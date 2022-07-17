Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Донецькій області чотири десятки руйнувань. Горять поля пшениці.

На території монастиря Святогірська Лавра залишаються трупи людей після обстрілу ще на початку червня. Дістати їх неможливо через обстріли.

ФСБ займається незаконною мобілізацією у захоплених українських містах Луганської області.

Масштабний обстріл окупованих Алчевська та Горлівки.

Маріупольський драмтеатр дав першу виставу на Закарпатті, після того, як їхній театр у Маріуполі був зруйнований бомбою.

Річниця аварії рейсу МН17 у небі над Донецькою областю. Суд може винести рішення вже в листопаді, а поки що ЄС звернулося до Росії з проханням.