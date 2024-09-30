До дна: як влаштований алкогольний бізнес у Донецьку і хто затіяв новий переділ

Ілюстрація: Новини Донбасу

У середині вересня російський телеканал RTVI опублікував інтерв'ю із Віктором Христофоровим. Його назвали донецьким підприємцем і «колись великим гравцем алкогольного ринку "ДНР"». Людині, ім'я якої абсолютно ні про що не говорить звичайному російському обивателю, виділили 30 хвилин ефірного часу. У студії Христофоров докладно розповів про свій колись прибутковий бізнес, який у нього нібито «віджали» наближені екс-глави «ДНР» Олександра Захарченка. «Новини Донбасу» розібралися, які заводи справді належали Віктору Христофорову і чи має він бізнес на територіях, підконтрольних Україні.



Дві алкогольні компанії «ДНР» — чиї вони?

Усі 10 років війни угруповання «ДНР» воліє заплющувати очі на те, що захоплені території у плані кримінальної обстановки повернулися у 90-ті. Хоча, з іншого боку, складно щось коментувати, засуджувати та забороняти, коли самі кремлівські проксі грають у цьому оркестрі перші скрипки. Пропагандисти звикли говорити про «російську весну», як про рух за покликом серця, який нібито підтримав у тому числі бізнес. Віктор Христофоров у своєму інтерв'ю докладно розповів, як усе починалось.



«У 2014 році ситуація у Донецьку була досить напружена. Багато було батальйонів, у тому числі "Восток", "Пятнашка", там їх дуже було багато. І кожен, грубо кажучи, вибрав собі той, у якому районі перебував, і кожен допомагав батальйонам, чим міг. Обладнанням, машинами, фінансами. Тобто, ніхто ні від кого ніколи не ховався. Усі заводи, які були, всі допомагали», — каже Христофоров.



Проросійські бойовики у Донецьку, травень 2014 року. Фото: Сергій Ваганов

Складно повірити в те, що ця допомога була без примусу з автоматом в руках. Проте, незважаючи на таке меценатство, у 2015 році, як каже Віктор Христофоров, угруповання «ДНР» захопило всі його заводи.



«Там було кілька лікеро-горілчаних заводів. Ще була така компанія "Олімп". Захопили спочатку "Олімп". А наступне підприємство, яке було, це було моє. "Вінзавод" захопили буквально за тиждень після того, як захопили "Олімп". Можливо, тиждень-два минуло. Причому якщо наші підприємства захоплювали з танками та БТРами, то "Олімп" сам передав права в управління. Я нікому права ніяких не передавав. Ані "Алкоголь Менеджмент груп", ані компанії "Золотий альянс"», — згадує Христофоров.



Компанія «Алкоголь Менеджмент груп» зареєстрована у Донецьку на проспекті Ілліча, 103. Вона, судячи з інформації у російських реєстрах, існує і зараз. Її перереєстрували у РФ 2022 року. Причому керівником все ще вказано Віктора Христофора. Паралельно за цією адресою знаходиться і ТОВ «Другий лікеро-горілчаний завод», керують яким вже інші люди.



Дані з російського реєстру юридичних осіб

«Другий лікеро-горілчаний завод» позиціонує себе як перший виробник на спирті «Альфа» у Донецьку. Лінійка продукції тут досить широка і постачають її, як вказано на сайті, «майже до кожного регіону "ДНР"». Ще рік тому «Другий лікеро-горілчаний завод» активно вів соцмережі, рекламуючи свою продукцію, серед якої не лише горілка, а й різноманітні настоянки. Але після 15 жовтня 2023 року на сторінках компанії тиша. Із чим це пов'язано неясно. За словами Христофорова, у компанії справи йдуть не дуже добре. Там не виплачують зарплати, збитків 98 мільйонів. У реєстрах РФ справді зазначено, що за підсумками 2023 року збитки «Другого лікеро-горілчаного заводу» склали 98,5 млн. Але й виторг нібито був — 231 мільйон рублів. Те, що Христофоров говорить про це підприємство, як про своє, означає, що «Алкоголь Менеджмент груп» та «Другий лікеро-горілчаний завод» — та сама компанія. Як розповіло «Новинам Донбасу» джерело в Донецьку, яке раніше мало стосунок до алкогольного бізнесу, завод із виробництва горілки за цією адресою був ще в 90-ті роки. Причому, це не просто місце реєстрації. Там знаходяться потужності підприємства.



