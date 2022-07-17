Обстрелы Горловки и Алчевска, люди под завалами в лавре. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Донецкой области четыре десятка разрушений. Горят поля пшеницы.

На территории монастыря Святогорская Лавра остаются трупы людей после обстрелов еще в начале июня. Достать их невозможно из-за обстрелов.

ФСБ занимается незаконной мобилизацией в захваченных украинских городах Луганской области.

Масштабный обстрел оккупированных Алчевска и Горловки.

Мариупольский драмтеатр дал первое представление в Закарпатье, после того как их театр в Мариуполе был разрушен бомбой.

Годовщина крушения рейса МН17 в небе над Донецкой областью. Суд может вынести решение уже в ноябре, а пока ЕС обратилось к России с просьбой.