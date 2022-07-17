ФСБ проводить у Луганській області другу хвилю мобілізації — Гайдай

Представники ФСБ Росії проводять другу хвилю у мобілізації в окупованих районах Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Він зазначив, що першу хвилю мобілізації на окупованій території проводили місцеві бойовики. Люди могли домовитись з ними за хабар. Однак другою хвилею зайнялися вже представники ФСБ. Вони не беруть грошей і мають чітку команду — всіх відправлятимуть на фронт.



«Іноді так звана „місцева влада” вдається до хитрощів: розміщують оголошення про роботу з великими зарплатами. Тим, хто оформляється на роботу, наступного дня приносять повістки», - розповів голова Луганської ОВА.