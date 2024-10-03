Поврежденный российским ударом дом в Краматорске. Фото: Новости Донбасса

Международный Реестр убытков для Украины (RD4U) запустили 2 апреля 2024 года. Первым был открыт прием заявлений в категории, связанной с повреждением и уничтожением жилья в результате российской агрессии. На сегодня в Реестр их уже подали более 10 тысяч. Как правильно оформить заявление о разрушенном или поврежденном жилье и на какие важные аспекты необходимо обратить внимание — в материале «Новостей Донбасса».

Для чего создан RD4U?

Реестр убытков для Украины или RD4U служит для документального учета доказательств и информации, касающихся заявлений о возмещении убытков, потери или ущерба, причиненных:

24 февраля 2022 года или позже;

на территории Украины в ее международно-признанных границах, включая территориальные воды;

международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины.

Он создан Украиной, ЕС и еще 42 странами. Штаб-квартира расположена в городе Гаага (Нидерланды).



Задача Реестра — прием и обработка заявлений и связанных с ними доказательств. Это включает категоризацию, классификацию и систематизацию на основе ряда критериев. Совет Реестра оценивает заявления и определяет их приемлемость. Приемлемые вносятся в Реестр для дальнейшего рассмотрения и оценки.



Стоит заметить, что этот орган не будет непосредственно рассматривать заявления о возмещении убытков, по сути, осуществлять оценку убытков или решать вопрос о назначении выплат или компенсаций.



«Реестр не является судом, трибуналом, компенсационной комиссией или компенсационным фондом. Он не рассматривает полученные заявления по существу, не исследует и не оценивает их стоимость и не назначает никаких выплат», — объясняют на сайте Реестра.



За назначение выплат будет отвечать специальная комиссия по рассмотрению заявлений. Сейчас она находится в процессе создания.

Разрушенный город Часов Яр в Донецкой области. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время обсуждается два механизма наполнения фонда, из которого потом украинцам будут выплачиваться компенсации.



«Это либо за счет доходов от замороженных активов РФ, это так называемые суверенные средства Российской Федерации, которых сейчас, по подсчетам экспертов, около 300 млрд долл. Поэтому эти средства будут выплачиваться либо за счет доходов, получаемых нашими международными партнерами, которые заморозили эти активы, или за счет привлечения финансов других партнеров, а российские деньги будут использоваться как определенная гарантия. Затем, если Россия откажется компенсировать убытки, которые она причинила, можно будет погасить их за счет этого фонда», — рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона «Єдині новини».

Кто может подавать заявления в Реестр и какие?

Подать заявление в Реестр могут физические и юридические лица, а также само государство Украина в более 40 различных категориях убытков.



Сейчас процесс подачи заявлений открыт для одной категории заявлений — по поврежденному и уничтоженному жилому недвижимому имуществу (А3.1). Она является наиболее подготовленной с точки зрения имеющихся доказательств в необходимой электронной форме.



Сейчас готовится к открытию подача заявлений еще по 12 категориям, в частности относительно смерти и пропажи без вести, вынужденного внутреннего перемещения и уничтожения критической инфраструктуры Украины.

Категории, для которых уже утверждены отдельные правила подачи и формы заявлений

Физические лица:

Государство Украина:

Юридические лица:

Перечень категорий заявлений, которые могут быть внесены в Реестр, широк. Он включает различные виды убытков, потерь или ущерба. С полным списком категорий можно ознакомиться по ссылке.

Категория А3.1 — как подать заявление?

Эта категория касается исключительно стоимости уничтоженного имущества или ремонта или восстановления поврежденного жилого недвижимого имущества.



За время работы международного Реестра уже подано более 10 тысяч. в 621 населенном пункте по всей Украине (по состоянию на 1 октября 2024 года), охватывая 19 областей и Киев. Наибольшую долю составляют заявления из Донецкой области (около 35%), а наибольшее количество заявлений среди городов Украины подано из Мариуполя — почти 1150.



