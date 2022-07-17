Впервые после уничтожения Мариупольского драмтеатра его артисты дали спектакль

Труппа Донецкого академического областного драматического театра из Мариуполя 16 июля дала в Ужгороде первый после уничтожения оккупантами здания театра спектакль. Об этом сообщает «Суспільне Ужгород».



11 из 210 работников театра перехали в Закарпатье. Они представили премьеру спектакля «Крик нации» о Василии Стусе, который с детства жил в Донецкой области. По словам исполняющей обязанности директора — художественной руководительницы театра и режиссера спектакля Людмилы Колосович, у каждого актера, а их 7, несколько ролей.



На странице театра сообщается, что спектакль не начался вовремя из-за объявления воздушной тревоги. Актеры театра ждали окончания тревоги, чтобы все зрители смогли вернуться из укрытий.



Напомним, в марте российские войска разбомбили здание драмтеатра в Мариуполе. Там прятались местные жители, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Сотни людей погибли под руинами театра.