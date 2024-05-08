День с саперами. Как теперь разминируют Донбасс с помощью дронов и роботов

Украинские саперы разминируют Донбасс с дронами и роботами. Фото: Новости Донбасса

В Украине заминировано более 25% территорий. По оценкам Globsec, Украина представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю даже Афганистан и Сирию.



Именно поэтому украинские саперы постоянно работают над разминированием, освобожденных от российских оккупантов территорий. При работе со взрывоопасными предметами или снарядами, украинские специалисты все чаще прибегают к помощи новой техники. Как это происходит, узнавали журналисты «Новостей Донбасса».









Робот-помощник

«Сейчас мы работаем роботом в поле — машина механизированного разминирования GCS-200. Проводим разминирование минных полей», — рассказывает механик-водитель и сапер Максим.

Машина механизированного разминирования GCS-200. Фото: Новости Донбасса

Украинские спасатели все чаще используют в своей работе робототехнику и беспилотные машины для дистанционного разминирования.



Например, многоцелевая платформа позволяет саперам проходить примерно 4,5 тысячи квадратных метров за три дня. А её оператору держатся на безопасном расстоянии от места возможного взрыва.



«В зависимости от окружающей среды, есть вышки, нет вышек, деревья, все это уменьшает сигнал. А вообще 500-700 метров можно работать», — объясняет принцип работы техники сапер Максим.

Оператор держится на безопасном расстоянии в 500-700 метров, работая с техникой. Фото: Новости Донбасса

Помимо таких машин саперы используют дроны и маленьких роботов для закладки и перевозки взрывчатки.



«Мы активно используем, системы дистанционного разминирования, системы мониторинга за ситуацией. Также мы используем беспилотные летательные аппараты для того, чтобы можно было оценить масштабы, загрязнения территории взрывоопасными предметами. Весь передовой опыт который на сегодня есть, мы применяем в своей работе», — отметил помощник начальника группы разминирования по работе со СМИ Сергей Данилин.

Саперы ценят операции с помощью новой техники, потому что это безопаснее для жизни, чем двигаться пешком с прибором. Однако, после машины тоже необходимо проверять участки. Поэтому после того как машина прошла определенный отрезок, на поле выходят саперы с металлоискателями и щупами.

Сапер проверяет работу, проделанную машиной. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«Мое личное мнение, это классная штука поскольку она все равно сохраняет жизнь и здоровье обычных саперов. Возможно она работает чуточку быстрее, люди не так устают. Но есть определенные нюансы, машина может что-то пропустить, может что-то не расколоть, и все равно после нее нужно проводить контроль качества. Все равно нужно идти простым саперам. Это также создает очень большую опасность», — подчеркнул начальник отделения пиротехнических работ Александр.



В целом в Украине заминировано более 25% территорий. А если брать Донецкую и Луганскую область, то из-за непрерывных боевых действий взрывоопасными предметами усеяна почти вся их площадь. Как например, на этом участке, где лежат неразорвавшиеся суббоеприпасы и противопехотные мины.



«По заявке нам пришло, что это ПФМ-1С "Лепесток". Очень опасная штука, раскидывается дистанционно. При нажатии до 5 кг, отрывает стопу. Поэтому, людям необходимо быть более бдительными», — отмечает начальник отделения пиротехнических работ Александр.

Четыре простых правила

С начала полномасштабного вторжения России произошло 960 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских, еще 665 получили ранения. Фермер, который работает на этом поле, увидев подозрительный предмет не стал рисковать своей жизнью и сразу же позвонил в ГСЧС.



«Четыре основные правила, если вы увидели предмет внешне похожий на взрывоопасный, это: быть внимательным, остановиться, не трогать и позвонить 101. Я думаю, это четыре золотых правила которым необходимо придерживаться всем», — добавил помощник начальника группы разминирования по работе со СМИ Сергей Данилин.

Помощник начальника группы разминирования по работе со СМИ Сергей Данилин. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Он также настаивает на том, чтобы простые люди не повторяли действия из популярных видео, где мужчина несет противотанковую мину, или где люди собирают «Лепестки» ПФМ-1, пехотные мины. По мнению начальника группы разминирования, это делается два раза в жизни, поскольку у человека две руки.



«Не нужно страдать этим, не нужно геройствовать, не нужно вообще ничего. Увидели, отошли, в первую очередь позвонили на 101. Ваше здоровье сбережено, ваша жизнь сбережена. Оно того не стоит», — сказал начальник пиротехнических работ Александр.

Российский снаряд ожидает, когда его обезвредят. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Также появляются сообщения о том, что люди поджигают траву в надежде самостоятельно очистить землю от взрывоопасных предметов. Однако такие действия могут быть опасными как для жизни людей, так и для животных, которые прячутся или обитают в этой траве. Поэтому будьте внимательны и не занимайтесь самодеятельностью, а лучше дождитесь саперов!



«Если есть угроза гражданскому населению, инфраструктуре, которая может повлечь за собой чрезвычайную ситуацию, то мы приезжаем сразу же. Так у нас есть запас трое суток. Приезжаем в трехдневный срок, как поступила заявка нам», — заверил начальник отделения пиротехнических работ Александр.

Авиабомбы — новый вызов

В этом году саперам добавилась еще одна серьезная проблема, это авиационные бомбы, которыми враг не брезгует бить по мирному населению.

Авиационные бомбы еще одна серьезная проблема саперов. Кадр из видео Новостей Донбасса

«В зависимости от их размеров, разлет осколков может достигать нескольких километров. В общем, обезвреживание таких авиационных бомб, если это, например, жилой сектор, то это комплекс мероприятий который включает в себя работу местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, так и пиротехнических подразделений, подразделений ГСЧС. Чаще всего в радиусе разлета осколков проводится эвакуация населения. Этот взрывоопасный предмет, по возможности, уничтожается на месте. Если нет такой возможности, то он вывозится и уничтожается в безопасном месте», — подтвердил помощник начальника группы разминирования по работе со СМИ Сергей Данилин.



Поскольку российская армия не прекращает обстрелы, сбрасывает авиабомбы и дистанционно минирует украинские земли, Донецкая областная военная администрация наложила запрет на посещение кладбищ во время религиозных праздников.



Но ГСЧС все равно приходится обследовать эту территорию, понимая, что люди, к сожалению, могут не прислушаться к распоряжениям местной власти.

Сапер проверяет работу, проделанную машиной. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Как долго саперам придется обследовать и разминировать восточные регионы Украины, к сожалению, никто не знает. Учитывая, что ситуация постоянно меняется, сейчас планировать что-либо — просто бессмысленно. И нет возможности определить какие-то реальные объемы и реальные сроки по разминированию



«Мы знаем, что после Первой и Второй Мировых войн, по нынешний день находят взрывоопасные предметы. Поэтому по оценкам экспертов на разминирование территории нашей страны уйдет не один десяток лет. Конечно для наших пиротехнических подразделений будет очень много работы», — заключил Сергей Данилин.



А пока боевые действия продолжаются и насыщение взрывоопасными предметами не уменьшается, ГСЧС рекомендует не пренебрегать правилами безопасности. И в случае экстренной ситуации обращаться на горячую линию 101.