Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

До дна: как устроен алкогольный бизнес в Донецке и кто затеял новый передел

Виктория Ищенко
30 сентября 2024, 12:05

До дна: как устроен алкогольный бизнес в Донецке и кто затеял новый передел

Иллюстрация: Новости Донбасса Иллюстрация: Новости Донбасса

В середине сентября российский телеканал RTVI опубликовал интервью с Виктором Христофоровым. Его назвали донецким предпринимателем и «некогда крупным игроком алкогольного рынка "ДНР"». Человеку, чье имя абсолютно ни о чем не говорит обычному российскому обывателю, выделили 30 минут эфирного времени. В студии Христофоров подробно рассказал о своем прибыльном когда-то бизнесе, который у него якобы «отжали» приближенные экс-главы «ДНР» Александра Захарченко. «Новости Донбасса» разобрались, какие заводы действительно принадлежали Виктору Христофорову и есть ли у него бизнес на территориях, подконтрольных Украине.

Две алкогольные компании «ДНР» — чьи они?  

Все 10 лет войны группировка «ДНР» предпочитает закрывать глаза на то, что захваченные территории в плане криминальной обстановки вернулись в 90-е. Хотя, с другой стороны, сложно что-то комментировать, порицать и запрещать, когда сами кремлевские прокси играют в этом оркестре первые скрипки. Пропагандисты привыкли говорить о «русской весне», как о движении по зову сердца, которое якобы поддержал в том числе бизнес. Виктор Христофоров в своем интервью подробно рассказал, как все начиналось. 

«В 2014 году ситуация в Донецке была достаточно напряженная. Много было батальонов, в том числе "Восток", "Пятнашка", там их очень было много. И каждый, грубо говоря, выбрал себе тот, в каком районе находился, и каждый помогал батальонам, чем мог. Оборудованием, машинами, финансами. То есть, никто ни от кого никогда не прятался. Все заводы, которые были, все помогали», — говорит Христофоров. 

Пророссийские боевики в Донецке, май 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Сложно поверить в то, что помощь эта была без принуждения с автоматом в руках. Тем не менее, даже несмотря на такое меценатство, в 2015 году, как говорит Виктор Христофоров, группировка «ДНР» захватила все его заводы. 

«Там было несколько ликеро-водочных заводов. Еще была такая компания "Олимп". Захватили сначала "Олимп". А следующее предприятие, которое было, это было мое. "Винзавод" захватили буквально через неделю после того, как захватили "Олимп". Может быть, неделя-две прошло. Причем, если наши предприятия захватывали с танками и БТРами, то "Олимп" сам передал права в управление. Я никому права никакие не передавал. Ни "Алкоголь Менеджмент групп", ни компании "Золотой альянс"», — вспоминает Христофоров.  

Компания «Алкоголь Менеджмент групп» зарегистрирована в Донецке на проспекте Ильича, 103. Она, судя по информации в российских реестрах, существует и сейчас. Ее перерегистрировали в РФ в 2022 году. Причем, руководителем все еще указан Виктор Христофоров. Параллельно по этому же адресу находится и ООО «Второй ликеро-водочный завод», управляют которым уже другие люди. 

Данные из российского реестра юридических лиц

«Второй ликеро-водочный завод» позиционирует себя, как первый производитель на спирте «Альфа» в Донецке. Линейка продукции здесь довольно широкая и поставляют ее, как указано на сайте, «почти в каждый регион "ДНР"». Еще год назад «Второй ликеро-водочный завод» активно вел соцсети, рекламируя свою продукцию, в числе которой не только водка, но и разнообразные настойки. Но после 15 октября 2023 года на страницах компании тишина. С чем это связано неясно. По словам Христофорова, у компании дела идут не очень хорошо. Там не выплачивают зарплату, убытков 98 миллионов. В реестрах РФ действительно указано, что по итогам 2023 года убытки «Второго ликеро-водочного завода» составили 98,5 млн. Но и выручка якобы была —  231 миллион рублей. То, что Христофоров говорит об этом предприятии, как о своем, означает, что «Алкоголь Менеджмент групп» и «Второй ликеро-водочный завод» — одна и та же компания. Как рассказал «Новостям Донбасса» источник в Донецке, который ранее имел отношение к алкогольному бизнесу, завод по производству водки по этому адресу был еще в 90-е годы. Причем, это не просто место регистрации. Там находятся мощности предприятия. 

