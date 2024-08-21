Несмотря на войну, Украина стала ближе к вступлению в ЕС. Рассказываем, почему

Евроинтеграция Украины. Иллюстрация создана с помощью ИИ для Новостей Донбасса

25 июня 2024 года стартовал переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз, его в декабре прошлого года согласовали лидеры ЕС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что теперь Украина находится лишь в трех шагах от полноценного членства в Евросоюзе.



При этом ЕС никогда прежде не вел переговоров со страной, прямо сейчас находящейся в состоянии полномасштабной войны.



В этом материале «Новости Донбасса» расскажут, как проходит переговорный процесс на фоне войны с Россией, как потенциальное наличие оккупированных территорий может повлиять на процесс и как выборы в Европе могут отразиться на «за» и «против» украинского членства.



Евроинтеграция под канонаду

Официальную заявку на членство в Европейском Союзе Украина подала 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения. А уже через четыре месяца ЕС предоставил Украине статус кандидата и выдал семь рекомендаций для выполнения.



В это время война набирает обороты: нарастают боевые действия на линии фронта, Россия наносит неизбирательные ракетные атаки по всей территории Украины, кроме захваченных в 2014 году Крыма и части Донбасса. Российская армия оккупирует города Херсонской и Запорожской областей.



Тем не менее, кажется, будто с началом полномасштабного вторжения РФ двери Евросоюза для Украины распахнулись шире, чем за все предыдущие восемь лет гибридной войны, когда интенсивность боевых действий была ниже, а площадь оккупированной территории — меньше. Парадоксально получилось, что Кремль, который не хотел отпускать Украину из своей сферы влияния, в итоге только ускорил процесс её евроинтеграции.



Полномасштабная российская агрессия не помешала европейским устремлениям Украины. Фото: Донецкая ОВА

Эксперты считают, что до февраля 2022 года европейские лидеры предпочитали в отношении Путина политику умиротворения и резких движений в сторону сближения с Украиной совершать не хотели. Но полномасштабная война изменила все и такой подход, в некотором роде, был ошибочным. А Украина показала себя, как государство, которое не просто готово дать отпор агрессору, но и заодно продолжать движение навстречу Евросоюзу.



«До февраля 2022 года ясно, что Европейский Союз не был готов к такому решительному сдвигу, потому что боялись реакции России, все боялись. И вот начало войны показало, что такая боязнь со стороны ЕС была не только не оправдана, но и была большой ошибкой. Потому что Путин подумал, что Запад оставляет Украину в зоне интересов России», — поделился своим мнением в разговоре с «Новостями Донбасса» бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.



Бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс. Фото: Новости Донбасса

Полномасштабное российское вторжение изменило многолетнее восприятие Европой Украины через призму отношений с РФ. Украинские дипломаты называли тот принцип — Russia First.



«То, что были сброшены эти маски, то, что Россия таким образом себя проявила как государство-агрессор, значительно ослабило позицию этих Russia First, как их называли тут. И как это ни парадоксально, открыло путь для нас, для того чтобы наконец-то добиться этого признания Украины, как европейского государства, государства с перспективой членства в ЕС», — объяснил «Новостям Донбасса» представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.



Получается, с одной стороны, сам Путин своими агрессивными действиями ускорил процесс вступления Украины в ЕС, с другой — Евросоюз под другим углом взглянул на ситуацию. И, естественно, Украина проявила решительность и волю, показала свое четкое желание стать частью ЕС и готовность проводить для этого фундаментальные изменения.



Горячая фаза войны может затормозить последний шаг

В ноябре 2023 года Еврокомиссия впервые опубликовали отчет о прогрессе Украины в рамках пакета расширения в ЕС. 7 рекомендаций выполнены успешно, государство уверенно двигается по пути в Евросоюз, но крупнейшая после 1945 года война в Европе продолжается.



Украина обороняется, западные союзники оказывают всестороннюю военную поддержку, а Россия ровняет города с землей, а после рапортует о так называемом «освобождении». Около 20% территории оккупировано, тем не менее переговоры о членстве в ЕС идут, а европейские лидеры повторяют: место Украины в Евросоюзе.