Паралельно у Донецьку працює і «Перший лікеро-горілчаний завод». Його зареєстровано на проспекті Дзержинського, 26 — там, де раніше була згадана вище компанія «Олімп». Там знаходиться і фірма «Катя-плюс», алкогольну продукцію якої можна знайти на полицях Донецька.



«Перший лікеро-горілчаний завод» працює на захоплених потужностях «Олімпу». Фото: сайт «Першого ЛГЗ»

Керує обома компаніями Катерина Шейбут — дочка колишнього першого заступника Державної міграційної служби Віктора Шейбута. 2017 року стало відомо, що СБУ підозрює родину Шейбут у фінансуванні «ДНР». За інформацією відомства, Катерина саме у 2015 році за допомогою місцевих бойовиків заволоділа «Донецьким лікеро-горілчаним комбінатом», де було налагоджено виробництво у промислових масштабах. У 2018 році в конкурсі «Людина року» в «ДНР» вона виграла в номінації «За досягнення у сфері промисловості». Тобто, бізнес Катерини Шейбут в окупації процвітав і її вважали успішною бізнес-леді.



Катерина Шейбут. Фото: Соцмережі

Наближені Олександра Захарченка

Віктор Христофоров розповідає, що проблеми з його бізнесом розпочалися, коли до влади прийшли Олександр Захарченко та його наближені. Таким він називає Олександра Тимофєєва на прізвисько «Ташкент». Раніше він обіймав посаду так званого «міністра доходів та зборів» угруповання «ДНР».



Олександр Тимофєєв і Олександр Захарченко. Фото з відкритих джерел

Неодноразово повідомлялося, що Тимофєєв під заступництвом Олександра Захарченка конфісковував не лише підприємства, а й шахти, а також нерухомість. Щоправда, після того як Захарченка вбили, а головним на окупованій Донеччині став Денис Пушилін, Тимофєєва звільнили з усіх посад. Він виїхав до Росії, де в 2022 році був засуджений до трьох із половиною років колонії за звинуваченням у шахрайстві.



Після вбивства Олександра Захарченка на «Другому ЛГЗ» випускали горілку з його портретом

Другий причетний до віджиму бізнесу, за словами Віктора Христофорова, — це Віталій Метла. Нині він посідає почесне місце у задзеркаллі під назвою «ДНР». Він — президент організації «Спортивно-патріотичний клуб Велес» та президент ФК «Шахтар». Зрозуміло, що реального футбольного клубу це не стосується. У російських і локальних ЗМІ про Віталія Метлу зараз — тільки хороше. Він нібито піднімає з колін місцевий спорт, допомагає пенсіонерам. А 9 років тому, за словами Віктора Христофорова, все було так:



«21 листопада на завод конкретно приїхав Метла з купою охорони, з танками, БТРами, кулеметами. Озброєні були до зубів у повному сенсі цього слова. Вони зібрали весь колектив, усе керівництво підприємства. Він оголосив, що я Метла, у мене є папір від Захарченка на тимчасову адміністрацію на рік. З 21 листопада 2015 року доступу до заводу ми не мали».



Віталій Метла. Фото: «Народна рада ДНР»

За словами Віктора Христофорова, саме Віталій Метла став власником заводу після захоплення. У реєстрах цього прямого зв'язку немає, але на проспекті Ілліча, 103, де зареєстровано компанію «Алкоголь менеджмент груп», знаходиться також низка спортивних організацій, у тому числі спортклуб «Велес», президентом якого є Віталій Метла.

Фігурує у розповіді Христофорова також Владислав Гельзін. Це колишній футболіст та депутат Донецької облради від Партії регіонів, засновник футбольного клубу «Олімпік».

