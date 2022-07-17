Вперше після знищення Маріупольського драмтеатру його артисти дали виставу

Трупа Донецького академічного обласного драматичного театру з Маріуполя 16 липня дала в Ужгороді першу після знищення окупантами будівлі театру виставу. Про це повідомляє «Суспільне Ужгород».



11 із 210 працівників театру перехали на Закарпаття. Вони представили прем'єру вистави «Крік нації» про Василя Стуса, який з дитинства жив у Донецькій області. За словами виконувача обов'язків директора — художньої керівниці театру та режисера вистави Людмили Колосович, у кожного актора, а їх 7, кілька ролей.



На сторінці театру повідомляється, що спектакль не розпочався вчасно через оголошення повітряної тривоги. Актори театру чекали на закінчення тривоги, щоб усі глядачі змогли повернутися з укриттів.



Нагадаємо, у березні російські війська розбомбили будівлю драмтеатру в Маріуполі. Там ховалися місцеві жителі, серед яких були жінки, діти та люди похилого віку. Сотні людей загинули під руїнами театру.