«Обе стороны за столом переговоров знали ситуацию, когда они решили открыть процесс членства. Они знали, что война продолжается. Вы не можете игнорировать ее. Что касается украинской стороны. Мое впечатление, что украинцы смогли совершить чудо с февраля 2022 года. Они что-то делают. Что уникального в истории Европейского союза? Мы никогда не видели переговоров со страной, находящейся в состоянии войны, полномасштабной войны», — сказала «Новостям Донбасса» экс-депутатка Европейского парламента Ребекка Хармс.



Экс-депутатка Европейского парламента Ребекка Хармс. Фото: Новости Донбасса

В свою очередь экс-министр иностранных дел Эстонии и депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что агрессивная война РФ не должна мешать вступлению Украины в ЕС.



«У нас уже есть примеры в странах Европейского Союза, которые частично находятся под контролем другой страны. У нас есть Кипр, так что в этом смысле, если Россия или кто-то еще думает, что оккупация каких-то украинских территорий повредит доступу Украины в Европейский Союз, то они ошибаются. Дело не в этом. Единственный вопрос — это Украина, ее воля и готовность провести необходимые реформы и продолжить переговорный процесс», — добавил Паэт.



Отпор Украины российским войскам воодушевил не только простых европейцев, но и политиков. Фото: Новости Донбасса

Украинское правительство подчеркивает: Украина станет членом Евросоюза в рамках своих суверенных территорий.



«Что касается вопросов территорий, ситуация связана с российской агрессией. Эти вопросы не стоят на повестке дня. Мы подавали заявку на вступление в ЕС, исходя из тех границ и исходя из той территории, которая закреплена международным правом и Конституцией Украины. И сегодня мы придерживаемся этой позиции», — подчеркнул представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов



В то же время, по мнению экспертов, если к моменту окончательного вступления Украины в ЕС горячая фаза войны продолжится, процесс может затормозиться.



«Главная проблема будет, конечно, в войне. Пока будут идти военные действия, активные боевые действия, вряд ли будет возможность членства Украины в ЕС. Это понимают многие. Дело даже не в том, что Евросоюз будет против. Это могут использовать противники вступления Украины в ЕС, особенно в некоторых странах, та же Венгрия, например. Поэтому я думаю, что реальная перспектива вступления Украины в ЕС будет обсуждаться уже после завершения нынешней войны. И даже если эта война завершится, например, просто прекращением огня, это будет достаточно для канализации процесса вступления Украины в ЕС», — поделился мнением с «Новостями Донбасса» политический аналитик Владимир Фесенко.



Политический аналитик Владимир Фесенко. Фото: Новости Донбасса

Европейские чиновники считают, что задача ЕС — оказывать Украине военную, политическую и финансовую поддержку для того, чтобы война с Россией закончилась победой и справедливым миром. И это важно не только для Украины, но и для безопасности во всей Европе.



«Запад должен начать понимать, что за победой Украины и из-за ее успешного интегрирования в Европейский Союз может последовать очень большие перемены в более широком пространстве. Положительные перемены в России, в Беларуси что создадут? Хорошую почву, фундамент для постоянного мира на европейском континенте», — считает экс-премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс



В необходимости поддержки Украины уверена и экс-министерка обороны Литвы, депутатка Европарламента Раса Юкнявичене.



«Если со стороны Европейского Союза не будет достаточно политической воли, чтобы понять, осознать, что это также геополитический вызов для Европы, чтобы стать намного сильнее в плане безопасности, потому что без сильной Украины на востоке Европейский союз не сможет бросить вызов агрессивной России», — подчеркивает она.



По мнению политического аналитика Владимира Фесенко, в Европе пришли к выводу, что Украина, особенно с учетом ее боеспособной армии и военного потенциала, может стать очень серьезным, сильным резервом Европы, ее ресурсом в укреплении собственной безопасности.



Фактор Орбана

Летом 2024 года состоялись выборы в Европарламент. «Правого разворота», то есть доминирования праворадикальных партий, которые традиционно выступают против военной и экономической помощи Украине, не произошло. Да, ультраправые партии показали лучшие за всю историю результаты по итогам выборов и в общей сложности получили почти четверть депутатских мандатов. Но подавляющее большинство Европарламента выступает за поддержку Украины и расширение ЕС.



«В этом радикальном правом блоке в Европейском парламенте есть большая разница. Есть, скажем, вот эта группа европейских консерваторов и реформаторов, в которую входят партия Качиньского из Польши и партия Мелони из Италии. И с ними мы имеем абсолютно похожие взгляды на Украину и на все преступления Путина. То есть здесь нет каких-то проблем. А что касается этих всех радикалов, я думаю, что у нас нет повода для очень сильных волнений. Их было в прошлом парламенте чуть поменьше. Они громко говорят, но они не имеют политической силы», — говорит экс-премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.



Переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС — это широкое обсуждение целого ряда вопросов и условий, поиск компромиссов с другими государствами-членами Евросоюза. Больше всего палок в колеса на данный момент вставляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С начала полномасштабной войны он выступает ярым противником помощи Украине и ее евроинтеграции.



«Я иногда думаю, что не только Венгрия, но и целая Центральная Европа может стать достаточно большим препятствием на пути расширения Европейского Союза. Потому что в последнее время мы уже видели, что в Центральной Европе и бизнес, и представители власти боятся экономической конкуренции Украины. Страны Центральной Европы не хотят отказаться от так называемого права вето. Что для других стран немыслимо. Как можно сохранять право вето, если Европейский Союз расширится и в Украину, и в Молдову, и страны Западных Балкан», — отмечает экс-премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Европейскому Союзу, по мнению экспертов, не помешали бы внутренние реформы для того, чтобы перестраховаться от непредсказуемых и одиозных решений отдельных членов ЕС.



«Если вдруг удастся решить вопрос о том, чтобы поменять порядок принятия решений в Евросоюзе. Чтобы не было правила консенсуса, когда по ключевым вопросам, в том числе вступления в ЕС, каждая страна должна дать согласие. А если будет принят принцип коллективного качественного большинства, тогда вот этого риска, когда одна страна может заблокировать вступление — не будет. И, кстати, в Европарламенте эту идею активно поддерживают. Но тут требуется согласие всех стран ЕС. Поэтому тема открыта, но она будет решаться», — уверен Фесенко.



Украинская дипломатия проводит большую работу по привлечению новых союзников и партнеров, ведет переговоры со всеми сторонами в поиске общих интересов.



«Нам нужно четко объяснять, что происходит, чем занимается РФ, в том числе в ЕС, где у нас совпадают интересы с теми или иными государствами-членами, в том числе отдельными политическими силами. То есть это настойчивая работа по поиску общих тем и общих интересов», — добавляет представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.



Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов. Фото: Новости Донбасса

Неудачный опыт Грузии

Сейчас Украина и Европейский Союз настроены решительно в вопросе сближения. С начала полномасштабной войны эта связь все больше укрепляется. Но будущее не определено и разные события, помимо горячей фазы войны, могут негативно повлиять на перспективу членства Украины в ЕС. По мнению европейских депутатов, затормозить этот процесс могут лишь радикальные изменения в Евросоюзе или в самой Украине. Как пример — пророссийский разворот в Грузии, который, по сути, заморозил процесс вступления этого государства в ЕС.



«Когда Украина сама решит, что больше не хочет сближаться с ЕС. Я бы сказал, что это теоретически единственное, что может изменить эту ситуацию и это понимание и поддержку. На данный момент у нас есть один очень неудачный пример — это Грузия. Европа также очень сильно поддерживала развитие Грузии, сближаясь с вами. Но теперь из-за действий грузинского правительства их поддержка исчезает. Так что в этом смысле я бы сказал, что за Украиной по-прежнему большинство украинского будущего», — настаивает экс-министр иностранных дел Эстонии и депутат Европарламента Урмас Паэт.



Бывший глава МИД Эстонии и депутат Европарламента Урмас Паэт. Фото: Новости Донбасса

Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов уверен, что главное — это позиция европейцев.



«Восприятие Украины, которое открыли для себя европейцы, как самостоятельного и амбициозного государства, которое борется за свою независимость, имеет достоинство. Что украинцы — это такие же европейцы, с такими же ценностями, как у граждан ЕС», — добавил Ченцов.

Сейчас Украина находится в процессе переговоров. После этого Еврокомиссия должна сделать вывод о том, что переговоры завершились успешно и Украина соответствует всем критериям. Далее должно быть принято решение о подписании Соглашения о вступлении в Евросоюз.



И последнее — это положительное голосование парламентов государств-членов ЕС. Кроме того, сама Украина должна будет подтвердить свою готовность вступить в Европейский Союз, как вариант — может быть проведен референдум. По оценкам европейских лидеров и экспертов, Украина и Молдова могут стать членами ЕС до 2030 года.



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