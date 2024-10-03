Международный Реестр убытков для Украины (RD4U) запустили 2 апреля 2024 года. Первым был открыт прием заявлений в категории, связанной с повреждением и уничтожением жилья в результате российской агрессии. На сегодня в Реестр их уже подали более 10 тысяч. Как правильно оформить заявление о разрушенном или поврежденном жилье и на какие важные аспекты необходимо обратить внимание — в материале «Новостей Донбасса».
Реестр убытков для Украины или RD4U служит для документального учета доказательств и информации, касающихся заявлений о возмещении убытков, потери или ущерба, причиненных:
Он создан Украиной, ЕС и еще 42 странами. Штаб-квартира расположена в городе Гаага (Нидерланды).
Задача Реестра — прием и обработка заявлений и связанных с ними доказательств. Это включает категоризацию, классификацию и систематизацию на основе ряда критериев. Совет Реестра оценивает заявления и определяет их приемлемость. Приемлемые вносятся в Реестр для дальнейшего рассмотрения и оценки.
Стоит заметить, что этот орган не будет непосредственно рассматривать заявления о возмещении убытков, по сути, осуществлять оценку убытков или решать вопрос о назначении выплат или компенсаций.
«Реестр не является судом, трибуналом, компенсационной комиссией или компенсационным фондом. Он не рассматривает полученные заявления по существу, не исследует и не оценивает их стоимость и не назначает никаких выплат», — объясняют на сайте Реестра.
За назначение выплат будет отвечать специальная комиссия по рассмотрению заявлений. Сейчас она находится в процессе создания.
Разрушенный город Часов Яр в Донецкой области. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила
По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время обсуждается два механизма наполнения фонда, из которого потом украинцам будут выплачиваться компенсации.
«Это либо за счет доходов от замороженных активов РФ, это так называемые суверенные средства Российской Федерации, которых сейчас, по подсчетам экспертов, около 300 млрд долл. Поэтому эти средства будут выплачиваться либо за счет доходов, получаемых нашими международными партнерами, которые заморозили эти активы, или за счет привлечения финансов других партнеров, а российские деньги будут использоваться как определенная гарантия. Затем, если Россия откажется компенсировать убытки, которые она причинила, можно будет погасить их за счет этого фонда», — рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона «Єдині новини».
Подать заявление в Реестр могут физические и юридические лица, а также само государство Украина в более 40 различных категориях убытков.
Сейчас процесс подачи заявлений открыт для одной категории заявлений — по поврежденному и уничтоженному жилому недвижимому имуществу (А3.1). Она является наиболее подготовленной с точки зрения имеющихся доказательств в необходимой электронной форме.
Сейчас готовится к открытию подача заявлений еще по 12 категориям, в частности относительно смерти и пропажи без вести, вынужденного внутреннего перемещения и уничтожения критической инфраструктуры Украины.
Перечень категорий заявлений, которые могут быть внесены в Реестр, широк. Он включает различные виды убытков, потерь или ущерба. С полным списком категорий можно ознакомиться по ссылке.
Эта категория касается исключительно стоимости уничтоженного имущества или ремонта или восстановления поврежденного жилого недвижимого имущества.
За время работы международного Реестра уже подано более 10 тысяч. в 621 населенном пункте по всей Украине (по состоянию на 1 октября 2024 года), охватывая 19 областей и Киев. Наибольшую долю составляют заявления из Донецкой области (около 35%), а наибольшее количество заявлений среди городов Украины подано из Мариуполя — почти 1150.
Подать заявление может каждый совершеннолетний владелец поврежденного или разрушенного имущества через веб-портал «Дія». На ресурсе вы получите доступ к форме заявления, которую нужно заполнить. Если у имущества несколько совладельцев, каждый должен подать заявление лично. По каждому поврежденному/уничтоженному объекту — отдельно. Кроме того, в дальнейшем будет возможность подать более одного заявления, в частности относительно различных категорий убытков.
Поврежденный российским ударом дом в Запорожье. Фото: ГСЧС
Если возможности оформить документ через «Дію» нет, это можно сделать, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Работник поможет заполнить форму и подать заявление. Это происходит по следующему алгоритму:
Подать заявление о возмещении убытков можно, даже если вы уже получили компенсацию от государства. Подача заявления в международный Реестр никак не влияет на возможность или шансы получить компенсацию по программе «єВідновлення» и наоборот.
Кроме того, это можно сделать независимо от того, где именно расположено имущество — в частности на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий.
Документы необходимо подавать на украинском или английском языке. Если подается на украинском, Реестр осуществит несертифицированный перевод на английский для внутренних рабочих целей. Рабочим языком для обработки и внесения заявлений в Реестр является английский.
Важно! Подача заявления является бесплатной. Никто не имеет права требовать оплату за эту услугу. Заявитель полностью отвечает за предоставление правдивой информации и доказательств. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь все необходимые документы и другую информацию.
Последствия обстрела в Сумской области. Фото: ГСЧС
В документе необходимо указать информацию и доказательства в поддержку заявления, в частности:
Некоторая информация будет взята из различных существующих электронных источников. Однако есть возможность подать дополнительную информацию, например, об оценке ущерба, и загрузить файлы с доказательствами в поддержку заявления с соблюдением технических требований Реестра. После подписания заявления сведения, содержащиеся в нем, не могут быть изменены. Однако возможно отозвать уже поданное заявление и подать полностью новое.
Остановимся подробнее на данных, которые необходимо указать в заявлении.
Заметим: если заявление подается через представителя, надо предоставить эквивалентную идентификационную информацию о нем.
Разрушенный Мариуполь. Кадр из видео
Файлы, которые вы прикрепляете к заявлению, должны быть в форматах PNG, JPG, HEIC. Размер каждого не должен превышать 5 МБ.
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Сначала документ проходит техническую проверку. Если возникнут проблемы с прикрепленными файлами, человека уведомят через «Дію».
Далее соответствующий орган Реестра (Совет) рассматривает заявление и принимает окончательное решение (внести заявление в Реестр, не вносить или вернуть заявление на доработку).
Секретариат Реестра проверяет заявление на соответствие критериям приемлемости. В случае необходимости может попросить предоставить дополнительную информацию.
Заявителя уведомят о решении через «Дію». Сообщение будет содержать уникальные номера заявителя и заявления.
Продолжительность рассмотрения может отличаться в зависимости от сложности категории заявлений и общей загруженности Реестра.
Сейчас идет сбор заявлений, а само рассмотрение будет происходить позже. Четкого установленного срока на рассмотрение заявлений пока нет. Взаимодействие с заявителями также будет происходить только в электронной форме.
Подача заявления предусматривает предоставление согласия на обработку персональных данных Реестром. Это согласие ограничивается целями, связанными с его работой и будущим компенсационным механизмом. Вся представленная информация является конфиденциальной. Дотсуп к представленным данным есть только у работников Реестра.
Также разработчики отмечают, что в публичных отчетах Реестра не будет данных, которые позволят идентифицировать отдельных заявителей.
В дальнейшем представленные данные могут передать будущему международному компенсационному механизму для оценки и принятия решений по компенсациям.
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