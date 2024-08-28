Украина и Молдова продолжают свой путь в ЕС. Фото: пресс-служба президента Украины

Молдова и Украина с разной скоростью двигались в направлении Европы все 33 года после распада СССР и обретения независимостей. Но никогда не были так близки к вступлению в ЕС, как сейчас. Катализатором, как ни парадоксально, послужила российская агрессия против Украины, ставившая целью захват и удержание страны от «ухода на Запад». В Молдове таким «якорем» уже более 30 лет служит Приднестровье — регион под контролем и влиянием России.



Сумеют ли Молдова и Украина при поддержке ЕС создать новый прецедент в Европе? И перестанет ли быть европейское будущее двух стран заложником конфликтов, созданных и подпитываемых Москвой?



За 20 лет ни одна страна с конфликтом «на борту» не стала полноправным членом ЕС. Последним таким кейсом был Кипр. Но на острове присоединение к ЕС не помогло решить территориальную проблему. После этого в Брюсселе почти два десятилетия говорили как мантру: повторять кипрский прецедент больше не будут.



Все изменилось после начала полномасштабной войны России против Украины. Уже в марте 2022 года Украина и Молдова подали заявки на вступление в ЕС, в кратчайшие сроки тем же летом получили статус кандидатов в ЕС, а в декабре 2023 года начали переговоры о вступлении, и планируют завершить все до 2030 года.



Логика проста. В Брюсселе поняли, что блокируя принятие Молдовы и Украины из-за территориальных проблем — по сути поощряют практику Москвы по созданию и подпитыванию таких конфликтов, которые используются как рычаги удержания стран под контролем России.



Более 30 лет Молдова и Украина, как и Грузия, были «заложниками» России. Получится ли у Брюсселя, а также у самих Молдовы и Украины лишить Москву рычагов давления и создать новый прецедент в Европе — включить в ЕС страны, которые Москва считает зоной своего влияния и интересов?



Молдова: новый Кипр?

Сможет ли Молдова вступить в ЕС с неподконтрольным Приднестровьем? Это один из главных вопросов молдавской евроинтеграции. Глава евродипломатии Жозеп Боррель и экс-глава молдавского МИД Нику Попеску говорят, что да, сможет. Но не все этот оптимизм разделяют.



Евроинтеграция и реинтеграция страны — два важнейших национальных проекта Молдовы на протяжении последних десятилетий. Эти два процесса очевидно тесно связаны между собой, хотя и не всегда шли «рука об руку», а скорее наоборот.



Именно провал урегулирования приднестровского вопроса при российском посредничестве в начале нулевых способствовал развороту Молдовы на Запад и началу евроинтеграционных процессов.



Теперь же, когда страна получила четкую европейскую перспективу, нерешенность приднестровской проблемы, наоборот, угрожает стать одним из самых сложных препятствий на пути вступления в Европейский Союз. Или все же нет?



Во время саммита Евросообщества в молдавской Бульбоаке в июне 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал сенсационное заявление о том, что Молдова может вступить в ЕС и с нерешенным территориальным конфликтом — как Кипр.



Сейчас Молдова ставит перед собой цель вступить в ЕС к 2030 году. Многие европейские политики и чиновники называют этот срок реалистичным. Но это — не более чем ориентир. Реальные сроки вступления в ЕС зависят от двух вещей. Во-первых, как быстро Молдова справится с техническим домашним заданием и приведет в порядок свое законодательство, и подчистит систему юстиции. Во-вторых, будет ли в ЕС политическая воля принять в свой состав Молдову и Украину.



На этот процесс сильно повлияет и ход войны в Украине, и политическая ситуация в странах ЕС. Ни наличие неподконтрольного региона, ни чужой армии на собственной территории не вписывается в Копенгагенские критерии членства в ЕС. Для того, чтобы принять страну с такими «но» нужна политическая воля всех членов союза.



Нерешенный вопрос с Приднестровьем создает для Молдовы проблемы на пути в ЕС. Фото: NewsMaker

Поэтому экс-вице премьер по реинтеграции Молдовы Александр Фленкя считает, что засматриваться на пример Кипра не стоит. По его словам, разрешение конфликта — важная обязанность государства по отношению к собственным гражданам. И к моменту вступления этой проблемы существовать не должно.



