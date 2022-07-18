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ВСУ отразили штурм ряда населенных пунктов и Углегорской ТЭС – Генштаб

18 июля 2022, 08:41

ВСУ отразили штурм ряда населенных пунктов и Углегорской ТЭС – Генштаб

ВСУ отразили штурмы российских оккупантов на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки», - сказано в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях изменений нет.

На Северском направлении противник периодически производит воздушную разведку и совершает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в приграничных районах с РФ Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижения украинских войск в сторону государственной границы. Оккупанты обстреляли районы города Харькова и населенные пункты Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанесены авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении росармия совершила артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новониколаевка, Дибровное, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и других, кроме этого противник нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении оккупанты обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Агрессор пытается вести штурм возле Григоровки, бои продолжаются. Украинские военные успешно отбили штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка.

На Бахмутском направлении агрессор совершил обстрелы возле Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели, и отошли. Враг нанес ракетно-авиационные удары возле Берестового.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Агрессор нанес авиаудар возле Потемкиного. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА для выявления изменений в положении украинских войск и коррекции огня.

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