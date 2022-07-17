Обстріл на Харківщині: Загинула жінка, чоловік отримав поранення

У ніч на 17 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дергачам Харківської області. Про це повідомив міський голова В’ячеслав Задоренко.



«Сьогодні вночі окупанти завдали ударів по Дергачам керованими ракетами великої потужності (випущеними, орієнтовно, із ЗРК С-300), внаслідок чого зазнали пошкоджень промислові підприємства, постраждала цивільна інфраструктура, є значні руйнування житлового сектору», - повідомив він.



Протягом доби російські військові активно обстрілювали зі ствольної артилерії, танків та мінометів населені пункти Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементьєвку, Нове, Розплідник та Російську Лозову. У селищі Нове під час обстрілів чоловік та жінка отримали осколкові поранення, від яких жінка померла.



Задоренко закликав мешканців, які виїхали з території громади, не поспішати з поверненням.



«Ще раз закликаю: заради власної безпеки, заради збереження життя ваших рідних та близьких, будь ласка, не повертайтесь зараз до Дергачівського товариства! За нинішніх обставин перебувати на території громади є небезпечним», - написав він.