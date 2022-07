Украинский Ан-12 разбился в Северной Греции, на борту было восемь граждан Украины

На севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, экипаж состоял из восьми граждан Украины. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей», - сообщил он.



На базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента.



«В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение. "Горячая линия" МИД Украины для родственников: +38 044 238 1588», - отметил Николенко.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wingpic.twitter.com/LQNOEbz1Yd