Жителя Луганщини в Росії звинуватили у шпигунстві

У Ростовській області РФ уродженця окупованої території Луганської області звинуватили у спробі збирання інформації про російську військову техніку. Про це пише російський «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу ростовського УФСБ.



Зазначається, що чоловік перетнув кордон через пункт пропуску «Чортково».



Стверджується, що з 2017 до 2018 року затриманий брав участь у боях на Донбасі у складі «другого Армійського корпусу народної міліції» угруповання «ЛНР». Після повернення на підконтрольну територію України у 2018 році його нібито завербували співробітники СБУ



За даними ФСБ, виконати завдання підозрюваний не встиг.



У російському відомстві заявили, що оголосили громадянинові України «застереження щодо неприпустимості дій, які створюють умови для скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (Шпигунство)».