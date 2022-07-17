Російські війська зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Збройні сили України ліквідували за добу 160 окупантів. При цьому з початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 38 300 військовослужбовців.
Загальні бойові втрати Росії на 17 липня орієнтовно склали:
особового складу — близько 38300 (+160) осіб;
танків — 1684 (+7);
бойових броньованих машин — 3879 (+5);
артилерійських систем — 846 (+0);
РСЗВ — 248 (+1);
засобів ППО — 110 (+1);
літаків — 220;
вертольотів — 188;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 688 (+1);
крилатих ракет — 166 (+4) ;
кораблів / катерів — 15 ;
автомобільної техніки та автоцистерн — 2746 (+1);
спеціальної техніки — 68.