Подать заявление может каждый совершеннолетний владелец поврежденного или разрушенного имущества через веб-портал «Дія». На ресурсе вы получите доступ к форме заявления, которую нужно заполнить. Если у имущества несколько совладельцев, каждый должен подать заявление лично. По каждому поврежденному/уничтоженному объекту — отдельно. Кроме того, в дальнейшем будет возможность подать более одного заявления, в частности относительно различных категорий убытков.

Поврежденный российским ударом дом в Запорожье. Фото: ГСЧС

Если возможности оформить документ через «Дію» нет, это можно сделать, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Работник поможет заполнить форму и подать заявление. Это происходит по следующему алгоритму:

человек предоставляет документ, удостоверяющий личность;

работник ЦПАУ проверяет документы заявителя или представителя перед подачей заявления;

работник центра подает заявление через «Дію» от имени заявителя;

заявитель или представитель подписывает распечатанное заявление;

работник подписывает заявление своей электронной подписью.

Подать заявление о возмещении убытков можно, даже если вы уже получили компенсацию от государства. Подача заявления в международный Реестр никак не влияет на возможность или шансы получить компенсацию по программе «єВідновлення» и наоборот.



Кроме того, это можно сделать независимо от того, где именно расположено имущество — в частности на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий.



Документы необходимо подавать на украинском или английском языке. Если подается на украинском, Реестр осуществит несертифицированный перевод на английский для внутренних рабочих целей. Рабочим языком для обработки и внесения заявлений в Реестр является английский.



Важно! Подача заявления является бесплатной. Никто не имеет права требовать оплату за эту услугу. Заявитель полностью отвечает за предоставление правдивой информации и доказательств. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь все необходимые документы и другую информацию.

Последствия обстрела в Сумской области. Фото: ГСЧС

Какие данные необходимо предоставить в заявлении в Реестр?

В документе необходимо указать информацию и доказательства в поддержку заявления, в частности:

информацию о вашем лице как заявителе;

доказательства относительно имущества, о котором идет речь, в частности о праве собственности на него;

данные о событиях и обстоятельствах, при которых ваше имущество было повреждено или уничтожено;

описание и оценку повреждения и уничтожения, а также информацию об ориентировочной сумме требования заявления.

Некоторая информация будет взята из различных существующих электронных источников. Однако есть возможность подать дополнительную информацию, например, об оценке ущерба, и загрузить файлы с доказательствами в поддержку заявления с соблюдением технических требований Реестра. После подписания заявления сведения, содержащиеся в нем, не могут быть изменены. Однако возможно отозвать уже поданное заявление и подать полностью новое.



Остановимся подробнее на данных, которые необходимо указать в заявлении.

1. Идентификация заявителя

Ф.И.О. полностью;

пол;

дата рождения;

гражданство;

документ, удостоверяющий личность/номер паспорта;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре Украины;

зарегистрированное место жительства заявителя;

текущий адрес фактического места жительства;

контактный(ые) номер(ы) телефона(ов);

адрес электронной почты;

подгруппа заявителя (например, военнослужащий, член добровольческих формирований территориальных общин, работник правоохранительных органов, сотрудник аварийно-спасательных/коммунальных служб/объектов критической инфраструктуры, медицинский работник);

был ли заявитель осужден за совершение преступления в связи с российской агрессией против Украины;

подпадает ли под санкции или другие эквивалентные ограничительные меры, введенные правительством или международной организацией.

Заметим: если заявление подается через представителя, надо предоставить эквивалентную идентификационную информацию о нем.

2. Идентификация недвижимого имущества

является ли объект недвижимого имущества жилым;

тип объекта недвижимого имущества (квартира/дом/другое);

завершено ли строительство объекта недвижимого имущества;

адрес объекта недвижимого имущества и географические координаты;

площадь объекта недвижимого имущества;

количество комнат;

этаж объекта недвижимого имущества (для многоэтажных домов);

количество лиц, проживающих в квартире;

зарегистрирован ли объект недвижимого имущества как историческое или культурное наследие;

информация о здании/сооружении;

является/был ли объект недвижимого имущества основным местом жительства заявителя по состоянию на 24 февраля 2022 года.