Главным вопросом остается наличие на территории российских солдат. Как их вывести из региона в нынешних условиях — пока никому не ясно. При этом если в Украине продолжится война — Приднестровье будет оставаться угрозой безопасности.



По аналогии с Кипром, Молдова вряд ли вступит в ЕС, не попытавшись решить приднестровскую проблему. Конечно, при помощи того же Евросоюза, США и Украины.



Но пока неизвестно, как и в каких условиях это случится — во время войны в Украине или после ее окончания. Неизвестно и то, увенчается ли эта попытка успехом или потерпит неудачу, как в случае Кипра.



Гарантировать, что Молдову точно возьмут в ЕС, если план урегулирования провалится, как на Кипре — вряд ли кто-то возьмется. Но попытаться урегулировать конфликт, начать переговоры, и выработать жизнеспособный план урегулирования, скорее всего, Кишиневу придется. И не только ради вступления в ЕС.



Подробнее об этом — читайте в большом материале NewsMaker «Молдова — новый Кипр?»



Украина: воля к Европе

Официальную заявку на членство в Европейском Союзе Украина подала 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения. А уже через четыре месяца ЕС предоставил Украине статус кандидата и выдал семь рекомендаций для выполнения.



Кажется, будто с началом полномасштабного вторжения РФ двери Евросоюза для Украины распахнулись шире, чем за все предыдущие восемь лет гибридной войны, когда интенсивность боевых действий была ниже, а площадь оккупированной территории — меньше. Парадоксально получилось, что Кремль, который не хотел отпускать Украину из своей сферы влияния, в итоге только ускорил процесс ее евроинтеграции.



Эксперты считают, что до февраля 2022 года европейские лидеры предпочитали в отношении Путина политику умиротворения и резких движений в сторону сближения с Украиной совершать не хотели. Но полномасштабная война изменила все, и такой подход оказался ошибочным. А Украина показала себя, как государство, которое не просто готово дать отпор агрессору, но и заодно продолжать движение навстречу Евросоюзу.



Сейчас около 20% территории Украины оккупировано Россией. Тем не менее переговоры о членстве в ЕС идут, а европейские лидеры повторяют: место Украины в Евросоюзе.



Все больше людей в Брюсселе и европейских столицах понимают: агрессивная война РФ не должна мешать вступлению Украины в ЕС. Это еще и сигнал Москве: если там думают, что оккупация каких-то украинских территорий повредит доступу Украины в Европейский Союз, то они ошибаются.



Полномасштабная российская агрессия не помешала европейским устремлениям Украины. Фото: Донецкая ОВА

Главный вопрос — это сама Украина, ее воля и готовность провести необходимые реформы и продолжить переговорный процесс.



Украинское правительство подчеркивает: Украина станет членом Евросоюза в рамках своих суверенных территорий. А европейские чиновники считают, что задача ЕС — оказывать Украине военную, политическую и финансовую поддержку для того, чтобы война с Россией закончилась победой и справедливым миром. И это важно не только для Украины, но и для безопасности во всей Европе.



Сейчас Украина находится в процессе переговоров. После этого Еврокомиссия должна сделать вывод о том, что переговоры завершились успешно и Украина соответствует всем критериям. Далее должно быть принято решение о подписании Соглашения о вступлении в Евросоюз.



И последнее — это положительное голосование парламентов государств-членов ЕС. Кроме того, сама Украина должна будет подтвердить свою готовность вступить в Европейский Союз, как вариант — может быть проведен референдум. Европейские лидеры и эксперты называют все те же сроки: Украина и Молдова могут стать членами ЕС до 2030 года.



Подробнее об этом — читайте в большом материале «Новостей Донбасса»

«Несмотря на войну, Украина стала ближе к вступлению в ЕС»



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В рамках «Медиасети» над проектом работали: Екатерина Ковальчук, Новости Донбасса; Евгений Чебан, Евгений Шоларь NewsMaker; Светлана Козлова, Медиасеть