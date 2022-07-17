Російські війська зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку

17 липня 2022, 09:44

Російські війська зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

 Збройні сили України ліквідували за добу 160 окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 38 300 військовослужбовців.

Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:

  • особового складу близько 38300 (+160) осіб;

  • танків 1684 (+7);

  • бойових броньованих машин 3879 (+5);

  • артилерійських систем 846 (+0);

  • РСЗВ 248 (+1);

  • засобів ППО 110 (+1);

  • літаків 220;

  • вертольотів 188;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня 688 (+1);

  • крилатих ракет 166 (+4) ;

  • кораблів / катерів 15 ;

  • автомобільної техніки та автоцистерн 2746 (+1);

  • спеціальної техніки 68.

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