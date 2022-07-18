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Одесская область: Оккупанты снова ударили по мосту через Днестровский лиман

18 июля 2022, 14:15

Одесская область: Оккупанты снова ударили по мосту через Днестровский лиман

Росармия выпустила четыре ракеты по Одесской области, две из которых попали по объекту военной инфраструктуры. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

«По Одесской области в 11:00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожара», - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет.

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