Параллельно в Донецке работает и «Первый ликеро-водочный завод». Он зарегистрирован на проспекте Дзержинского, 26 — там, где раньше была упомянутая выше компания «Олимп». Там же находится и фирма «Катя-плюс», алкогольную продукцию которой можно найти на полках Донецка.

«Первый ликеро-водочный завод» работает на захваченных мощностях «Олимпа». Фото: сайт «Первого ЛВЗ»

Руководит обеими компаниями Екатерина Шейбут — дочь бывшего первого заместителя Государственной миграционной службы Виктора Шейбута. В 2017 году стало известно, что СБУ подозревает семью Шейбут в финансировании «ДНР». По информации ведомства, Екатерина именно в 2015 году с помощью местных боевиков завладела «Донецким ликеро-водочным комбинатом», где было налажено производство в промышленных масштабах. В 2018 году в неком конкурсе «Человек года» в «ДНР» она выиграла в номинации «За достижения в сфере промышленности». То есть, бизнес Екатерины Шейбут в оккупации процветал и ее считали успешной бизнес-леди.

Екатерина Шейбут. Фото: Соцсети

Приближенные Александра Захарченко

Виктор Христофоров рассказывает, что проблемы с его бизнесом начались, когда к власти пришли Александр Захарченко и его приближенные. Таковым он называет Александра Тимофеева по прозвищу «Ташкент». Ранее он занимал должность так называемого «министра доходов и сборов» группировки «ДНР».

Александр Тимофеев и Александр Захарченко. Фото из открытых источников

Неоднократно сообщалось, что Тимофеев под покровительством Александра Захарченко конфисковывал не только предприятия, но и шахты, а также недвижимость. Правда, после того как Захарченко убили, а главным на оккупированной Донетчине стал Денис Пушилин, Тимофеева уволили со всех должностей. Он уехал в Россию, где в 2022 году был приговорен к трем с половиной годам колонии по обвинению в мошенничестве.

После убийства Александра Захарченко на «Втором ЛВЗ» выпускали водку с его портретом

Второй причастный к «отжиму» бизнеса, по словам Виктора Христофорова, — это Виталий Метла. Сейчас он занимает почетное место в зазеркалье под названием «ДНР». Он — президент организации «Спортивно-патриотический клуб "Велес"» и президент ФК «Шахтер». Ясно, что к реальному футбольному клубу этот отношения не имеет. В российских и локальных СМИ о Виталие Метле сейчас — только хорошее. Он якобы поднимает с колен местный спорт, помогает пенсионерам. А 9 лет назад, по словам Виктора Христофорова, все было так:

«21 ноября на завод конкретно приехал Метла с кучей охраны, с танками, БТРами, пулеметами. Вооружены были до зубов в полном смысле этого слова. Они собрали весь коллектив, все руководство предприятия. Он объявил, что я Метла, у меня есть бумага от Захарченко на временную администрацию на год. С 21 ноября 2015 года доступа к заводу мы не имели».

Виталий Метла. Фото: «Народный совет ДНР»

По словам Виктора Христофорова, именно Виталий Метла стал собственником его завода после захвата. В реестрах этой прямой связи нет, но на проспекте Ильича, 103, где зарегистрирована компания «Алкоголь менеджмент груп», находится также ряд спортивных организаций, в том числе спортклуб «Велес», чьим президентом является Виталий Метла. 

Фигурирует в рассказе Христофорова также Владислав Гельзин. Это бывший футболист и депутат Донецкого облсовета от Партии регионов, основатель футбольного клуба «Олимпик».

Владислав Гельзин. Фото: ФК «Олимпик»

Гельзин владеет сетью супермаркетов «Пчелка» на подконтрольных Украине территориях. Помимо этого, он — основатель множества других компаний, в том числе некой «Алкоголь менеджмент груп лимитед», название которой практически идентично названию компании Виктора Христофорова. Зарегистрирована она была в Киеве в 2016 году. Номер телефона здесь такой же, как и у других компаний, где фигурирует имя Христофорова.

