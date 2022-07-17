ФСБ проводит в Луганской области вторую волну мобилизации — Гайдай

Представители ФСБ России проводят вторую волну мобилизации в оккупированных районах Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что первую волну мобилизации на оккупированной территории проводили местные боевики. Люди могли договориться с ними за взятку. Однако второй волной занялись уже представители ФСБ. Они не берут деньги и имеют четкую команду — всех отправлять на фронт.



«Иногда так называемая "местная власть" прибегает к уловкам: размещают объявления о работе с большими зарплатами. Оформляющимся на работу на следующий день приносят повестки», - рассказал глава Луганской ОВА.