Московский суд признал «героя ДНР» Тимофеева мошенником и отправил в колонию

Александр Тимофеев. Фото: «Коммерсантъ»

Хорошевский райсуд Москвы приговорил бывшего заместителя «председателя совета министров ДНР», экс-«министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, которому группировка «ДНР» присвоила звание «героя», — к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима. Об этом сообщает российский «Коммерсантъ».



Тимофеев, также известного по прозвищу «Ташкент», признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (статья 30 Уголовного кодекса РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ). За пять миллионов долларов совместно с Игорем Сосновским он обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака. В апреле этого года сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок.



На оглашение приговора Тимофееву у судьи Ольги Жуковой ушло несколько часов. Расчет подсудимого, не признававшего своей вины в инкриминируемом преступлении, на оправдательный приговор не оправдался. Суд признал его вину полностью доказанной.



«Однако, учитывая, что фигурант является ветераном боевых действий, имеет звание героя ДНР и ранения, скостила даже минимальный срок, запрошенный обвинением: вместо четырех лет общего режима генерал получил три года и шесть месяцев», — отмечает издание.



Также сообщается, что поскольку Тимофеев больше года находится за решеткой, у него вскоре появится возможность подать в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.



Кроме того, отмечается, что ранее «Ташкент» просил выпустить его на волю для участия в так называемой «специальной военной операции».

Напомним, по данным следствия, связавшись с Сергеем Шпаком, находящимся в международном розыске, Тимофеев и Сосновский предложили заочно обвиняемому в хищении 1,8 миллиарда рублей у «ВЭБ-лизинга» за поставку более 800 грузовых вагонов и цистерн бизнесмену решить вопрос с его уголовным преследованием за 5 миллионов долларов.



В апреле этого года сотрудники ФСБ задержали Сосновского, после того как он под их негласным контролем получил 15 тысяч долларов и муляж 485 тысяч долларов в ресторане «Урюк» от представителя Шпака. Сосновский, признав вину, в качестве сообщника аферы назвал Тимофеева, который был арестован.



В мае этого года в Москве началось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Тимофеева.