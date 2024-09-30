До дна: как устроен алкогольный бизнес в Донецке и кто затеял новый передел

Иллюстрация: Новости Донбасса

В середине сентября российский телеканал RTVI опубликовал интервью с Виктором Христофоровым. Его назвали донецким предпринимателем и «некогда крупным игроком алкогольного рынка "ДНР"». Человеку, чье имя абсолютно ни о чем не говорит обычному российскому обывателю, выделили 30 минут эфирного времени. В студии Христофоров подробно рассказал о своем прибыльном когда-то бизнесе, который у него якобы «отжали» приближенные экс-главы «ДНР» Александра Захарченко. «Новости Донбасса» разобрались, какие заводы действительно принадлежали Виктору Христофорову и есть ли у него бизнес на территориях, подконтрольных Украине.



Две алкогольные компании «ДНР» — чьи они?

Все 10 лет войны группировка «ДНР» предпочитает закрывать глаза на то, что захваченные территории в плане криминальной обстановки вернулись в 90-е. Хотя, с другой стороны, сложно что-то комментировать, порицать и запрещать, когда сами кремлевские прокси играют в этом оркестре первые скрипки. Пропагандисты привыкли говорить о «русской весне», как о движении по зову сердца, которое якобы поддержал в том числе бизнес. Виктор Христофоров в своем интервью подробно рассказал, как все начиналось.



«В 2014 году ситуация в Донецке была достаточно напряженная. Много было батальонов, в том числе "Восток", "Пятнашка", там их очень было много. И каждый, грубо говоря, выбрал себе тот, в каком районе находился, и каждый помогал батальонам, чем мог. Оборудованием, машинами, финансами. То есть, никто ни от кого никогда не прятался. Все заводы, которые были, все помогали», — говорит Христофоров.



Пророссийские боевики в Донецке, май 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Сложно поверить в то, что помощь эта была без принуждения с автоматом в руках. Тем не менее, даже несмотря на такое меценатство, в 2015 году, как говорит Виктор Христофоров, группировка «ДНР» захватила все его заводы.



«Там было несколько ликеро-водочных заводов. Еще была такая компания "Олимп". Захватили сначала "Олимп". А следующее предприятие, которое было, это было мое. "Винзавод" захватили буквально через неделю после того, как захватили "Олимп". Может быть, неделя-две прошло. Причем, если наши предприятия захватывали с танками и БТРами, то "Олимп" сам передал права в управление. Я никому права никакие не передавал. Ни "Алкоголь Менеджмент групп", ни компании "Золотой альянс"», — вспоминает Христофоров.



Компания «Алкоголь Менеджмент групп» зарегистрирована в Донецке на проспекте Ильича, 103. Она, судя по информации в российских реестрах, существует и сейчас. Ее перерегистрировали в РФ в 2022 году. Причем, руководителем все еще указан Виктор Христофоров. Параллельно по этому же адресу находится и ООО «Второй ликеро-водочный завод», управляют которым уже другие люди.



Данные из российского реестра юридических лиц

«Второй ликеро-водочный завод» позиционирует себя, как первый производитель на спирте «Альфа» в Донецке. Линейка продукции здесь довольно широкая и поставляют ее, как указано на сайте, «почти в каждый регион "ДНР"». Еще год назад «Второй ликеро-водочный завод» активно вел соцсети, рекламируя свою продукцию, в числе которой не только водка, но и разнообразные настойки. Но после 15 октября 2023 года на страницах компании тишина. С чем это связано неясно. По словам Христофорова, у компании дела идут не очень хорошо. Там не выплачивают зарплату, убытков 98 миллионов. В реестрах РФ действительно указано, что по итогам 2023 года убытки «Второго ликеро-водочного завода» составили 98,5 млн. Но и выручка якобы была — 231 миллион рублей. То, что Христофоров говорит об этом предприятии, как о своем, означает, что «Алкоголь Менеджмент групп» и «Второй ликеро-водочный завод» — одна и та же компания. Как рассказал «Новостям Донбасса» источник в Донецке, который ранее имел отношение к алкогольному бизнесу, завод по производству водки по этому адресу был еще в 90-е годы. Причем, это не просто место регистрации. Там находятся мощности предприятия.