Данные из YouControl

Ни один из этих персонажей не отреагировал на интервью Виктора Христофорова. Зато группировка «ДНР» подключила тяжелую артиллерию — отца Александра Захарченко. Он обратился прямо к Путину, рассказывая, что имя его сына якобы порочат. Хотя на самом деле на Захарченко, которого сторонники РФ сейчас готовы чуть ли не причислить к лику святых, замыкались все финансовые потоки. За время своего недолгого правления на оккупированной территории Донецкой области под контроль его семьи перешли помещения сетей супермаркетов «АТБ» и «Амстор». Кроме того, Захарченко занимался углем и рынком нефтепродуктов.

Отец Александра Захарченко записал видеообращение к Владимиру Путину. Кадр из видео

Виктор Христофоров: бизнесмен в оккупации, РФ и Украине

Сейчас Виктор Христофоров, конечно, выглядит, как большой инсайдер и поборник справедливости. Хотя наивно думать, что он появился на телеканале RTVI просто так. Тем более, что это СМИ связывают с государственной российской компанией «Ростех». То есть, без негласного одобрения сверху ему бы вряд ли дали эфирное время. В своем рассказе Христофоров сетует, что он забросал письмами все структуры группировки «ДНР», но дело якобы сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как Кремль назвал захваченные регионы «новыми субъектами РФ». Возможно, таким образом пропаганда пытается подвести к тому, что на оккупированной части Донецкой области царило беззаконие. Но в 2022 году пришла Россия и якобы принесла порядок.

Виктор Христофоров. Кадр из видео RTVI

В тоже время к самому Виктору Христофорову стоит присмотреться внимательнее. Он говорит, что после того, как в 2015 году лишился бизнеса, с женой и тремя детьми переехал в Крым. До 2023 года в Донецке Христофоров якобы не появлялся. Почти весь 2016 год он провел в Москве, но параллельно все время пересекал украинско-российскую границу. С какой целью Христофоров не уточняет. С 2018 года имеет, по его словам, «достаточно успешный бизнес в Подмосковье». В реестрах РФ при этом указано, что Христофорову принадлежали компании не только там, но и в Ростовской области, а также Крыму. А вот о своих фирмах на подконтрольной Украине территории донецкий бизнесмен почему-то в интервью не сказал, а таковых немало.

Итак, рассказывая о донецкой фирме «Алкоголь менеджмент груп», Христофоров говорит: формально она не владела производственными мощностями, а арендовала их у ООО «Золотой Альянс». Сначала предприятие якобы было оформлено на жену Христофорова, а потом на его мать. Тем не менее, в украинских реестрах как основатели указаны Виктор и Ирина Христофоровы. Кем именно является Ирина Викторовна неясно, но в свой бизнес Христофоров подтянул не только ее. В 2016 году Ирина стала руководить «Золотым альянсом». Зарегистрирована эта фирма сейчас в Киеве по улице Старонаводницкая, 6-б, офис 211. 

Данные из YouControl

По этому же адресу находится и ООО «Алкоголь Менеджмент Груп». То есть, компанию перерегистрировали не только в РФ, но и в украинской столице в 2018 году — уже после того, как семья Христофорова выехала из Донецка и якобы начала бизнес в Подмосковье. Шесть лет назад изменился и руководитель «Алкоголь Менеджмент Груп». Вместо Виктора Христофорова этот пост занял некий Сергей Куропяткин — человек, который входит в пул тех, кто связан с фирмами Христофорова. Например, с компанией «Алкоголь менеджмент груп лимитед» — той, которую «Новости Донбасса» упоминали, когда речь шла о Владиславе Гельзине.

Собственница киевского «Алкоголь менеджмент груп» — Юлия Христофорова. Именно она, судя по информации в реестрах, вложила 2 тысячи гривен уставного капитала в эту компанию. Цифра просто смешная, учитывая, что фирма якобы занимается производством вин и сидра. Больше, а именно 100 тысяч гривен, Юлия Христофорова инвестировала в еще одну ООО «Ворлд спирит». Она также находится по адресу Старонаводницкая 6-б. С фирмой «Алкоголь менеджмент групп» совпадает и номер телефона. И даже это еще не все. Юлия Христофорова — конечный бенефициар компании «Ворлд спирит элит». 

