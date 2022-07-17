Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- У Донецькій області чотири десятки руйнувань. Горять поля пшениці.
- На території монастиря Святогірська Лавра залишаються трупи людей після обстрілу ще на початку червня. Дістати їх неможливо через обстріли.
- ФСБ займається незаконною мобілізацією у захоплених українських містах Луганської області.
- Масштабний обстріл окупованих Алчевська та Горлівки.
- Маріупольський драмтеатр дав першу виставу на Закарпатті, після того, як їхній театр у Маріуполі був зруйнований бомбою.
- Річниця аварії рейсу МН17 у небі над Донецькою областю. Суд може винести рішення вже в листопаді, а поки що ЄС звернулося до Росії з проханням.