Параллельно в Донецке работает и «Первый ликеро-водочный завод». Он зарегистрирован на проспекте Дзержинского, 26 — там, где раньше была упомянутая выше компания «Олимп». Там же находится и фирма «Катя-плюс», алкогольную продукцию которой можно найти на полках Донецка.



«Первый ликеро-водочный завод» работает на захваченных мощностях «Олимпа». Фото: сайт «Первого ЛВЗ»

Руководит обеими компаниями Екатерина Шейбут — дочь бывшего первого заместителя Государственной миграционной службы Виктора Шейбута. В 2017 году стало известно, что СБУ подозревает семью Шейбут в финансировании «ДНР». По информации ведомства, Екатерина именно в 2015 году с помощью местных боевиков завладела «Донецким ликеро-водочным комбинатом», где было налажено производство в промышленных масштабах. В 2018 году в неком конкурсе «Человек года» в «ДНР» она выиграла в номинации «За достижения в сфере промышленности». То есть, бизнес Екатерины Шейбут в оккупации процветал и ее считали успешной бизнес-леди.



Екатерина Шейбут. Фото: Соцсети

Приближенные Александра Захарченко

Виктор Христофоров рассказывает, что проблемы с его бизнесом начались, когда к власти пришли Александр Захарченко и его приближенные. Таковым он называет Александра Тимофеева по прозвищу «Ташкент». Ранее он занимал должность так называемого «министра доходов и сборов» группировки «ДНР».



Александр Тимофеев и Александр Захарченко. Фото из открытых источников

Неоднократно сообщалось, что Тимофеев под покровительством Александра Захарченко конфисковывал не только предприятия, но и шахты, а также недвижимость. Правда, после того как Захарченко убили, а главным на оккупированной Донетчине стал Денис Пушилин, Тимофеева уволили со всех должностей. Он уехал в Россию, где в 2022 году был приговорен к трем с половиной годам колонии по обвинению в мошенничестве.



После убийства Александра Захарченко на «Втором ЛВЗ» выпускали водку с его портретом

Второй причастный к «отжиму» бизнеса, по словам Виктора Христофорова, — это Виталий Метла. Сейчас он занимает почетное место в зазеркалье под названием «ДНР». Он — президент организации «Спортивно-патриотический клуб "Велес"» и президент ФК «Шахтер». Ясно, что к реальному футбольному клубу этот отношения не имеет. В российских и локальных СМИ о Виталие Метле сейчас — только хорошее. Он якобы поднимает с колен местный спорт, помогает пенсионерам. А 9 лет назад, по словам Виктора Христофорова, все было так:



«21 ноября на завод конкретно приехал Метла с кучей охраны, с танками, БТРами, пулеметами. Вооружены были до зубов в полном смысле этого слова. Они собрали весь коллектив, все руководство предприятия. Он объявил, что я Метла, у меня есть бумага от Захарченко на временную администрацию на год. С 21 ноября 2015 года доступа к заводу мы не имели».



Виталий Метла. Фото: «Народный совет ДНР»

По словам Виктора Христофорова, именно Виталий Метла стал собственником его завода после захвата. В реестрах этой прямой связи нет, но на проспекте Ильича, 103, где зарегистрирована компания «Алкоголь менеджмент груп», находится также ряд спортивных организаций, в том числе спортклуб «Велес», чьим президентом является Виталий Метла.

Фигурирует в рассказе Христофорова также Владислав Гельзин. Это бывший футболист и депутат Донецкого облсовета от Партии регионов, основатель футбольного клуба «Олимпик».