Данные из YouControl

Находится эта компания уже по другому адресу, но здесь фигурирует еще и Иван Христофоров — сын Виктора. Эта информация указана в одном из судебных решений. 

Данные из YouControl

Вообще фирмы семьи Христофорова, как и ее члены, — частые фигуранты в административном, хозяйственном и уголовном производствах, начиная с 2015 года. Только с самим Виктором Христофоровым связано более 10 судебных дел. Еще столько же с его сыном Иваном. Например, одно из производств собрало всю семью. Заявление подала Ирина Викторовна Христофорова. Заинтересованное лицо — Виктор. Свидетели — некая Ирина Сергеевна Христофорова и уже упомянутая выше Юлия. 

Данные из YouControl

В судах донецкая семья пыталась установить факт принятия наследства и совместного проживания, но чаще всего Виктор и Иван Христофоровы фигурируют, как должники. Кроме того, их обвиняли и в мошенничестве. Например, компанию «Ворлд спирит элит» в конце мая 2022 года. Тогда были заблокированы счета и наложен арест на имущество этой и еще некоторых фирм. 

На основе этого всего можно сделать вывод: Виктор Христофоров активно вел дела в Украине уже после того, как он якобы был изгнан из оккупированного Донецка. По информации издания «Акценты», во время обыска компании «Алкоголь менеджмент групп» в 2021 году полиция нашла документы, доказывающие ее связь с группировкой «ДНР», но тогда якобы на это внимания не обратили. А уже в начале июля 2022 года Виктором Христофоровым заинтересовалась СБУ. Но, как пишут «Акценты», 21 августа 2022 года он выехал из Украины через пункт пропуска Устилуг в Волынской области как волонтер. Только через два месяца, 28 октября, его объявили в розыск по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Обвиняют Христофорова в мошенничестве.

Информация о розыске Христофорова на сайте МВД Украины

Виктора Христофорова, кстати, можно найти и на сайте «Миротворец». Здесь указано, что он был участником бандформирования «Соколиная сотня». Правда, никакой информации об этой группировке нет, а сам Христофоров в интервью российскому каналу сказал, что лишь финансировал батальон «Восток», но в боевых действиях якобы не участвовал. Самое забавное, что в то время, как украинская сторона говорит о причастности Христофорова к военизированному формированию, группировка «ДНР» заявляет: он финансировал «Азов», «Правый сектор» и «Айдар». Вообще z-блогеры в последнее время взяли вектор на дискредитацию этого персонажа, рассказывая, что он вел подрывную деятельность в Севастополе и получил запрет на въезд в Беларусь, а теперь решил вернуть завод, который якобы был банкротом в 2015 году. То есть, в оккупации Христофорову не рады, в Украине он в розыске и в 2022 году, как пишут некоторые СМИ, открыто вел пророссийскую пропаганду. В Донецк он вернуться не может, как и в Киев, хотя все его компании до сих пор, согласно реестрам, ведут деятельность. И в это время российский канал показывает Виктора Христофора, как жертву.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецк
Прочее
Война Алкоголь ДНР
Люди
Александр Захарченко Александр Тимофеев Владислав Гельзин Виталий Метла Виктор Христофоров Екатерина Шейбут