3. Право собственности на объект недвижимого имущества

является ли заявитель собственником объекта недвижимого имущества;

зарегистрировано ли право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в Украине;

информация о праве собственности из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество в Украине;

доказательства попыток и отказов в регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в Украине;

дата возникновения права собственности;

информация о совладельцах объекта недвижимого имущества и их доли.

4. Подача в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества («РПУИ») в Украине

было ли подано заявление по этому объекту недвижимого имущества в РПУИ в Украине;

регистрационный номер в РПУИ;

информация об Акте комиссионного обследования поврежденного и уничтоженного имущества (Акт о повреждении);

информация об Отчете о проведении технического обследования;

информация об Акте оценки и отчете об оценке имущества.

5. Событие, которое повредило или уничтожило недвижимое имущество

тип события, повлекшего к повреждению или уничтожению объекта недвижимого имущества;

дата события, повлекшего повреждение или уничтожение объекта недвижимого имущества;

описание события.

6. Повреждение или уничтожение недвижимого имущества

тип и степень повреждения или уничтожения;

описание повреждения или уничтожения;

доказательства повреждения или уничтожения.

7. Сумма требования заявления

доказательства проведения экспертной оценки убытков;

сумма любой экспертной оценки убытков;

подтверждение стоимости имущества до 24 февраля 2022 года;

доказательства проведенных ремонтных работ на объекте недвижимого имущества;

оценка стоимости ремонта;

сумма компенсации, определенная Украиной в лице уполномоченных государственных органов;

сумма компенсационных выплат, полученных от Украины в лице уполномоченных государственных органов;

ориентировочная сумма требования заявления.

8. Другие судебные производства

информация о соответствующих судебных делах или расследованиях правоохранительных органов (при наличии).

9. Дополнительные доказательства

дополнительные доказательства относительно личности заявителя;

дополнительные доказательства относительно права собственности на объект недвижимого имущества;

относительно события, повлекшего повреждение или уничтожение недвижимого имущества;

относительно повреждения или уничтожения недвижимого имущества;

относительно стоимости недвижимого имущества;

относительно других аспектов заявления.

Разрушенный Мариуполь. Кадр из видео

Последний этап — проверка и представление, который включает:

проверку и подтверждение данных;

проверку личности перед подачей заявления;

согласие на передачу персональных данных;

подачу заявления.

Файлы, которые вы прикрепляете к заявлению, должны быть в форматах PNG, JPG, HEIC. Размер каждого не должен превышать 5 МБ.

Что происходит с заявлением дальше?

Сначала документ проходит техническую проверку. Если возникнут проблемы с прикрепленными файлами, человека уведомят через «Дію».



Далее соответствующий орган Реестра (Совет) рассматривает заявление и принимает окончательное решение (внести заявление в Реестр, не вносить или вернуть заявление на доработку).



Секретариат Реестра проверяет заявление на соответствие критериям приемлемости. В случае необходимости может попросить предоставить дополнительную информацию.



Заявителя уведомят о решении через «Дію». Сообщение будет содержать уникальные номера заявителя и заявления.

Продолжительность рассмотрения может отличаться в зависимости от сложности категории заявлений и общей загруженности Реестра.



Сейчас идет сбор заявлений, а само рассмотрение будет происходить позже. Четкого установленного срока на рассмотрение заявлений пока нет. Взаимодействие с заявителями также будет происходить только в электронной форме.

Конфиденциальность данных

Подача заявления предусматривает предоставление согласия на обработку персональных данных Реестром. Это согласие ограничивается целями, связанными с его работой и будущим компенсационным механизмом. Вся представленная информация является конфиденциальной. Дотсуп к представленным данным есть только у работников Реестра.



Также разработчики отмечают, что в публичных отчетах Реестра не будет данных, которые позволят идентифицировать отдельных заявителей.



В дальнейшем представленные данные могут передать будущему международному компенсационному механизму для оценки и принятия решений по компенсациям.