Владислав Гельзин. Фото: ФК «Олимпик»

Гельзин владеет сетью супермаркетов «Пчелка» на подконтрольных Украине территориях. Помимо этого, он — основатель множества других компаний, в том числе некой «Алкоголь менеджмент груп лимитед», название которой практически идентично названию компании Виктора Христофорова. Зарегистрирована она была в Киеве в 2016 году. Номер телефона здесь такой же, как и у других компаний, где фигурирует имя Христофорова.

Данные из YouControl

Ни один из этих персонажей не отреагировал на интервью Виктора Христофорова. Зато группировка «ДНР» подключила тяжелую артиллерию — отца Александра Захарченко. Он обратился прямо к Путину, рассказывая, что имя его сына якобы порочат. Хотя на самом деле на Захарченко, которого сторонники РФ сейчас готовы чуть ли не причислить к лику святых, замыкались все финансовые потоки. За время своего недолгого правления на оккупированной территории Донецкой области под контроль его семьи перешли помещения сетей супермаркетов «АТБ» и «Амстор». Кроме того, Захарченко занимался углем и рынком нефтепродуктов.



Отец Александра Захарченко записал видеообращение к Владимиру Путину. Кадр из видео

Виктор Христофоров: бизнесмен в оккупации, РФ и Украине

Сейчас Виктор Христофоров, конечно, выглядит, как большой инсайдер и поборник справедливости. Хотя наивно думать, что он появился на телеканале RTVI просто так. Тем более, что это СМИ связывают с государственной российской компанией «Ростех». То есть, без негласного одобрения сверху ему бы вряд ли дали эфирное время. В своем рассказе Христофоров сетует, что он забросал письмами все структуры группировки «ДНР», но дело якобы сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как Кремль назвал захваченные регионы «новыми субъектами РФ». Возможно, таким образом пропаганда пытается подвести к тому, что на оккупированной части Донецкой области царило беззаконие. Но в 2022 году пришла Россия и якобы принесла порядок.



Виктор Христофоров. Кадр из видео RTVI

В тоже время к самому Виктору Христофорову стоит присмотреться внимательнее. Он говорит, что после того, как в 2015 году лишился бизнеса, с женой и тремя детьми переехал в Крым. До 2023 года в Донецке Христофоров якобы не появлялся. Почти весь 2016 год он провел в Москве, но параллельно все время пересекал украинско-российскую границу. С какой целью Христофоров не уточняет. С 2018 года имеет, по его словам, «достаточно успешный бизнес в Подмосковье». В реестрах РФ при этом указано, что Христофорову принадлежали компании не только там, но и в Ростовской области, а также Крыму. А вот о своих фирмах на подконтрольной Украине территории донецкий бизнесмен почему-то в интервью не сказал, а таковых немало.



Итак, рассказывая о донецкой фирме «Алкоголь менеджмент груп», Христофоров говорит: формально она не владела производственными мощностями, а арендовала их у ООО «Золотой Альянс». Сначала предприятие якобы было оформлено на жену Христофорова, а потом на его мать. Тем не менее, в украинских реестрах как основатели указаны Виктор и Ирина Христофоровы. Кем именно является Ирина Викторовна неясно, но в свой бизнес Христофоров подтянул не только ее. В 2016 году Ирина стала руководить «Золотым альянсом». Зарегистрирована эта фирма сейчас в Киеве по улице Старонаводницкая, 6-б, офис 211.



Данные из YouControl

По этому же адресу находится и ООО «Алкоголь Менеджмент Груп». То есть, компанию перерегистрировали не только в РФ, но и в украинской столице в 2018 году — уже после того, как семья Христофорова выехала из Донецка и якобы начала бизнес в Подмосковье. Шесть лет назад изменился и руководитель «Алкоголь Менеджмент Груп». Вместо Виктора Христофорова этот пост занял некий Сергей Куропяткин — человек, который входит в пул тех, кто связан с фирмами Христофорова. Например, с компанией «Алкоголь менеджмент груп лимитед» — той, которую «Новости Донбасса» упоминали, когда речь шла о Владиславе Гельзине.



