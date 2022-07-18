Одеська область: Окупанти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман

Росармія випустила чотири ракети на Одещині, дві з яких вдарили по об'єкту військової інфраструктури. Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на Оперативне командування «Південь».



«По Одеській області об 11:00 завдано ракетного удару. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одна ракета збита над морем. Дві потрапили до об'єкту військової інфраструктури. Продовжується гасіння пожежі», - йдеться у повідомленні.



Військові повідомили, що ще одна ракета поцілила по мосту через Дністровський лиман. Постраждалих немає.