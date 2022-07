Український Ан-12 розбився на півночі Греції, на борту було вісім громадян України

На півночі Греції розбився український транспортний літак АН-12, екіпаж складався з восьми громадян України. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



«Вночі на півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів», - повідомив він.



На базі консульства України у Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції для з'ясування всіх обставин інциденту.



«Наразі тривають рятувальні роботи та пожежогасіння. "Гаряча лінія" МЗС України для родичів: +38 044 238 1588», - зазначив Ніколенко.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wingpic.twitter.com/LQNOEbz1Yd