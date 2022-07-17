Російські війська зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Збройні сили України ліквідували за добу 160 окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 38 300 військовослужбовців.



Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:



особового складу — близько 38300 (+160) осіб;

танків — 1684 (+7);

бойових броньованих машин — 3879 (+5);

артилерійських систем — 846 (+0);

РСЗВ — 248 (+1);

засобів ППО — 110 (+1);

літаків — 220;

вертольотів — 188;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 688 (+1);

крилатих ракет — 166 (+4) ;

кораблів / катерів — 15 ;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2746 (+1);

спеціальної техніки — 68.