Владислав Гельзін. Фото: ФК «Олімпік»

Гельзін володіє мережею супермаркетів «Пчілка» на підконтрольних Україні територіях. Крім цього, він — засновник багатьох інших компаній, у тому числі «Алкоголь менеджмент груп лімітед», назва якої практично ідентична назві компанії Віктора Христофорова. Зареєстровано її було в Києві у 2016 році. Номер телефону тут такий самий, як і в інших компаній, де фігурує ім'я Христофорова.

Дані з YouControl

Жоден із цих персонажів не відреагував на інтерв'ю Віктора Христофорова. Натомість угруповання «ДНР» підключило важку артилерію — отця Олександра Захарченка. Він звернувся прямо до Путіна, розповідаючи, що ім'я його сина нібито ганьблять. Хоча насправді на Захарченка, якого прихильники РФ зараз готові мало не зарахувати до святих, замикалися всі фінансові потоки. За час свого недовгого правління на окупованій території Донецької області під контроль його сім'ї перейшли приміщення мереж супермаркетів «АТБ» і «Амстор». Крім того, Захарченко займався вугіллям і ринком нафтопродуктів.



Батько Олександра Захарченка записав відеозвернення до Володимира Путіна. Кадр із відео

Віктор Христофоров: бізнесмен в окупації, РФ та Україні

Зараз Віктор Христофоров, звісно, виглядає як великий інсайдер та поборник справедливості. Хоча наївно думати, що вій з'явився на телеканалі RTVI просто так. Тим більше, що це ЗМІ пов'язують із державною російською компанією «Ростех». Тобто без негласного схвалення зверху йому навряд чи дали б ефірний час. У своїй розповіді Христофоров нарікає, що він закидав листами усі структури угруповання «ДНР», але справа нібито зрушила з мертвої точки лише після того, як Кремль назвав захоплені регіони «новими суб'єктами РФ». Можливо, таким чином, пропаганда намагається підвести до того, що на окупованій частині Донецької області панувало беззаконня. Але 2022 року прийшла Росія і нібито принесла порядок.



Віктор Христофоров. Кадр із відео RTVI

Водночас до самого Віктора Христофорова варто придивитися уважніше. Він каже, що після того, як у 2015 році втратив бізнес, з дружиною та трьома дітьми переїхав до Криму. До 2023 року у Донецьку Христофоров нібито не з'являвся. Майже весь 2016 він провів у Москві, але паралельно весь час перетинав українсько-російський кордон. З якою метою Христофоров не уточнює. З 2018 року має, за його словами, «досить успішний бізнес у Підмосков'ї». У реєстрах РФ при цьому зазначено, що Христофорову належали компанії не лише там, а й у Ростовській області, а також Криму. А ось про свої фірми на підконтрольній Україні території донецький бізнесмен чомусь не сказав, а таких чимало.



Отже, розповідаючи про донецьку фірму «Алкоголь менеджмент груп», Христофоров каже: формально вона не мала виробничих потужностей, а орендувала їх у ТОВ «Золотий Альянс». Спершу підприємство нібито було оформлене на дружину Христофорова, а потім на його матір. Проте в українських реєстрах як засновники вказано Віктора та Ірину Христофорову. Ким саме є Ірина Вікторівна неясно, але у свій бізнес Христофоров підтяг не лише її. 2016 року Ірина стала керувати «Золотим альянсом». Зареєстровано цю фірму зараз у Києві по вулиці Старонаводницька, 6-б, офіс 211.



Дані з YouControl

По цій же адресі знаходиться і ТОВ «Алкоголь Менеджмент Груп». Тобто компанію перереєстрували не лише в РФ, а й в українській столиці 2018 року — вже після того, як сім'я Христофорова виїхала з Донецька і нібито розпочала бізнес у Підмосков'ї. Шість років тому змінився й керівник «Алкоголь Менеджмент Груп». Замість Віктора Христофорова цю посаду обійняв якийсь Сергій Куропяткін — людина, яка входить до пулу тих, хто пов'язаний із фірмами Христофорова. Наприклад, з компанією «Алкоголь менеджмент груп лімітед» — тією, яку «Новини Донбасу» згадували, коли йшлося про Владислава Гельзіна.



