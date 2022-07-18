Жителя Луганщины в России обвинили в шпионаже

В Ростовской области РФ уроженца оккупированной территории Луганской области обвинили в попытке сбора информации о российской военной технике. Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ростовского УФСБ.



Отмечается, что мужчина пересек границу через пункт пропуска «Чертково».



Утверждается, что с 2017 по 2018 года задержанный принимал участие в боях на Донбассе в составе «второго Армейского корпуса народной милиции» группировки «ЛНР». По возвращении на подконтрольную территорию Украины в 2018 году его якобы завербовали сотрудники СБУ



По данным ФСБ, выполнить задание подозреваемый не успел.



В российском ведомстве заявили, что объявили гражданину Украины «предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж)».