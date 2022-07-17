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Обстрел на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения

17 июля 2022, 13:49

Обстрел на Харьковщине: Погибла женщина, мужчина получил ранения

В ночь на 17 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Дергачам Харьковской области. Об этом сообщил городской голова Вячеслав Задоренко.

«Сегодня ночью оккупанты нанесли удары по Дергачам управляемыми ракетами большой мощности (выпущенными, ориентировочно, из ЗРК С-300), в результате чего получили повреждения промышленные предприятия, пострадала гражданская инфраструктура, есть значительные разрушения жилого сектора», - сообщил он.

В течение суток российские военные активно обстреливали из ствольной артиллерии, танков и минометов населенные пункты Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементьевку, Новое, Питомник и Русскую Лозовую. В поселке Новое в ходе обстрелов мужчина и женщина получили осколочные ранения, от которых женщина умерла.

Задоренко призвал жителей, выехавших с территории громады не спешить с возвращением.

«Еще раз призываю: ради собственной безопасности, ради сохранения жизни ваших родных и близких, пожалуйста, не возвращайтесь сейчас в Дергачевское общество! В нынешних обстоятельствах находиться на территории общины опасно», - написал он.

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