Собственница киевского «Алкоголь менеджмент груп» — Юлия Христофорова. Именно она, судя по информации в реестрах, вложила 2 тысячи гривен уставного капитала в эту компанию. Цифра просто смешная, учитывая, что фирма якобы занимается производством вин и сидра. Больше, а именно 100 тысяч гривен, Юлия Христофорова инвестировала в еще одну ООО «Ворлд спирит». Она также находится по адресу Старонаводницкая 6-б. С фирмой «Алкоголь менеджмент групп» совпадает и номер телефона. И даже это еще не все. Юлия Христофорова — конечный бенефициар компании «Ворлд спирит элит».



Данные из YouControl

Находится эта компания уже по другому адресу, но здесь фигурирует еще и Иван Христофоров — сын Виктора. Эта информация указана в одном из судебных решений.



Данные из YouControl

Вообще фирмы семьи Христофорова, как и ее члены, — частые фигуранты в административном, хозяйственном и уголовном производствах, начиная с 2015 года. Только с самим Виктором Христофоровым связано более 10 судебных дел. Еще столько же с его сыном Иваном. Например, одно из производств собрало всю семью. Заявление подала Ирина Викторовна Христофорова. Заинтересованное лицо — Виктор. Свидетели — некая Ирина Сергеевна Христофорова и уже упомянутая выше Юлия.



Данные из YouControl

В судах донецкая семья пыталась установить факт принятия наследства и совместного проживания, но чаще всего Виктор и Иван Христофоровы фигурируют, как должники. Кроме того, их обвиняли и в мошенничестве. Например, компанию «Ворлд спирит элит» в конце мая 2022 года. Тогда были заблокированы счета и наложен арест на имущество этой и еще некоторых фирм.



На основе этого всего можно сделать вывод: Виктор Христофоров активно вел дела в Украине уже после того, как он якобы был изгнан из оккупированного Донецка. По информации издания «Акценты», во время обыска компании «Алкоголь менеджмент групп» в 2021 году полиция нашла документы, доказывающие ее связь с группировкой «ДНР», но тогда якобы на это внимания не обратили. А уже в начале июля 2022 года Виктором Христофоровым заинтересовалась СБУ. Но, как пишут «Акценты», 21 августа 2022 года он выехал из Украины через пункт пропуска Устилуг в Волынской области как волонтер. Только через два месяца, 28 октября, его объявили в розыск по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Обвиняют Христофорова в мошенничестве.



Информация о розыске Христофорова на сайте МВД Украины

Виктора Христофорова, кстати, можно найти и на сайте «Миротворец». Здесь указано, что он был участником бандформирования «Соколиная сотня». Правда, никакой информации об этой группировке нет, а сам Христофоров в интервью российскому каналу сказал, что лишь финансировал батальон «Восток», но в боевых действиях якобы не участвовал. Самое забавное, что в то время, как украинская сторона говорит о причастности Христофорова к военизированному формированию, группировка «ДНР» заявляет: он финансировал «Азов», «Правый сектор» и «Айдар». Вообще z-блогеры в последнее время взяли вектор на дискредитацию этого персонажа, рассказывая, что он вел подрывную деятельность в Севастополе и получил запрет на въезд в Беларусь, а теперь решил вернуть завод, который якобы был банкротом в 2015 году. То есть, в оккупации Христофорову не рады, в Украине он в розыске и в 2022 году, как пишут некоторые СМИ, открыто вел пророссийскую пропаганду. В Донецк он вернуться не может, как и в Киев, хотя все его компании до сих пор, согласно реестрам, ведут деятельность. И в это время российский канал показывает Виктора Христофора, как жертву.