Власниця київського «Алкоголь менеджмент груп» — Юлія Христофорова. Саме вона, судячи з інформації у реєстрах, вклала 2 тисячі гривень статутного капіталу у цю компанію. Цифра просто смішна, враховуючи, що фірма нібито займається виробництвом вин та сидру. Більше, а саме 100 тисяч гривень, Юлія Христофорова інвестувала у ще одну ТОВ «Ворлд спіріт». Вона також знаходиться за адресою Старонаводницька 6-б. З фірмою «Алкоголь менеджмент груп» збігається і номер телефону. І це ще не все. Юлія Христофорова — кінцевий бенефіціар компанії «Ворлд спіріт еліт».

Дані з YouControl

Знаходиться ця компанія вже за іншою адресою, але тут фігурує ще й Іван Христофоров — син Віктора. Ця інформація зазначена в одному із судових рішень.



Дані з YouControl

Загалом фірми сім'ї Христофорова, як і її члени, — часті фігуранти в адміністративному, господарському та кримінальному провадженнях, починаючи з 2015 року. Лише із самим Віктором Христофоровим пов'язано понад 10 судових справ. Ще стільки ж із його сином Іваном. Наприклад, одне з проваджень зібрало всю родину. Заяву подала Ірина Вікторівна Христофорова. Зацікавлена особа — Віктор. Свідки — така собі Ірина Сергіївна Христофорова і вже згадана вище Юлія.



Дані з YouControl

У судах донецька сім'я намагалася встановити факт прийняття спадщини та спільного проживання, але найчастіше Віктор та Іван Христофоров фігурують, як боржники. Крім того, їх звинувачували і у шахрайстві. Наприклад, компанію «Ворлд спіріт еліт» наприкінці травня 2022 року. Тоді було заблоковано рахунки та накладено арешт на майно цієї та ще деяких фірм.



На основі цього можна зробити висновок: Віктор Христофоров активно вів справи в Україні вже після того, як його нібито вигнали з окупованого Донецька. За інформацією видання «Акценти», під час обшуку компанії «Алкоголь менеджмент груп» у 2021 році поліція знайшла документи, що доводять її зв'язок із угрупуванням «ДНР», але тоді нібито на це не звернули уваги. А вже на початку липня 2022 року Віктором Христофоровим зацікавилася СБУ. Але, як пишуть «Акценти», 21 серпня 2022 року він виїхав із України через пункт пропуску «Устилуг» у Волинській області як волонтер. Лише через два місяці, 28 жовтня, його оголосили в розшук за ч. 4 ст. 190 КК України. Звинувачують Христофорова у шахрайстві.



Інформація про розшук Христофорова на сайті МВС України

Віктора Христофорова, до речі, можна знайти на сайті «Миротворець». Тут зазначено, що він був учасником бандформування «Соколина сотня». Щоправда, жодної інформації про це угруповання немає, а сам Христофоров в інтерв'ю російському каналу сказав, що лише фінансував батальйон «Восток», але нібито не брав участі в бойових діях. Найцікавіше, що в той час, як українська сторона говорить про причетність Христофорова до воєнізованого формування, угруповання «ДНР» заявляє: він фінансував «Азов», «Правий сектор» та «Айдар». Взагалі z-блогери останнім часом взяли вектор на дискредитацію цього персонажа, розповідаючи, що він вів підривну діяльність у Севастополі та отримав заборону на в'їзд до Білорусі, а тепер вирішив повернути завод, який нібито був банкрутом у 2015 році. Тобто в окупації Христофорову не раді, в Україні він у розшуку і 2022 року, як пишуть деякі ЗМІ, відкрито вів проросійську пропаганду. До Донецька він повернутися не може, як і до Києва, хоча всі його компанії досі, згідно з реєстрами, ведуть діяльність. І в цей час російський канал показує Віктора Христофора як жертву.