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
На оккупированной Луганщине из-за пожара обезвожено несколько сел, людей эвакуируют
10:45
«Жовта стрічка» и Dovidka.info запускают сервис «Ти в Україні» для украинцев в оккупации
09:30
Оккупанты снова ищут поджигателей степей и лесов на Луганщине
08:56
«ДНР» заявила о ранении шести человек на территории оккупированной Донетчины
23:00
Главное за день: Более 10 ударов по Запорожью. Проблемы с фортификациями на Донетчине
13:53
Мариуполю сегодня исполнилось 246 лет
23:47
Армия РФ продвинулась на Покровском и Кураховской направлениях — DeepState
22:00
Главное за день: Удар по больнице в Сумах. В России убили генерала
15:29
Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ
23:16
Главное за день: Атаки на Измаил, Константиновку, Кривой Рог. Чем западу грозят удары по РФ
22:35
В оккупированной Горловке днем после обстрела тушили церковь
20:55
Угледар захвачен на треть. Группировка «ЛНР» заявляет, что нашла инвестора для завода «Азот» — дайджест из оккупации ►
17:51
В оккупированных городах Донецкой области ввели ряд ограничений по продаже спиртного и курению сигарет
17:16
На Луганщине россияне хотят создать «народные дружины»: они будут усиливать контроль оккупантов над населением – ОВА
17:00
«ДНР»: В Горловке и Донецке ранены пятеро жителей под обстрелами
14:12
Лубинец опроверг информацию об обмене детьми из РФ
23:00
Главное за день: Угледар под угрозой. Новый пакет помощи от США
21:45
«ЛНР» уже записала первых школьников в «сентябрята»
20:59
В Мариуполе 5 детей пострадали при взрыве снаряда, в Донецке — ранены 6 пожарных
18:04
«ДНР»: В захваченном Украинске остались жить около 3 тысяч человек
все новости
12:54
ЕС решил ввести тематический режим санкций против России
12:30
Россия до конца года призовет на военную службу 133 тысячи человек
12:06
РФ трижды атаковала Константиновку: ранен местный житель, много повреждений
11:46
Обстрел поселка в Покровском районе: спасатели дважды ликвидировали пожары
11:20
Паспорт по принуждению: Минюст пояснил, почему украинцев не накажут за российское гражданство в оккупации
11:01
На оккупированной Луганщине из-за пожара обезвожено несколько сел, людей эвакуируют
10:45
«Жовта стрічка» и Dovidka.info запускают сервис «Ти в Україні» для украинцев в оккупации
10:16
Оккупанты атаковали Покровскую громаду: есть жертвы и пострадавшие
09:50
Армия РФ 17 раз обстреляла Донетчину: какие города пострадали
09:40
Ночью ПВО сбила 1 ракету и 67 дронов-камикадзе — Воздушные силы
09:30
Оккупанты снова ищут поджигателей степей и лесов на Луганщине
08:56
«ДНР» заявила о ранении шести человек на территории оккупированной Донетчины
08:28
Украинцам представят план победы без некоторых деталей — Ермак
08:10
За сутки на Донетчине от обстрелов погибли 2 человека, еще трое — ранены
23:00
Главное за день: Более 10 ударов по Запорожью. Проблемы с фортификациями на Донетчине
17:07
Войска РФ захватили село в Покровском районе — DeepState
16:54
ВСУ поразили военный арсенал РФ «Котлубань»
16:25
На Кураховском направлении ВС РФ обстреляли своих военных, которые хотели сдаться в плен
15:40
Горняк не готов к обороне: ВСУ сообщили о некачественных фортификациях возле города
14:33
РФ за неделю применила против Украины 900 КАБов и 300 дронов-камикадзе — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Россияне атаковали Запорожье 29 сентября. Фото: Иван Федоров РФ за неделю применила против Украины 900 КАБов и 300 дронов-камикадзе — Зеленский
29 сентября, 14:33
Военный Нацгвардии уничтожил танк россиян. Фото: Александр Пивненко Военный Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК «Javelin»
29 сентября, 12:17
Россияне атаковали Запорожье. Фото: ГСЧС РФ нанесла по Запорожью более 10 авиаударов: разрушены дома, есть пострадавшие
29 сентября, 09:40
В сети опубликовали видеокадры удара российской авиабомбы по многоэтажному дому в Краматорске 25 сентября. Фото: Новости Донбасса В сети появилось видео удара по многоэтажке в Краматорске 25 сентября
27 сентября, 15:30
Над Константиновкой поднимаются клубы дыма после российских ударов. Фото: «Типичная Константиновка» Константиновка более часа находится под российским обстрелом
27 сентября, 10:25
Последствия атаки «шахедов» на Измаил. Фото: Одесская ОВА Россия ночью «шахедами» массировано атаковала Измаил в Одесской области: есть погибшие и много раненых
27 сентября, 08:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор