Розмінування на Донеччині може затягтися на роки. Проблему допомагає вирішити фонд зі Швейцарії

Демінери FSD обстежують території Донецької області, забруднені мінами та снарядами. Фото: FSD

У березні 2024 року начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що фахівці FSD Ukraine — Швейцарського фонду протимінної діяльності розпочали нетехнічне обстеження територій регіону, забруднених вибухонебезпечними предметами. Він зазначив, що перш за все йдеться про обстеження сільськогосподарських земель, які необхідно очистити від мін та снарядів, щоб їх можна було знову обробляти.



«Місцеві жителі поступово повертаються додому на деокуповані території, але залишаються без можливості обробляти землю. Нетехнічне обстеження територій дозволить пізніше розпочати очищення ділянок від вибухонебезпечних залишків війни», — заявив тоді керівник Донецької ОВА.



З того часу минуло вже два місяці. Кореспондент «Новин Донбасу» попросив операційного менеджера FSD Джона Алана Монтгомері розповісти, що взагалі таке нетехнічне обстеження території та як ця робота відбувається на Донеччині.

Операційний менеджер FSD Ukraine Джон Алан Монтгомері. Фото: Новини Донбасу

«FSD або Fondation Suisse de déminage — це заснована у Швейцарії у 1997 році неурядова організація протимінної діяльності. Загалом організація почала працювати в Україні з 2014 року. До повномасштабного вторгнення російських військ до України у лютому 2022 року вона базувалася у Слов’янську Донецької області. Після цього ми переїхали до Чернігівської області й продовжили роботу там», — розповів Джон Монтгомері.



Він зазначив, що лише нещодавно фахівці FSD повернулися до Донецької області.

Фахівці FSD нещодавно повернулися до Донецької області та розпочали роботу з нетехнічного обстеження територій. Фото: FSD

«Наразі у нас тут працює двадцять людей. Однак ми збираємося збільшувати персонал і зараз знаходимося в процесі найму нових співробітників серед місцевих жителів», — наголосив операційний менеджер FSD.

Донецька область рясно забруднена вибухонебезпечними предметами. Фото: FSD

Джон Монтгомері пояснив, що під нетехнічним обстеженням території передбачається опитування місцевих жителів про те, що знаходилося і що відбувалося на цих ділянках території. Це робиться для того, щоб з'ясувати загальну картину та розуміти, чим забруднена ця територія і які можливі небезпеки можуть тут чатувати на фахівців з виявлення вибухонебезпечних предметів. Таких людей називають демінерами.

Демінери виявляють вибухонебезпечні предмети за допомогою сучасних технічних засобів. Фото: FSD

На запитання кореспондента «НД» про те, чи співпрацюють демінери з військовими, Джон Монтгомері відповів, що «FSD є неурядовою організацією, тому з військовими безпосередньо не співпрацює. Але ми тісно взаємодіємо з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також із Державною службою транспорту».



Щодо кваліфікації співробітників, які займаються безпосередньо нетехнічним обстеженням території, то вони обов'язково проходять навчання з розмінування.

Співробітники FSD проходять обов'язкове навчання з розмінування. Фото: FSD

«Крім того, ми хочемо навчити наших співробітників умінню проводити підриви вибухонебезпечних предметів», — додав операційний менеджер FSD.



У своїй роботі демінери використовують детектори, дрони та інше спеціальне обладнання для обстеження територій, пошуку та виявлення вибухонебезпечних предметів.

Обстеження забруднених мінами територій проводиться, зокрема, за допомогою дронів. Фото: FSD

Зокрема, роботизований комплекс MV-4 хорватського виробництва DOK-ING допомагає підготувати ґрунт для подальшого очищення території від вибухонебезпечних предметів.



Команда механічного розмінування FSD разом із машиною MV-4 першою виходить на забруднену територію перед тим, як демінери приступлять до роботи з ручного розмінування.

Роботизований комплекс MV-4 значно підвищує ефективність очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Фото: FSD

Роботизований комплекс за допомогою спеціальних молоточків заглиблюється в ґрунт на глибину до 30 сантиметрів і при проході може знешкоджувати розтяжки, протипіхотні міни, боєприпаси, що не розірвалися. Це також дозволяє видалити рослинність, яка заважає працювати з детекторами.

Важливим етапом роботи демінерів є підготовка ґрунту до розмінування. Фото: FSD

Підготовка ґрунту до розмінування значно прискорює роботу з очищення земель, забруднених мінами, снарядами та іншими вибухонебезпечними предметами. Після того як на ділянці відпрацювала спеціалізована техніка, демінери приступають до очищення вручну, за допомогою детекторів ретельно перевіряють кожен сантиметр забрудненої землі.



Про важливість роботи фахівців FSD в Україні свідчить увага з боку офіційних осіб найвищого рангу.



Так, у вересні 2023 року FSD Ukraine — Швейцарський фонд протимінної діяльності у Чернігівській області відвідав Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він побував на одному з полігонів, де проводить очищення команда демінерів FSD Ukraine, і зустрівся зі спеціалістами, які виконують небезпечну роботу з очищення території від боєприпасів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен (праворуч) та операційний менеджер FSD Джон Монтгомері на місці роботи демінерів у Чернігівській області. Фото: FSD

«Що стосується співпраці, чи, швидше, взаємодії з Донецькою обласною військовою адміністрацією, то вона насамперед полягає у тому, що ми заздалегідь повідомляємо, де саме хотіли б проводити роботи з розмінування. Також ми запитуємо представників ОВА, де це можна робити і чи буде це безпечно для наших співробітників», — сказав Джон Монтгомері.

Демінер за роботою. Фото: FSD

Крім того, FSD запитує у обласної військової адміністрації дозволи на використання своїх машин для розмінування, а також отримує інформацію про місця, де вже можна проводити обстеження, а де не можна.



«Важливо щоб там не було частих атак, обстрілів. Ми не можемо ризикувати життям та здоров'ям співробітників», — наголосив операційний менеджер FSD Ukraine.

Дистанційні засоби обстеження забруднених територій підвищують рівень безпеки демінерів. Фото: FSD

Джон Монтгомері розповів кореспонденту «Новин Донбасу», що фінансування діяльності організації FSD Ukraine у Донецькій області здійснюють Бюро PM/WRA (Political-Military/Weapons Removal and Abatement) Державного департаменту США, уряд Швейцарії та Всесвітня продовольча програма ООН.

На очищення території Донецької області від величезної кількості вибухонебезпечних предметів можуть піти десятки років. Фото: FSD

Що стосується термінів роботи FSD Ukraine в Донецькій області, то, за словами Джона Монтгомері, «сьогодні важко говорити про конкретні дати, якісь терміни, тому що поки тривають військові дії, нетехнічне обстеження територій буде життєво необхідним. А у зв'язку з тим, що за час військового протистояння постійно відбувається зміна площі окупованих та звільнених територій, робота фахівців організація залежить від цих обставин».



За час війни Донецька область стала однією із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами територій у світі. І, отже, роботи з розмінування, ймовірно, триватимуть тут довгі роки.