ЗСУ відбили штурм низки населених пунктів та Вуглегірської ТЕС – Генштаб

ЗСУ відбили штурм російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції наших військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема у районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам'янське, Малі Щербаки. Нанесли авіаудари неподалік Новоданилівки та Новоандріївки», - сказано у зведенні.



На Волинському та Поліському напрямках змін немає.



На Сіверському напрямку противник періодично проводить повітряну розвідку та здійснює артилерійські обстріли позицій українських військ у прикордонних районах із РФ Чернігівської та Сумської областей.



На Харківському напрямку противник намагається не допустити просування українських військ у бік державного кордону. Окупанти обстріляли райони міста Харкова та населені пункти Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Розплідник, Коробочкіне. Завдано авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.



На Слов'янському напрямку росармія здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомиколаївка, Дібрівне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вернопілля, Нова Дмитрівка та інших, крім цього, противник завдав авіаудару неподалік Богородичного.



На Донецькому напрямку окупанти обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверське, Верхньокам'янське, Григорівка, Івано-Даріївка, Спірне та інші. Агресор намагається вести штурм біля Григорівки, бої продовжуються. Українські військові успішно відбили штурмові дії у районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Серебрянка.



На Бахмутському напрямку агресор здійснив обстріл біля Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Окупанти вели штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мали і відійшли. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів біля Берестового.



На Південнобузькому напрямку тривають обстріли зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Агресор завдав авіаудару біля Потьомкіного. Окупанти вели повітряну розвідку БПЛА для виявлення змін у становищі українських військ та корекції вогню.