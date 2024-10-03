Як подати заяву про зруйноване або пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків — алгоритм

Міжнародний Реєстр збитків України (RD4U) запустили 2 квітня 2024 року. Найпершим було відкрито прийом заяв у категорії, пов’язаній із пошкодженням та знищенням житла внаслідок російської агресії. На сьогодні до Реєстру їх вже подали понад 10 тис. Як правильно оформити заяву про зруйноване чи пошкоджене житло та на які важливі аспекти необхідно звернути увагу — у матеріалі «Новин Донбасу».
Реєстр збитків для України або ж RD4U слугує для документального обліку доказів та інформації, що стосуються заяв про відшкодування збитків, втрати чи шкоди, завданих:
Він створений Україною, ЄС та ще 42 країнами. Штаб-квартира розташована в у місті Гаага (Нідерланди).
Завдання Реєстру — прийом та опрацювання заяв і пов'язаних з ними доказів. Це включає категоризацію, класифікацію та систематизацію на основі низки критеріїв. Рада Реєстру оцінює заяви та визначає їхню прийнятність. Прийнятні вносяться до Реєстру для подальшого розгляду та оцінки.
Варто зауважити, що цей орган не буде безпосередньо розглядати заяви про відшкодування збитків, по суті, здійснювати оцінювання збитків чи вирішувати питання щодо призначення виплат чи компенсацій.
«Реєстр не є судом, трибуналом, компенсаційною комісією або компенсаційним фондом. Він не розглядає отримані заяви по суті, не досліджує та не оцінює їхню вартість і не призначає жодних виплат», — пояснюють на сайті Реєстру.
За призначення виплат відповідатиме спеціальна комісія з розгляду заяв. Нині вона перебуває у процесі створення.
Зруйноване місто Часів Яр у Донецькій області. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
За даними Офісу генпрокурора, зараз обговорюється два механізми наповнення фонду, з якого потім українцям будуть виплачуватися компенсації.
«Це або за рахунок прибутків від заморожених активів РФ, це так звані суверенні кошти Російської Федерації, яких наразі, за підрахунками експертів, близько 300 млрд дол. Тому ці кошти будуть виплачуватися або за рахунок прибутків, які отримуються нашими міжнародними партнерами, які заморозили ці активи, або за рахунок залучення фінансів інших партнерів, а російські гроші будуть використовуватись як певна гарантія. Потім, якщо Росія відмовиться компенсувати збитки, що вона спричинила, можна буде погасити їх за рахунок цього фонду», — розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Подати заяву до Реєстру можуть фізичні та юридичні особи, а також сама держава Україна щодо понад 40 різних категорій збитків.
Зараз процес подання заяв відкрито для однієї категорії заяв — щодо пошкодженого та знищеного житлового нерухомого майна (А3.1). Вона є найбільш підготовленою з погляду наявних доказів у необхідній електронній формі.
Наразі готується до відкриття подача заяв ще за 12 категоріями, зокрема стосовно смерті та зникнення безвісти, вимушеного внутрішнього переміщення та знищення критичної інфраструктури України.
Перелік категорій заяв, які можуть бути внесені до Реєстру, широкий. Він включає різні види збитків, втрат чи шкоди. З повним списком категорій можна ознайомитись за посиланням.
Ця категорія стосується виключно вартості знищеного майна або ремонту чи відбудови пошкодженого житлового нерухомого майна.
За час роботи міжнародного Реєстру вже подано понад 10 тис. в 621 населеному пункті по всій Україні (станом на 1 жовтня 2024 року), охоплюючи 19 областей та Київ. Найбільшу частку становлять заяви з Донецької області (близько 35%), а найбільшу кількість заяв серед міст України подано з Маріуполя — майже 1150.
Подати заяву може кожен повнолітній власник пошкодженого чи зруйнованого майна через веб-портал «Дія». На ресурсі ви отримаєте доступ до форми заяви, яку треба заповнити. Якщо в майна декілька співвласників, кожен має подати заяву особисто. Щодо кожного пошкодженого/знищеного об’єкта — окремо. Крім того, надалі буде змога подати більше ніж одну заяву, зокрема стосовно різних категорій збитків.
Пошкоджений російським ударом будинок у Запоріжжі. Фото: ДСНС
Якщо можливості оформити документ через «Дію» немає, це можна зробити, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Працівник допоможе заповнити форму та подати заяву. Це відбувається за таким алгоритмом:
Подати заяву про відшкодування збитків можна, навіть якщо ви вже отримали компенсацію від держави. Подання заяви до міжнародного Реєстру ніяк не впливає на можливість чи шанси отримати компенсацію за програмою «єВідновлення» і навпаки.
Крім того, це можна зробити незалежно від того, де саме розташоване майно — зокрема на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій.
Документи необхідно подавати українською або англійською мовою. Якщо подається українською, Реєстр здійснить несертифікований переклад на англійську для внутрішніх робочих цілей. Робочою мовою для обробки та внесення заяв до Реєстру є англійська.
Важливо! Подання заяви є безкоштовним. Ніхто не має права вимагати оплату за цю послугу. Заявник повністю відповідає за надання правдивої інформації та доказів. Тож заздалегідь подбайте про те, щоб мати всі необхідні документи та іншу інформацію.
Наслідки обстрілу на Сумщині. Фото: ДСНС
У документі необхідно вказати інформацію та докази на підтримку заяви, зокрема:
Деяка інформація буде взята з різних існуючих електронних джерел. Однак є змога подати додаткову інформацію, наприклад, про оцінку збитків, та завантажити файли з доказами на підтримку заяви з дотриманням технічних вимог Реєстру. Після підписання заяви відомості, що містяться в ній, не можуть бути змінені. Однак можливо відкликати вже подану заяву і подати повністю нову.
Зупинимося докладніше на даних, які необхідно вказати у заяві.
Зауважимо: якщо заява подається через представника, треба надати еквівалентну ідентифікаційну інформацію про нього.
Зруйнований Маріуполь. Кадр із відео
Файли, які ви прикріплюєте до заяви, мають бути у форматах PNG, JPG, HEIC. Розмір кожного має перевищувати 5 МБ.
Спочатку документ проходить технічну перевірку. Якщо виникнуть проблеми з долученими файлами, людину повідомлять через «Дію».
Далі відповідний орган Реєстру (Рада) розглядає заяву та ухвалює остаточне рішення (внести заяву до Реєстру, не вносити або повернути заяву на доопрацювання).
Секретаріат Реєстру перевіряє заяву на відповідність критеріям прийнятності. У разі потреби може попросити надати додаткову інформацію.
Заявника повідомлять про рішення через «Дію». Повідомлення буде містити унікальні номери заявника та заяви.
Тривалість розгляду може відрізнятись залежно від складності категорії заяв та загальної завантаженості Реєстру.
Зараз триває збір заяв, а сам розгляд відбуватиметься пізніше. Чіткого встановленого терміну на розгляд заяв наразі немає. Взаємодія із заявниками також відбуватиметься лише в електронній формі.
Подання заяви передбачає надання згоди на обробку персональних даних Реєстром. Ця згода обмежується цілями, пов’язаними з його роботою та майбутнім компенсаційним механізмом. Вся подана інформація є конфіденційною. Дотсуп до поданих даних є лише в працівників Реєстру.
Також розробники наголошують, що у публічних звітах Реєстру не буде даних, які дадуть змогу ідентифікувати окремих заявників.
Надалі подані дані можуть передати майбутньому міжнародному компенсаційному механізму для оцінювання та ухвалення рішень щодо компенсацій.
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