У Путіна підтвердили обговорення «зернового коридору» на зустрічі з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін обговорюватиме питання організації «зернового коридору» для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом у Тегерані. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на заяву помічника президента Росії Юрія Ушакова.



За його словами, на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі домовилися підготувати спільний документ, який би визначав правові засади та загальний порядок вивезення зерна з українських портів.



«Ми готові продовжувати роботу на цьому треку. Ця робота буде продовжена. Питання безпосередньо обговорюватиметься між президентами 100%», - зазначив Ушаков.



За даними Reuters, Україна має намір якнайшвидше укласти угоду, яка дозволить розблокувати порти та організувати вивіз зернових через Чорне море.



Як зазначають в ООН, угода може бути досягнута вже цього тижня.