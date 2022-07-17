Российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.



Вооруженные силы Украины ликвидировали за сутки 160 оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 38 300 военнослужащих.



Общие боевые потери России на 17 июля ориентировочно составили:



личного состава — около 38300 (+160) человек;

танков — 1684 (+7);

боевых бронированных машин — 3879 (+5);

артиллерийских систем — 846 (+0);

РСЗО — 248 (+1);

средств ПВО — 110 (+1);

самолетов — 220;

вертолетов — 188;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 688 (+1);

крылатых ракет — 166 (+4);

кораблей / катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 2746 (+1);

специальной техники — 68.