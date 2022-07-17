Удар по Николаеву: На двух промышленных предприятиях начался пожар

Российские оккупанты сегодняиутром нанесли массированный ракетный удар по Николаеву, в результате чего на двух промышленных предприятиях начался пожар. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



Он рассказал, что в субботу, 16 июля были зафиксированы обстрелы сел Шевченково, Заря, Новорусское Шевченковского громады.



«В с. Шевченково в результате обстрелов три человека погибли и три получили ранения. Также в населенных пунктах попадание в жилые дома, в результате чего возникли пожары и разрушения», - говорится в сообщении.



Оккупанты также обстреляли село Лиманы Галицыновской громады, села Широковской, Березнеговатской и Ингульской громад, села Владимировка Владимировской громады.



Одна женщина погибла и разрушен жилой дом, горели поля. Также были попадания по сельскохозяйственным зданиям, коровникам и за пределами населенных пунктов.