Харьковской или Днепропетровской областях.



«Для того чтобы стать оператором противоминной деятельности, необходимо иметь должным образом зарегистрированное юридическое лицо в Украине. Это может быть благотворительный фонд, ООО, общественная организация. Подается полный список документов в сертификационный центр. Их три. Один в Харьковской области, один в Чернигове, еще один в Каменце-Подольском. Эти три сертификационных центра оценивают возможность компании выполнять работы. У главы этого учреждения должно быть образование и опыт в этой области. Должно быть набрано несколько людей с необходимым опытом, знаниями», — комментирует Игорь Бескаравайный.



Есть и другие требования.



«Чтобы стать оператором противоминной деятельности по гуманитарному разминированию, нужно пройти сертификацию. Только после этого тебя фиксируют в перечне сертифицированных операторов, опубликованных, скажем так, в режиме реального времени онлайн на сайте Минобороны. Ты имеешь право на ту или иную деятельность, в зависимости от того, на какой процесс у тебя есть сертификат», — говорит Тимур Пистрюга и добавляет, что сейчас около 50-ти операторов проходят сертификацию.



Деминеры в Украине. Фото: The HALO Trust

Но, по словам эксперта, большое количество операторов не приравнивается к тому, что процесс разминирования будет идти быстрее. Все зависит от количества специалистов.



«Можно иметь пять операторов, в составе которых будут сотни групп разминирования и это лучше даже для системы управления и контроля качества с точки зрения даже выполнения ими задач. Ты, по крайней мере, понимаешь, кто эти игроки, как они выполняют задания. Разумеется, это не только, скажем так, органам, занимающимся вопросами противоминной деятельности, но и громадам, людям, органам местного самоуправления. Потому что, когда появляется большое количество операторов, ты уже не можешь понять их мощности. Есть ли достаточное количество саперов, какое количество саперов, есть ли опыт у этого оператора. Где они были обучены? Где получил свой опыт. Сложность в том, что это не то, что можно приобрести в течение месяца или двух или купить за деньги. Эти возможности оператора формируется годами», — говорит Тимур Пистрюга.



Поэтому, по его мнению, сейчас в Украине не хватает не только операторов, но и недостаточные мощности уже имеющихся организаций.



Вместо сертифицированных операторов — «черные саперы»

Учитывая, что заминированные площади — значительные, операторы просто не успевают работать повсюду. Процедура сертификации новых организаций при этом достаточно длинная. Еще одна проблема — это финансирование. Оно обычно зависит от международных доноров, потому что стоимость полного цикла разминирования — примерно 3-4 доллара за квадратный метр. Так что очередь из аграриев большая. Подать заявку на разминирование можно здесь. Игорь Бескаравайный советует: громада, которая хочет очистить свою территорию, нужно связаться с ГСЧС, которая работает в их местности. Разминирование могут провести сами спасатели, но если это невозможно, они ищут оператора противоминной деятельности.



В ситуации, когда фермеров много, а разминирующих групп значительно меньше, к делу подключаются «черные саперы» — те, кто по договорной цене соглашается разминировать поля, но никаких гарантий безопасности дать они не могут, как и сертификатов о том, что земля стала безопасна и пригодна для работ.



«Проблема "черных саперов" не новая. Мы о ней знаем еще со времен, как работали на Донбассе, разминируя земли в Донецкой и Луганской областях. Эта история повторяется во всех регионах, где есть потенциально опасные участки», — говорит Тимур Пистрюга.



По его словам, государство уже начало бороться с этой проблемой.



«Разрабатываются разные нормативно-правовые документы. Будут предусмотрены соответствующие статьи уголовного или административного кодекса. Сейчас идет дискуссия. Насколько я знаю, это будет с двух сторон рассматриваться. Это ответственность тех, кто привлекает такие услуги, а также выполняющих. Все будет, когда именно, сложно сказать», — добавляет Тимур Пистрюга.



Эксперт говорит: заминирование Украины — настолько масштабная проблема, что это вызов для всего цивилизованного мира. Поэтому ресурсов и финансов для ее быстрого решения не хватает. А в Минэкономики добавляют: уже в этом году заработает программа компенсации для аграриев, которая будет возвращать часть или полную сумму, потраченную на разминирование. Это зависит от стоимости разминирования одного гектара. Государство будет покрывать 40 тысяч гривен. Если стоимость разминирования будет выше, фермер должен будет покрыть ее за свой счет.