Удар по Миколаєву: на двох промислових підприємствах почалася пожежа

Російські окупанти сьогодні і вранці завдали масованого ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого на двох промислових підприємствах почалася пожежа. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.



Він розповів, що у суботу, 16 липня було зафіксовано обстріли сіл Шевченкове, Зоря, Новоруська Шевченківської громади.



«У селі Шевченкове в результаті обстрілів троє людей загинули і троє отримали поранення. Також у населених пунктах були потрапляння до житлових будинків, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування», - йдеться у повідомленні.



Окупанти також обстріляли село Лимани Галицинівської громади, села Широківської, Березнегуватської та Інгульської громад, село Володимирівка Володимирівської громади.



Одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок, горіли поля. Також були влучення у сільськогосподарські будівлі корівники та за межі населених пунктів.